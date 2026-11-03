বুলেট ট্ৰেইনৰ বাবে চিকেনছ্ নেকত হ’ব আণ্ডাৰ গ্ৰাউণ্ড টানেল অথবা এলিভেটেড কৰিড’ৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী
নতুন দিল্লী আৰু গুৱাহাটী সংযোগী প্রস্তাৱিত বুলেট ৰে’লখনে মাটিৰ তলেৰে অথবা এলিভেটেড কৰিড’ৰেৰে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূর্ণ চিকেনছ্ নেকৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব ৷
By PTI
Published : November 3, 2026 at 10:22 PM IST
গুৱাহাটী: কেইদিনমান পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ভাল খবৰ জনাইছিল ৰাজ্যবাসীক ৷ সেই খবৰটো আছিল যে অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ বুলেট ট্ৰেইন চলিব ৷ অৰ্থাৎ এতিয়া দিল্লী বহু দূৰৈত নহয় ৷ ৰে’লত মাত্ৰ ৮ ঘণ্টা যাত্ৰা কৰিলেই আপুনি অসমৰ পৰা পাবগৈ পাৰিব দিল্লী । বৰ্তমান ৰে’লেৰে দিল্লী পাবলৈ প্ৰায় ২৭ ৰ পৰা ৪২ ঘণ্টা পৰ্যন্ত সময় লাগে । ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰে’লত প্ৰায় ২৭ ঘণ্টা লগাৰ বিপৰীতে অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছক প্ৰায় ৪২ ঘণ্টা সময় লাগে । কিন্তু বুলেট ট্ৰেইন চলাচল কৰিলে এই সময় ৮ ঘণ্টালৈ হ্ৰাস পাব ।
মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বুলেট ট্ৰেইন সেৱা সম্পৰ্কে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ কয় যে নতুন দিল্লী আৰু গুৱাহাটী সংযোগী প্রস্তাৱিত বুলেট ৰে’লখনে মাটিৰ তলেৰে অথবা এলিভেটেড কৰিড’ৰেৰে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূর্ণ চিকেনছ্ নেকৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব ৷ ফলত এই সুবিধা নিৰ্মাণৰ বাবে যথেষ্ট বিনিয়োগৰ প্রয়োজন হ’ব ৷
VIDEO | Guwahati: “Bullet train to Guwahati will cross Chicken Neck through underground or elevated track”, says Assam CM Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa). (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/znW0R2p4JG— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026
ড৹ শৰ্মাই কয় যে এই প্ৰস্তাৱিত ৰে’ল নেটৱৰ্কৰ বাবে সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু প্ৰযুক্তিৰ কাম এতিয়াও হোৱা নাই আৰু পৰৱৰ্তী দিল্লী ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ সৈতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব । সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘ৰে’ল লাইনৰ বাবে অনুমোদন পোৱা হৈছে । ইয়াৰ পিছত বহু পদক্ষেপ আছে, যেনে জৰীপ আৰু তাৰ পিছত সমান্তৰাল লাইন স্থাপন । প্ৰথম ভাল খবৰটো হ'ল গুৱাহাটী বুলেট ট্ৰেইনৰ মেপত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ল । এতিয়া বাকী কাম কৰিব লাগিব ।’’
তেওঁ কয় যে যিহেতু এই লাইনটো চিকেনছ নেক কৰিড’ৰৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব, গতিকে ইয়াৰ বাবে এক সুকীয়া প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ কিয়নো উত্তৰ-পূবক দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰা সংকীৰ্ণ অংশটো প্ৰায় ২২ কিলোমিটাৰ বহল আৰু ইয়াৰ বাবে এক সুকীয়া অভিযান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন ।
Guwahati–Delhi in under 8 hours! The extension of the bullet train corridor to Guwahati marks a historic leap in Assam’s connectivity, opening new avenues for investment, industries and livelihoods. A dream once beyond Assam’s imagination is now moving towards reality. https://t.co/dS6DmHI2V1— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 3, 2026
‘‘তাত ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰে'লপথ আছে । গতিকে, চিকেনছ্ নেক মাটিৰ তলেৰে পাৰ হ'ব নে মাটিৰ ওপৰেৰে (এলিভেটেড কৰিড’ৰেৰে) হ'ব, এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব । পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মই দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিম, তেতিয়া ৰে'লমন্ত্ৰীক লগ কৰি আলোচনা কৰিম ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে যে কেন্দ্ৰই প্ৰথমে গুৱাহাটীলৈ বুলেট ট্ৰেইন সম্ভৱ নহ’বও পাৰে বুলি কৈছিল । ‘‘কিন্তু মই ৰে’লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে বুলেট ট্ৰেইন গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে একমত হৈছে । কিন্তু আমি প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে অধিক জানিব লাগিব ।’’
A bullet train through the Chicken's Neck? Many thought it is impossible. Honouring Assam's request, Adarniya @narendramodi ji approved the project up to Guwahati, with Shri @ashwinivaishnaw ji championing our ambitions throughout. Here's how it will work 👇 https://t.co/yp92tjM3NP— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 3, 2026
স্থলভাগৰ অভাৱৰ বাবে ছুপাৰফাষ্ট ৰে’লখনৰ ট্ৰেক মাটিৰ তলত বা এলিভেটেড কৰিড’ৰত হ’ব লাগিব বুলিও তেওঁ লগতে কয় । ‘‘চিকেনছ্ নেকৰ প্ৰস্থ ২২ কিলোমিটাৰ, আৰু কিছুমান ভাঁজত মাত্ৰ ১৬ কিলোমিটাৰ । লগতে বৰ্তমানৰ ট্ৰেকত বুলেট ট্ৰেইন চলিব নোৱাৰে । এটা সুকীয়া ৰে’লপথ হ'ব লাগিব । নহ'লে বুটেল ট্ৰেইন শিলিগুৰিত ৰৈ গ'লহেঁতেন, কাৰণ চিকেনছ্ নেক পাৰ হোৱাটো সহজ নহয় । এইটো এটা অতি ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ।’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ।
Guwahati–Delhi in under 8 hours? Yes! The extension of the Northern bullet train corridor to Guwahati is a pivotal moment for East India. My heartfelt gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji and Hon’ble Railway Minister Shri @AshwiniVaishnaw Ji. The corridor was initially meant to end at Siliguri. After my written request and meeting with Shri Ashwini Vaishnaw Ji in July, he saw merit in our proposal and approved its extension into the North East. This is what a government that listens and delivers looks like. As Assam prepares for a new wave of high-tech industries, fast, affordable flight like connectivity to Delhi and two state capitals will open up enormous opportunities for businesses and livelihoods. A bullet train to Assam once seemed so far-fetched that it never even became a public demand. Today, what we scarcely dared to dream is becoming reality. Isiliye, Modi kahin nahi jayega! Have a great day!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
অশ্বিনী বৈষ্ণৱে শনিবাৰে ঘোষণা কৰে যে দিল্লী, আগ্ৰা, কাণপুৰ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, বাৰাণসী, প্ৰয়াগৰাজ, পাটনা, শিলিগুৰি আৰু গুৱাহাটীলৈকে বিস্তৃত হ’বলগীয়া উত্তৰ কৰিড’ৰৰ বুলেট ট্ৰেইন প্ৰকল্পত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অনুমোদন জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: বুলেট ৰে'লৰ মানচিত্ৰত অসম; গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ মাত্ৰ ৮ ঘণ্টা !