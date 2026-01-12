ETV Bharat / state

ম'হৰ এঠা দৈ বিচাৰি লেচিয়াৰ ম'হখুঁটিত গ্ৰাহকৰ ভিৰ : ব্যস্ততা বাঢ়িছে ম'হপালক-গোৱালৰ

ধেমাজিৰ লেচিয়া নৈৰ পাৰত প্ৰায় ৩০ টা মহখুঁটি আছে । ভোগালী বিহু উপলক্ষে তালৈ ম'হৰ গাখীৰ বিচাৰি প্ৰতিদিনে গ্ৰাহকৰ আগমন হৈছে ।

Bhogali Bihu preparations
লেচিয়াৰ মহখুঁটিত ভীষণ ব্যস্ততা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 12, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে ভোগৰ উৎসৱক আদৰাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । ভোগালী বিহু বুলি ক'লে আন আন খাদ্য সামগ্ৰীৰ উপৰিও গাখীৰ এক অপৰিহাৰ্য সামগ্ৰী । প্ৰতিটো পৰিয়ালে অলপ হ'লেও গাখীৰ বা গাখীৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা দৈ, ক্ৰীম আদি যোগাৰ কৰে । যাৰ বাবে ভোগালী বিহুত গাখীৰ, দৈ, ক্ৰীম আদিৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ।

বিশেষকৈ ম'হৰ গাখীৰৰ এঠা দৈ, ক্ৰীম বিচাৰি বজাৰত গ্ৰাহকৰ হাহাকাৰ লাগে । এই চাহিদা পূৰণৰ বাবে এতিয়া ম'হৰ খুঁটিত ভীষণ ব্যস্ততা দেখা গৈছে । প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ধেমাজিৰ লেচিয়া নদীৰ পাৰে পাৰে থকা ম'হখুঁটিত ব্যস্ততা বাঢ়িছে ম'হপালক তথা গোৱালসকলৰ ৷

ম'হৰ এঠা দৈ বিচাৰি লেচিয়াৰ ম'হখুঁটিত গ্ৰাহকৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস গাখীৰৰ উৎপাদন

উৎকৃষ্ট তথা নিৰ্ভেজাল ম'হৰ গাখীৰ বিচাৰি ধেমাজিৰ বিভিন্ন খুঁটিৰ ম'হপালক আৰু গোৱালৰ সৈতে আগতীয়াকৈয়ে বহু লোকে যোগাযোগ কৰিছে । সময়ত নাটনি হ'ব বুলি বহুতে অৰ্ডাৰো কৰিছে ৷ কিন্তু ম'হৰ গাখীৰৰ ব্যাপক চাহিদা থকাৰ বিপৰীতে পূৰ্বৰ তুলনাত ম'হৰ খুঁটিত গাখীৰৰ উৎপাদন যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ম'হপালক আৰু গোৱালসকলে ৷

ধেমাজিৰ লেচিয়া নৈৰ পাৰত থকা ম'হখুঁটিৰ ম'হপালক বামগাঁৱৰ ৰতন শইকীয়া, দেৱ দাস, বিজয় দাসে জানিবলৈ দিয়ে যে পূৰ্বৰ তুলনাত গাখীৰৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে যদিও গাখীৰৰ চাহিদা কমা নাই ৷

Bhogali Bihu preparations
লেচিয়াৰ মহখুঁটিত ব্যস্ততা বাঢ়িছে (ETV Bharat Assam)

ম'হপালক দেৱ দাসে কয়, "আমাৰ তিনিটা খুঁটি আছে ৷ গাখীৰ ধেমাজি টাউনলৈ যায় ৷ বিহুৰ বাবে গাখীৰ কিমান প্ৰয়োজন হৈছে, সেইটো ক'ব নোৱাৰি । উৎপাদনটো এইবাৰ বৰ ভাল নহয় ৷ যিমান পাইছোঁ পোৱালীকো দিবলগীয়া হৈছে । নিজেও চলিবলগীয়া হৈছে ৷ গোৱালো চলিব লাগিব ৷ ন'হলে ক'ত হাজিৰা কৰিব যাব ৷" ইফালে তেওঁলোকৰ ২০-২৫ জনী ম'হ থকা তিনিটা খুঁটিৰ গাখীৰে জোৰা মাৰিব পৰা নাই ৷

Bhogali Bihu preparations
লেচিয়াৰ মহখুঁটিত ব্যস্ততা বাঢ়িছে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে লেচিয়া নদীৰ দুয়োপাৰে আছে ৩০ টাতকৈও অধিক সৰু-বৰ ম'হখুঁটি ৷ তাত বহু পৰিয়াল গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰিয়ে চলি আছে ।

আনহাতে স্থানীয় এজন গোৱালৰ পত্নী স্বপ্নালী চেতিয়াৰ ঘৰত দৈনিক জমা হৈছে লিটাৰে লিটাৰে ম'হখুঁটিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা গাখীৰ ৷ বিহুৰ বাবে ৫ কুইণ্টল গাখীৰৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে স্বপ্নালী চেতিয়াই । তেওঁ জনায় যে বিহুৰ বাবে কাকো বিমুখ নকৰাকৈ এক লিটাৰ বা আধা লিটাৰ হ'লেও গাখীৰ যোগান ধৰিবলৈ তেওঁ প্ৰয়াস কৰে ।

Bhogali Bihu preparations
ধেমাজিৰ লেচিয়া নৈৰ পাৰত প্ৰায় ৩০ টা মহখুঁটি আছে (ETV Bharat Assam)

স্বপ্নালী চেতিয়াই কয়, "বিহুৰ বাবে গাখীৰ ১২০-১৩০ কিঃগ্ৰাঃ হৈছে ৷ ম'হখুঁটি লেচিয়াত আছে, গাই নদীৰ পাৰত আছে । টেকেলি এতিয়ালৈকে ৪০ টা মান হৈছে । সকলোকে মিলাই দিবলগীয়া হৈছে ৷ এক লিটাৰ আধা লিটাৰ হ'লেও দিম । আমাৰ লেচিয়া ম'হখুঁটিৰ গাখীৰ গুৱাহাটীলৈকেও গৈছে । এতিয়ালৈকে ৫ কুইণ্টল জমা হৈছে ৷"

লগতে পঢ়ক :মাজুলীৰ ছাগলীয়ে গৰম কৰিব বিভিন্ন জিলাৰ উৰুকাৰ বজাৰ

TAGGED:

BHOGALI BIHU PREPARATIONS
DHEMAJI
ইটিভি ভাৰত অসম
BUFFALO MILK
MAGH BIHU 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.