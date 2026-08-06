ETV Bharat / state

গুৱাহাটী-তেজপুৰ সংযোগী ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উন্নীতকৰণৰ বাবে ৮৯৭০.২০ কোটি টকা অনুমোদন কেন্দ্ৰৰ

গুৱাহাটী-তেজপুৰ সংযোগী ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ১৩৫.৮৭১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ চাৰিলেনযুক্ত কৰিড’ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আৱণ্টন দিয়া হৈছে ৮৯৭০.২০ কোটি টকা ।

PM Modi
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (X handle @narendramodi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 9:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: প্ৰলয়ংকৰী বানৰ তাণ্ডৱে ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলোকে শোকাহত কৰাৰ মাজতেই আহিল এটা ভাল খবৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ পথ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰায় ৮০০০ কোটি টকা অনুমোদন জনায় । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷

গুৱাহাটী-তেজপুৰ সংযোগী ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ১৩৫.৮৭১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ চাৰিলেনযুক্ত কৰিড’ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আৱণ্টন দিয়া হৈছে ৮৯৭০.২০ কোটি টকা । বিল্ড-অপাৰেট-ট্ৰেন্সফাৰ (BOT) টোল মোডত এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ৷

এই সম্পৰ্কে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে- ‘‘অসমৰ সংযোগ আৰু বিকাশৰ এক বৃহৎ উত্থান ! ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাৰিলেনযুক্ত প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰিত গুৱাহাটী-তেজপুৰ কৰিড’ৰত অনুমোদন জনাইছে কেবিনেটে । এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে যাতায়তৰ সময় হ্ৰাস পাব, পথ সুৰক্ষা উন্নত হ’ব আৰু বিভিন্ন স্থানত বৃহৎ বাইপাছৰ জৰিয়তে যানজঁট লাঘৱ হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও তেজপুৰত ইমাৰ্জেন্সি লেণ্ডিং ফেচিলিটিৰ লগতে দলং, ফ্লাই অভাৰ, আণ্ডাৰপাছ আৰু চাৰ্ভিচ ৰোড আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । এই কৰিড’ৰে সমগ্ৰ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিৰৱচ্ছিন্ন সংযোগ শক্তিশালী কৰিব ।’’

সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ এই বৃহৎ প্ৰকল্পই ৰাজ্যৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা অধিক দ্ৰুত, সুৰক্ষিত আৰু আধুনিক কৰি তুলিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা ব্যক্ত কৰে ।

পোষ্টত তেওঁ লিখিছে- ‘‘অসমৰ পথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত আন এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। আজি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমৰ পথ যোগাযোগ নেটৱৰ্কৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ– বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰলৈ (মঙলদৈ বাইপাছৰ ১৫.১১ কিঃমিঃ বাদ দি) ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথ ১৫ত ১৩৫.৮৭ কিল’মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৪-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত অনুমোদন জনাইছে। ইয়াৰ বাবে ভাৰতৰ চৰকাৰে ৮,৯৭০ কোটি টকাৰ ব্যয় কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে ।’’

‘‘আমি বিশ্বাস কৰোঁ— প্রতীক্ষিত এই বৃহৎ প্ৰকল্পই ৰাজ্যৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা অধিক দ্ৰুত, সুৰক্ষিত আৰু আধুনিক কৰি তুলিব । অসমৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।’’ মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে ৷

কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ মতে, প্ৰকল্পটোৱে তেজপুৰ বাইপাছত ৪.৯ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ জৰুৰীকালীন অৱতৰণ সুবিধা (ELF) নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সৈতে সমন্বয়ত এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰা হৈছে ৷ এই পথটো সম্পূৰ্ণ হ’লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ দিশত বৰ্তমানৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ (পূব-পশ্চিম কৰিড’ৰ) ভিৰ মুক্ত হ’ব ।

এই প্ৰকল্পত ৫৮.৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৫ টা ডাঙৰ বাইপাছ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত বাইহাটা চাৰিআলি, ছিপাঝাৰ, খাৰুপেটীয়া, ঢেকীয়াজুলি, তেজপুৰৰ দৰে ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ যানজঁট হ্ৰাস পাব ৷

ইয়াৰ উপৰিও প্ৰকল্পটোত ১৫খন ডাঙৰ দলং, ৩০খন সৰু দলং, ১৯খন উৰণ সেতু, ১ টা হস্তী কৰিড’ৰ (তেজপুৰ বাইপাছত)ৰ ব্যৱস্থা আছে । ৪৬ টা আণ্ডাৰপাছ আৰু ১৯ খন উৰণসেতুৰ সৈতে ২১০ কি.মি. পথত যাতায়তৰ সুবিধা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে চাৰ্ভিচ ৰোড নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ৷ কিয়নো প্ৰকল্পটোক প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰিত হিচাপে বিকশিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে ।

কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে কয় যে এই প্ৰকল্পটোৱে গড় যাত্ৰাৰ গতি ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব, যাত্ৰাৰ সময় আধালৈ হ্ৰাস কৰিব, সামগ্ৰিকভাৱে পথ সুৰক্ষা উন্নত কৰিব, ইন্ধনৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব আৰু বাহন পৰিচালনাৰ খৰচ কম কৰিব ৷ যাৰ ফলত আঞ্চলিক গতিশীলতা আৰু আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাব ।

এই প্ৰকল্পই সমগ্ৰ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মূল অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, আৰু লজিষ্টিক ন’ডসমূহলৈ নিৰৱচ্ছিন্ন সংযোগ প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও উন্নীতকৃত কৰিড’ৰটোৱে ৮ টা প্ৰধানমন্ত্ৰী গতি-শক্তি অৰ্থনৈতিক ন’ড (৮ খন ঔদ্যোগিক উদ্যান), ২ টা সামাজিক ন’ড (দৰং আৰু ওদালগুৰিত), ৩ টা পৰ্যটন ন’ড (মা কামাখ্যা মন্দিৰ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান) আৰু ৭ টা লজিষ্টিক ন’ড (৩ টা ডাঙৰ ৰে’লৱে ষ্টেচন, ২ টা বিমানবন্দৰ, ২ টা জলপথ টাৰ্মিনেল)ৰ সংযোগ বৃদ্ধি কৰিব ৷ যাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সামগ্ৰী আৰু যাত্ৰীৰ দ্ৰুত চলাচলৰ সুবিধা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: দিল্লীৰ পৰা টকা ল’বলৈও মই অসুবিধা পাওঁ, লণ্ডন দূৰৰে কথা : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
নৰেন্দ্ৰ মোদী
কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট
HIGHWAY PROJECT
NH 15 IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.