গৰু বিহুত ব্যৱহাৰ কৰা 'মাখিয়তী' গছৰ সংৰক্ষণেৰে চৰ্চালৈ অহা জামুগুৰিহাটৰ বুলেন ভূঞাৰ সৈতে এখন্তেক

গৰু বিহুত ব্যৱহাৰ কৰা 'মাখিয়তী' গছৰ সংৰক্ষণেৰে চৰ্চালৈ অহা জামুগুৰিহাটৰ বুলেন ভূঞাৰ সৈতে এখন্তেক
জামুগুৰিহাটৰ বুলেন ভূঞাৰ অভিনৱ পদক্ষেপ ৷ ২০ বছৰ ধৰি সংৰক্ষণ কৰিছে হেৰাই যাবলৈ ধৰা মাখিয়তী গছ ৷
Published : April 11, 2026 at 7:20 PM IST
চতিয়া : পদূলিমুখত বাপোতি সাহোন ব'হাগ বা ৰঙালী বিহু ৷ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ গা এতিয়া সাতখন-আঠখন ৷ সাতাম পুৰুষীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ৰঙালী বা ব'হাগ বিহুতে হয় ৷ কিন্তু বিশ্বায়নৰ যুগত অসমীয়া সমাজৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে কিছু পৰম্পৰা ৷ হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আমাৰ কিছু ঐতিহ্য ৷
সোমবাৰে ৰঙালীৰ উৰুকা, মঙলবাৰে গৰু বিহু ৷ গৰু বিহুৰে আৰম্ভ হয় সাত বিহু ৷ চহা অসমীয়া কৃষিজীৱি ৰাইজে পহুধনক নোৱাই-ধোৱাই পশুধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কমনা কৰা হয় গৰু বিহু দিনাই ৷ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ গৃস্থই ন-পঘা পশুধনৰ ডিঙিত পিন্ধাই আৰু গৃস্থই মহ-মাখি খেদিবলৈ মাখিয়তী আৰু দীঘলতি পাত ব্যৱহাৰ কৰে ৷
জন বিশ্বাস যেতিয়া পশুধনক পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ যেতিয়া অনা হয় তেতিয়া 'মাখিয়তীৰ মাখি পাত মাখি মাৰো জাক জাক' শীৰ্ষক বিশেষ গীতে গাই পশুধনৰ গাত কোবাই কোবাই লৈ অহা হয় ৷
গৰু বিহুৰ দিনা গ্ৰাম্যাঞ্চলত অতিকৈ প্ৰয়োজন মাখিয়তী এতিয়া হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷ মাখিয়তী গছ আজিৰ প্ৰজন্মই চিনি নোপোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহতো এতিয়া দূৰ্লভ হৈ পৰিছে গৰু বিহুৰ দিনা অতিকৈ প্ৰয়োজন হোৱা এই বিশেষ গছজোপা । এটা সময়ত গাঁৱৰ বাৰীত অতিকৈ সুলভ এই গছজোপা এতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলতো ক্ৰমান্বয়ে নাইকীয়া হোৱাৰ পথত ৷
নৱপ্ৰজন্মই পাহৰাৰ উপক্ৰম হ'লেও কিন্তু জামুগুৰিহাটৰ পাতলচুক গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদত বছৰ বছৰ ধৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই মাখিয়তী গছ । গাঁওখনৰ বুলেন ভূঞা নামৰ ব্যক্তিজনে তেওঁৰ বাৰীত অতি সযতনে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এশজোপাৰো অধিক মাখিয়তী গছ । নৱপ্ৰজন্মক চিনাকী কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যেই সংৰক্ষণ কৰা এই মখিয়তী গছৰ ডাল পাত নিবলৈ গৰু বিহুৰ দিনা জামুগুৰিহাটৰ পাতলচুক গাঁৱৰ এই ব্যক্তিজনৰ ঘৰলৈ বহুলোকৰ সমাগম হয় ।
যান্ত্ৰিকতাৰ প্ৰভাৱেই হওঁক বা অন্য কাৰণতেই হওঁক আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যোৱা তথা অচিনাকি হ'বলৈ ধৰা এই মাখিয়তী গছজোপা এই সংৰক্ষণ কৰি ৰখাতো ইতিবাচক হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত বুলেন ভূঞাই কয়, "আজিৰ দিনত সহসজে পাবলৈ নাই মাখিয়তী গছ ৷ জংঘলটো বিচাৰি পোৱা নাযায় ৷ সেই বাবে ভিন্ন স্থানৰ পৰা পুলি সংগ্ৰহ কৰি পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে এশ জোপাৰো অধিক মাখিয়তী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছো ৷"
মাখিয়তীৰ বিশেষত্ব
ই গুল্মজাতীয় বন যদিও ১০-১২ ফুট ওখ হয় ৷ পাতবোৰ সৰু আৰু ওপৰ পিঠি নিমজ, কিন্তু তলপিঠিত অসংখ্য সৰু সৰু শুং থাকে বাবে কিছু খহটা । পাতৰ সিৰা-উপসিৰাবোৰ স্পষ্ট । ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চ মাহত গছজোপাত ফুল ফুলে । ফুলবোৰ সৰু, গুলপীয়া-বেঙুনীয়া বৰণৰ আৰু পাতৰ কক্ষত দীঘল পুষ্পাক্ষত সজোৱা থাকে আৰু মুগা বৰণীয়া ঢকুৱা আকৃতিৰ বেটুপাতেৰে ঢকা ।
