ম'হৰ এঠা দৈ বিচাৰি লেচিয়াৰ ম'হখুঁটিত গ্ৰাহকৰ ভিৰ : ব্যস্ততা বাঢ়িছে ম'হপালক-গোৱালৰ

ম'হৰ এঠা দৈ বিচাৰি লেচিয়াৰ ম'হখুঁটিত গ্ৰাহকৰ ভিৰ : ব্যস্ততা বাঢ়িছে ম'হপালক-গোৱালৰ
ধেমাজিৰ লেচিয়া নৈৰ পাৰত প্ৰায় ৩০ টা মহখুঁটি আছে । ভোগালী বিহু উপলক্ষে তালৈ ম'হৰ গাখীৰ বিচাৰি প্ৰতিদিনে গ্ৰাহকৰ আগমন হৈছে ।
Published : January 12, 2026 at 2:56 PM IST
ধেমাজি : ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে ভোগৰ উৎসৱক আদৰাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । ভোগালী বিহু বুলি ক'লে আন আন খাদ্য সামগ্ৰীৰ উপৰিও গাখীৰ এক অপৰিহাৰ্য সামগ্ৰী । প্ৰতিটো পৰিয়ালে অলপ হ'লেও গাখীৰ বা গাখীৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা দৈ, ক্ৰীম আদি যোগাৰ কৰে । যাৰ বাবে ভোগালী বিহুত গাখীৰ, দৈ, ক্ৰীম আদিৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ।
বিশেষকৈ ম'হৰ গাখীৰৰ এঠা দৈ, ক্ৰীম বিচাৰি বজাৰত গ্ৰাহকৰ হাহাকাৰ লাগে । এই চাহিদা পূৰণৰ বাবে এতিয়া ম'হৰ খুঁটিত ভীষণ ব্যস্ততা দেখা গৈছে । প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ধেমাজিৰ লেচিয়া নদীৰ পাৰে পাৰে থকা ম'হখুঁটিত ব্যস্ততা বাঢ়িছে ম'হপালক তথা গোৱালসকলৰ ৷
পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস গাখীৰৰ উৎপাদন
উৎকৃষ্ট তথা নিৰ্ভেজাল ম'হৰ গাখীৰ বিচাৰি ধেমাজিৰ বিভিন্ন খুঁটিৰ ম'হপালক আৰু গোৱালৰ সৈতে আগতীয়াকৈয়ে বহু লোকে যোগাযোগ কৰিছে । সময়ত নাটনি হ'ব বুলি বহুতে অৰ্ডাৰো কৰিছে ৷ কিন্তু ম'হৰ গাখীৰৰ ব্যাপক চাহিদা থকাৰ বিপৰীতে পূৰ্বৰ তুলনাত ম'হৰ খুঁটিত গাখীৰৰ উৎপাদন যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ম'হপালক আৰু গোৱালসকলে ৷
ধেমাজিৰ লেচিয়া নৈৰ পাৰত থকা ম'হখুঁটিৰ ম'হপালক বামগাঁৱৰ ৰতন শইকীয়া, দেৱ দাস, বিজয় দাসে জানিবলৈ দিয়ে যে পূৰ্বৰ তুলনাত গাখীৰৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে যদিও গাখীৰৰ চাহিদা কমা নাই ৷
ম'হপালক দেৱ দাসে কয়, "আমাৰ তিনিটা খুঁটি আছে ৷ গাখীৰ ধেমাজি টাউনলৈ যায় ৷ বিহুৰ বাবে গাখীৰ কিমান প্ৰয়োজন হৈছে, সেইটো ক'ব নোৱাৰি । উৎপাদনটো এইবাৰ বৰ ভাল নহয় ৷ যিমান পাইছোঁ পোৱালীকো দিবলগীয়া হৈছে । নিজেও চলিবলগীয়া হৈছে ৷ গোৱালো চলিব লাগিব ৷ ন'হলে ক'ত হাজিৰা কৰিব যাব ৷" ইফালে তেওঁলোকৰ ২০-২৫ জনী ম'হ থকা তিনিটা খুঁটিৰ গাখীৰে জোৰা মাৰিব পৰা নাই ৷
উল্লেখ্য যে লেচিয়া নদীৰ দুয়োপাৰে আছে ৩০ টাতকৈও অধিক সৰু-বৰ ম'হখুঁটি ৷ তাত বহু পৰিয়াল গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰিয়ে চলি আছে ।
আনহাতে স্থানীয় এজন গোৱালৰ পত্নী স্বপ্নালী চেতিয়াৰ ঘৰত দৈনিক জমা হৈছে লিটাৰে লিটাৰে ম'হখুঁটিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা গাখীৰ ৷ বিহুৰ বাবে ৫ কুইণ্টল গাখীৰৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে স্বপ্নালী চেতিয়াই । তেওঁ জনায় যে বিহুৰ বাবে কাকো বিমুখ নকৰাকৈ এক লিটাৰ বা আধা লিটাৰ হ'লেও গাখীৰ যোগান ধৰিবলৈ তেওঁ প্ৰয়াস কৰে ।
স্বপ্নালী চেতিয়াই কয়, "বিহুৰ বাবে গাখীৰ ১২০-১৩০ কিঃগ্ৰাঃ হৈছে ৷ ম'হখুঁটি লেচিয়াত আছে, গাই নদীৰ পাৰত আছে । টেকেলি এতিয়ালৈকে ৪০ টা মান হৈছে । সকলোকে মিলাই দিবলগীয়া হৈছে ৷ এক লিটাৰ আধা লিটাৰ হ'লেও দিম । আমাৰ লেচিয়া ম'হখুঁটিৰ গাখীৰ গুৱাহাটীলৈকেও গৈছে । এতিয়ালৈকে ৫ কুইণ্টল জমা হৈছে ৷"
