"জুবিন গাৰ্গৰ ছবি আমাৰ ঘৰত নাৰাখোঁ..." : মচি দিয়া হ'ল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিচ্ছবি

"জুবিন গাৰ্গৰ ছবি আমাৰ ঘৰত নাৰাখোঁ..." : মচি দিয়া হ'ল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিচ্ছবি
শুকুৰবাৰে হঠাৎ ব্যৱসায়ীজনে জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি দিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দেৰগাঁও অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাত ।
Published : July 3, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 8:26 PM IST
গোলাঘাট: গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি উৰণসেতুত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি মচি দিয়াৰ দৰে এক অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱত । দেৰগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত মদন কাংকানী নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহৰ দেৱালত জুবিন গাৰ্গৰ সেই শোকাবহ মৃত্যুৰ পাছত এজন যুৱকে অংকন কৰিছিল শিল্পীগৰাকীৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি ।
কিন্তু শুকুৰবাৰে হঠাৎ এই ব্যৱসায়ীজনে জুবিন গাৰ্গৰ সেই ছবি মচি দিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দেৰগাঁও অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাত । কিন্তু এই ছবিখনৰ পৰা কোনোধৰণৰ অসুবিধা সৃষ্টি হোৱা নাছিল দেৰগাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজৰ, কেবল মাত্ৰ ব্যৱসায়ীজনৰ বাহিৰে ।
শুকুৰবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি মচি দিয়াৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে বহু জুবিন অনুৰাগীয়ে উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ ব্যৱসায়ীজনে কৰা এনে কাৰ্যক গৰিহণা দিয়ে ।
এই সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় যুৱকে কয়,"মদন কাংকানী নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ ঘৰৰ দেৱালত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিছিল । বিগত ন মাহ এই প্ৰতিচ্ছবি সুন্দৰকৈ আছে । প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত এটা লাইট জ্বলাই দিয়া হৈছিল কিন্তু দুমাহৰ পূৰ্বে সেই লাইট বন্ধ কৰি দিয়ে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত এজন কৰ্মচাৰী লগাই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি মচি দিয়া হৈছে । অসমীয়াৰ জাতীয় সম্পদ আছিল এই প্ৰতিচ্ছবি । এই প্ৰতিচ্ছবিয়ে কাৰো অনিষ্ট সাধন কৰা নাই । ছবিখন মচি দিয়াৰ আগত দেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ লগত কিয় আলোচনা কৰা নাই ?"
আন এজন স্থানীয় লোকে কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি ৰং সানি মচি দিয়া হৈছে । এই কাম কৰাসকলক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছোঁ ।"
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি মচি দিয়া মদন কাংকানী নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে কয়, "এই প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিবলৈ আহোঁতে মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে মই প্ৰতিচ্ছবিখন বেছিদিন ৰাখিব নোৱাৰোঁ ৷ তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে এপ্ৰিল মাহলৈকে ৰাখিলে হ'ব । এতিয়া মই ঘৰৰ ৰং কৰাবলৈ লৈছোঁ, তাৰ বাবে মচি দিয়া হৈছে ।" আনহাতে ব্যৱসায়ী মদন কাংকানীৰ পত্নীৰ স্পষ্ট কথা- "আমাৰ ঘৰত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি নাৰাখোঁ ।"