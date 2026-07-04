গুৱাহাটীত মাৰণাস্ত্ৰসহ এজন ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ

গুৱাহাটীত মাৰণাস্ত্ৰসহ এজন ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ
বোন্দাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী অভিমন্যু দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰও উদ্ধাৰ হয় ।
Published : July 4, 2026 at 5:20 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গুৱাহাটীৰ বোন্দাৰ চপাইডাঙত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ । এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা পিষ্টল, ৩ টা মেগজিন, ৩ টা ৰাইফল, ৩৬০ জাই গুলীৰ লগতে ৮০ টা খালী কাৰ্তিজ উদ্ধাৰ কৰে । পানীখাইতি আৰক্ষী চকীত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মাৰণাস্ত্ৰসহ অভিমন্যু দাস নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত মধ্য গুৱাহাটীৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত সম্ভাৱী মিশ্ৰাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানত আয়োজিত সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "বিশাল সোণোৱাল নামৰ এজন লোকে অভিমন্যু দাসৰ বিৰুদ্ধে ২ জুলাইত পানীখাইতি আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দিছিল । বিশাল সোণোৱালে অভিমন্যু দাসৰ সৈতে একেলগে ব্যৱসায় কৰিছিল । ব্যৱসায়ত লোকচান হোৱাৰ পাছত বিনিয়োগ কৰা ধন বিশাল সোণোৱালে ঘূৰাই বিচাৰিছিল । তাৰ পাছত অভিমন্যু দাসে ২৮ জুনত ঘৰলৈ মাতি বিশাল সোণোৱালক ধমক দিছিল । তাৰ লগতে নিজৰ হাতত থকা পিষ্টলটোৰে বিশাল সোণোৱালৰ ভৰিৰ ওচৰত গুলীও মাৰিছিল । তদুপৰি বিশাল সোণোৱালৰ বাহনখন ৰাখি থৈছিল আৰু ৫.৫ লাখ টকা দাবী কৰিছিল । এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিশাল সোণোৱালে ২ জুলাইত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।"
ইফালে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এজাহাৰৰ ভিত্তিত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানাত ৮২/২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে । তদন্তৰ সময়তে শুকুৰবাৰে নিশা অভিযান চলাই বোন্দাৰ চপাইডাঙৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা অভিমন্যু দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
উল্লেখ্য যে অভিমন্যু দাসৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে মাৰণাস্ত্ৰৰ লগতে ৩ টা মোবাইল ফোন আৰু পাঞ্জাবৰ পঞ্জীয়নভুক্ত এখন বিলাসী বাহন জব্দ কৰে । ইফালে অভিযোগকাৰী বিশাল সোণোৱালৰ বাহন খনো সৰুসজাইৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে অভিমন্যু দাসৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বে কেইবাখনো থানাত ৪ টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে । আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বন্দুকৰ পৰা ওলাল বুলেট, আহত জালনোট সৰবৰাহকাৰী অজয় বিশ্বকৰ্মা