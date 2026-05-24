কাছাৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান: প্ৰায় ২ কোটি মূল্যৰ কফ চিৰাপসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী

নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি সদৰী কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 11:28 AM IST

শিলচৰ: নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে এক অভিযান চলাই জব্দ কৰে বুজন সংখ্যক নিষিদ্ধ কফ চিৰাপ ৷ পুতিচেড়া টোল গেটৰ সমীপত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হয় এই কফ চিৰাপসমূহ ৷

কাছাৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুতিচেড়া টোল গেটৰ সমীপত এখন ট্ৰাকত চলোৱা অভিযানত ২১,৬০০ টা কফ চিৰাপৰ বটল জব্দ কৰা হয় । ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন ব্যক্তিকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । জব্দকৃত কফ চিৰাপখিনিৰ মূল্য ২.১ কোটি টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

ইফালে আন এক অভিযানত শুকুৰবাৰে বৰাক নদীত এখন যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ পৰা কাছাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় ১০ হাজাৰ য়াবা টেবলেটৰ লগতে ২১ গ্ৰাম নিষিদ্ধ হেৰ’ইন ৷ এই সংক্ৰান্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুজন সৰবৰাহকাৰীক ৷ লক্ষীপুৰ থানাৰ আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল এই অভিযান ৷

কাছাৰত নিযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান নিৰন্তৰভাৱে চলি আছে ৷ যোৱা ১৮ মে’ত ইটখলা অঞ্চলত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেটসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক ।

একেদৰে ১৪ মে’ত লক্ষীপুৰ আৰক্ষীয়ে ছিংগাৰবন্দ অঞ্চলত অভিযান চলাই প্ৰায় ৬২ গ্ৰাম হেৰ’ইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক ৷

ইফালে যোৱা ১১ মে’ত ড্ৰাগছ বিৰোধী এক সফল অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত পৰে চাৰিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী ৷ শিলচৰ ৰে’লৱে ষ্টেচন, লাইলাপুৰ আৰু সোণাইত চলোৱা অভিযানত এই সৰবৰাহকাৰীকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে প্ৰায় ৬১৬.৬ গ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰে অৰক্ষীয়ে ৷ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি সদৰী কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ৷

