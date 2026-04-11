ETV Bharat / state

গৰু বিহুত ব্যৱহাৰ কৰা 'মাখিয়তী' গছৰ সংৰক্ষণেৰে চৰ্চালৈ অহা জামুগুৰিহাটৰ বুলেন ভূঞাৰ সৈতে এখন্তেক

জামুগুৰিহাটৰ বুলেন ভূঞাৰ অভিনৱ পদক্ষেপ ৷ ২০ বছৰ ধৰি সংৰক্ষণ কৰিছে হেৰাই যাবলৈ ধৰা মাখিয়তী গছ ৷

'মাখিয়তী' গছৰ সংৰক্ষণেৰে চৰ্চালৈ জামুগুৰিহাটৰ বুলেন ভূঞা
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চতিয়া : পদূলিমুখত বাপোতি সাহোন ব'হাগ বা ৰঙালী বিহু ৷ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ গা এতিয়া সাতখন-আঠখন ৷ সাতাম পুৰুষীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ৰঙালী বা ব'হাগ বিহুতে হয় ৷ কিন্তু বিশ্বায়নৰ যুগত অসমীয়া সমাজৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে কিছু পৰম্পৰা ৷ হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আমাৰ কিছু ঐতিহ্য ৷

সোমবাৰে ৰঙালীৰ উৰুকা, মঙলবাৰে গৰু বিহু ৷ গৰু বিহুৰে আৰম্ভ হয় সাত বিহু ৷ চহা অসমীয়া কৃষিজীৱি ৰাইজে পহুধনক নোৱাই-ধোৱাই পশুধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কমনা কৰা হয় গৰু বিহু দিনাই ৷ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ গৃস্থই ন-পঘা পশুধনৰ ডিঙিত পিন্ধাই আৰু গৃস্থই মহ-মাখি খেদিবলৈ মাখিয়তী আৰু দীঘলতি পাত ব্যৱহাৰ কৰে ৷

জন বিশ্বাস যেতিয়া পশুধনক পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ যেতিয়া অনা হয় তেতিয়া 'মাখিয়তীৰ মাখি পাত মাখি মাৰো জাক জাক' শীৰ্ষক বিশেষ গীতে গাই পশুধনৰ গাত কোবাই কোবাই লৈ অহা হয় ৷

গৰু বিহুৰ দিনা গ্ৰাম্যাঞ্চলত অতিকৈ প্ৰয়োজন মাখিয়তী এতিয়া হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷ মাখিয়তী গছ আজিৰ প্ৰজন্মই চিনি নোপোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহতো এতিয়া দূৰ্লভ হৈ পৰিছে গৰু বিহুৰ দিনা অতিকৈ প্ৰয়োজন হোৱা এই বিশেষ গছজোপা । এটা সময়ত গাঁৱৰ বাৰীত অতিকৈ সুলভ এই গছজোপা এতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলতো ক্ৰমান্বয়ে নাইকীয়া হোৱাৰ পথত ৷

নৱপ্ৰজন্মই পাহৰাৰ উপক্ৰম হ'লেও কিন্তু জামুগুৰিহাটৰ পাতলচুক গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদত বছৰ বছৰ ধৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই মাখিয়তী গছ । গাঁওখনৰ বুলেন ভূঞা নামৰ ব্যক্তিজনে তেওঁৰ বাৰীত অতি সযতনে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এশজোপাৰো অধিক মাখিয়তী গছ । নৱপ্ৰজন্মক চিনাকী কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যেই সংৰক্ষণ কৰা এই মখিয়তী গছৰ ডাল পাত নিবলৈ গৰু বিহুৰ দিনা জামুগুৰিহাটৰ পাতলচুক গাঁৱৰ এই ব্যক্তিজনৰ ঘৰলৈ বহুলোকৰ সমাগম হয় ।

যান্ত্ৰিকতাৰ প্ৰভাৱেই হওঁক বা অন্য কাৰণতেই হওঁক আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যোৱা তথা অচিনাকি হ'বলৈ ধৰা এই মাখিয়তী গছজোপা এই সংৰক্ষণ কৰি ৰখাতো ইতিবাচক হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত বুলেন ভূঞাই কয়, "আজিৰ দিনত সহসজে পাবলৈ নাই মাখিয়তী গছ ৷ জংঘলটো বিচাৰি পোৱা নাযায় ৷ সেই বাবে ভিন্ন স্থানৰ পৰা পুলি সংগ্ৰহ কৰি পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে এশ জোপাৰো অধিক মাখিয়তী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছো ৷"

মাখিয়তীৰ বিশেষত্ব

ই গুল্মজাতীয় বন যদিও ১০-১২ ফুট ওখ হয় ৷ পাতবোৰ সৰু আৰু ওপৰ পিঠি নিমজ, কিন্তু তলপিঠিত অসংখ্য সৰু সৰু শুং থাকে বাবে কিছু খহটা । পাতৰ সিৰা-উপসিৰাবোৰ স্পষ্ট । ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চ মাহত গছজোপাত ফুল ফুলে । ফুলবোৰ সৰু, গুলপীয়া-বেঙুনীয়া বৰণৰ আৰু পাতৰ কক্ষত দীঘল পুষ্পাক্ষত সজোৱা থাকে আৰু মুগা বৰণীয়া ঢকুৱা আকৃতিৰ বেটুপাতেৰে ঢকা ।

TAGGED:

ৰঙালী বিহু 2026
ব’হাগ বিহু ২০২৬
মাখিয়তীৰ ব্যৱহাৰ
অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰা
RONGALI BIHU2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.