কাছাৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান: প্ৰায় ২ কোটি মূল্যৰ কফ চিৰাপসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী

কাছাৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান: প্ৰায় ২ কোটি মূল্যৰ কফ চিৰাপসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী
নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি সদৰী কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ৷
Published : May 24, 2026 at 11:28 AM IST
শিলচৰ: নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে এক অভিযান চলাই জব্দ কৰে বুজন সংখ্যক নিষিদ্ধ কফ চিৰাপ ৷ পুতিচেড়া টোল গেটৰ সমীপত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হয় এই কফ চিৰাপসমূহ ৷
কাছাৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুতিচেড়া টোল গেটৰ সমীপত এখন ট্ৰাকত চলোৱা অভিযানত ২১,৬০০ টা কফ চিৰাপৰ বটল জব্দ কৰা হয় । ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন ব্যক্তিকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । জব্দকৃত কফ চিৰাপখিনিৰ মূল্য ২.১ কোটি টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
In a major anti-narcotics operation near the Puticherra Toll Gate on NH-27, @cacharpolice recovered:— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) May 22, 2026
✅ 21,600 bottles of Codeine Phosphate Syrup
✅ 2 mobile phones
✅ One 6-wheeler truck seized
1 drug peddler has been arrested.
HCM Dr. @himantabiswa appreciated the team for…
ইফালে আন এক অভিযানত শুকুৰবাৰে বৰাক নদীত এখন যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ পৰা কাছাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় ১০ হাজাৰ য়াবা টেবলেটৰ লগতে ২১ গ্ৰাম নিষিদ্ধ হেৰ’ইন ৷ এই সংক্ৰান্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুজন সৰবৰাহকাৰীক ৷ লক্ষীপুৰ থানাৰ আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল এই অভিযান ৷
Intercepting a mechanized boat on the Barak River at Lakhipur yesterday, @cacharpolice seized 10,000 Yaba tablets and 21g of Heroin alongside two arrests.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) May 23, 2026
HCM Dr. @himantabiswa has applauded the operational team for their alertness.
কাছাৰত নিযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান নিৰন্তৰভাৱে চলি আছে ৷ যোৱা ১৮ মে’ত ইটখলা অঞ্চলত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেটসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক ।
Acting on a tip off, Cachar Police apprehended a drug paddler at Itkhola area and seized 20000 Yaba Tablets from his possession. Investigation is on#WarAgainstDrugs…..continue.@himantabiswa @HardiSpeaks @assampolice pic.twitter.com/c0c4dOnrtH— Cachar Police (@cacharpolice) May 18, 2026
একেদৰে ১৪ মে’ত লক্ষীপুৰ আৰক্ষীয়ে ছিংগাৰবন্দ অঞ্চলত অভিযান চলাই প্ৰায় ৬২ গ্ৰাম হেৰ’ইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক ৷
Based on secret info, Cachar Police apprehended a drug paddler at Singerbond under Lakhipur PS and seized 5 soap cases (62g) suspected heroin, one bike & one mobile handset from his possession. Investigation is on.@himantabiswa@HardiSpeaks@assampolice pic.twitter.com/B2PBFygU7O
ইফালে যোৱা ১১ মে’ত ড্ৰাগছ বিৰোধী এক সফল অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত পৰে চাৰিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী ৷ শিলচৰ ৰে’লৱে ষ্টেচন, লাইলাপুৰ আৰু সোণাইত চলোৱা অভিযানত এই সৰবৰাহকাৰীকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে প্ৰায় ৬১৬.৬ গ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰে অৰক্ষীয়ে ৷ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি সদৰী কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ৷
Cachar Police conducted three separate ops against drugs at near Silchar Railway Station, Lailapur & Sonai & seized total 616.6 g of suspected to be Heroin & arrested 4 drug paddlers. Investigation is on.#WarAgainstDrugs...continued@CMOfficeAssam @HardiSpeaks @assampolice pic.twitter.com/lydKkiI3q1— Cachar Police (@cacharpolice) May 11, 2026
