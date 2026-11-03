ETV Bharat / state

বুলেট ট্ৰেইনৰ বাবে চিকেনছ্ নেকত হ’ব আণ্ডাৰ গ্ৰাউণ্ড টানেল অথবা এলিভেটেড কৰিড’ৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী

নতুন দিল্লী আৰু গুৱাহাটী সংযোগী প্রস্তাৱিত বুলেট ৰে’লখনে মাটিৰ তলেৰে অথবা এলিভেটেড কৰিড’ৰেৰে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূর্ণ চিকেনছ্ নেকৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব ৷

Bullet train to Guwahati
অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ বুলেট ট্ৰেইন (X @himantabiswa)
author img

By PTI

Published : November 3, 2026 at 10:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: কেইদিনমান পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ভাল খবৰ জনাইছিল ৰাজ্যবাসীক ৷ সেই খবৰটো আছিল যে অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ বুলেট ট্ৰেইন চলিব ৷ অৰ্থাৎ এতিয়া দিল্লী বহু দূৰৈত নহয় ৷ ৰে’লত মাত্ৰ ৮ ঘণ্টা যাত্ৰা কৰিলেই আপুনি অসমৰ পৰা পাবগৈ পাৰিব দিল্লী । বৰ্তমান ৰে’লেৰে দিল্লী পাবলৈ প্ৰায় ২৭ ৰ পৰা ৪২ ঘণ্টা পৰ্যন্ত সময় লাগে । ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰে’লত প্ৰায় ২৭ ঘণ্টা লগাৰ বিপৰীতে অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছক প্ৰায় ৪২ ঘণ্টা সময় লাগে । কিন্তু বুলেট ট্ৰেইন চলাচল কৰিলে এই সময় ৮ ঘণ্টালৈ হ্ৰাস পাব ।

মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বুলেট ট্ৰেইন সেৱা সম্পৰ্কে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ কয় যে নতুন দিল্লী আৰু গুৱাহাটী সংযোগী প্রস্তাৱিত বুলেট ৰে’লখনে মাটিৰ তলেৰে অথবা এলিভেটেড কৰিড’ৰেৰে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূর্ণ চিকেনছ্ নেকৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব ৷ ফলত এই সুবিধা নিৰ্মাণৰ বাবে যথেষ্ট বিনিয়োগৰ প্রয়োজন হ’ব ৷

ড৹ শৰ্মাই কয় যে এই প্ৰস্তাৱিত ৰে’ল নেটৱৰ্কৰ বাবে সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু প্ৰযুক্তিৰ কাম এতিয়াও হোৱা নাই আৰু পৰৱৰ্তী দিল্লী ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ সৈতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব । সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘ৰে’ল লাইনৰ বাবে অনুমোদন পোৱা হৈছে । ইয়াৰ পিছত বহু পদক্ষেপ আছে, যেনে জৰীপ আৰু তাৰ পিছত সমান্তৰাল লাইন স্থাপন । প্ৰথম ভাল খবৰটো হ'ল গুৱাহাটী বুলেট ট্ৰেইনৰ মেপত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ল । এতিয়া বাকী কাম কৰিব লাগিব ।’’

তেওঁ কয় যে যিহেতু এই লাইনটো চিকেনছ নেক কৰিড’ৰৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব, গতিকে ইয়াৰ বাবে এক সুকীয়া প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ কিয়নো উত্তৰ-পূবক দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰা সংকীৰ্ণ অংশটো প্ৰায় ২২ কিলোমিটাৰ বহল আৰু ইয়াৰ বাবে এক সুকীয়া অভিযান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন ।

‘‘তাত ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰে'লপথ আছে । গতিকে, চিকেনছ্ নেক মাটিৰ তলেৰে পাৰ হ'ব নে মাটিৰ ওপৰেৰে (এলিভেটেড কৰিড’ৰেৰে) হ'ব, এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব । পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মই দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিম, তেতিয়া ৰে'লমন্ত্ৰীক লগ কৰি আলোচনা কৰিম ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷

তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে যে কেন্দ্ৰই প্ৰথমে গুৱাহাটীলৈ বুলেট ট্ৰেইন সম্ভৱ নহ’বও পাৰে বুলি কৈছিল । ‘‘কিন্তু মই ৰে’লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে বুলেট ট্ৰেইন গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে একমত হৈছে । কিন্তু আমি প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে অধিক জানিব লাগিব ।’’

স্থলভাগৰ অভাৱৰ বাবে ছুপাৰফাষ্ট ৰে’লখনৰ ট্ৰেক মাটিৰ তলত বা এলিভেটেড কৰিড’ৰত হ’ব লাগিব বুলিও তেওঁ লগতে কয় । ‘‘চিকেনছ্ নেকৰ প্ৰস্থ ২২ কিলোমিটাৰ, আৰু কিছুমান ভাঁজত মাত্ৰ ১৬ কিলোমিটাৰ । লগতে বৰ্তমানৰ ট্ৰেকত বুলেট ট্ৰেইন চলিব নোৱাৰে । এটা সুকীয়া ৰে’লপথ হ'ব লাগিব । নহ'লে বুটেল ট্ৰেইন শিলিগুৰিত ৰৈ গ'লহেঁতেন, কাৰণ চিকেনছ্ নেক পাৰ হোৱাটো সহজ নহয় । এইটো এটা অতি ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ।’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ।

অশ্বিনী বৈষ্ণৱে শনিবাৰে ঘোষণা কৰে যে দিল্লী, আগ্ৰা, কাণপুৰ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, বাৰাণসী, প্ৰয়াগৰাজ, পাটনা, শিলিগুৰি আৰু গুৱাহাটীলৈকে বিস্তৃত হ’বলগীয়া উত্তৰ কৰিড’ৰৰ বুলেট ট্ৰেইন প্ৰকল্পত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অনুমোদন জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক: বুলেট ৰে'লৰ মানচিত্ৰত অসম; গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ মাত্ৰ ৮ ঘণ্টা !

TAGGED:

অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ বুলেট ট্ৰেইন
গুৱাহাটীলৈ বুলেট ট্ৰেইন
বুলেট ট্ৰেইন প্ৰকল্প
BULLET TRAIN TO GUWAHATI
ASSAM CM ON BULLET TRAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.