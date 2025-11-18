ETV Bharat / state

আজি ২৫ হেজাৰ কণ্ঠত অসমীয়া-বড়ো ভাষাত প্ৰাণ পাব জুবিনৰ মায়াবিনীয়ে

জুবিন বিহীনভাৱেই উদযাপন হৈছে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথমটো ওপজাদিন ৷ কোকৰাঝাৰৰ গৌৰাং নৈৰ পাৰৰ চান্দামাৰীত প্ৰিয় শিল্পীক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ সমবেত বি টি চি চৰকাৰ ৷

ZUBEEN GARG BIRTHDAY
বি টি চি চৰকাৰৰ উদ্যোগত গৌৰাং নৈৰ পাৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 18, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আজি ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিন ৷ কিন্তু নিজৰ ওপজা দিনটো পৰিয়াল, অনুৰাগীৰ সৈতে পালন কৰিবলৈ শিল্পীগৰাকী আজি আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নাই ৷ জুবিন বিহীনভাৱেই উদযাপন হৈছে প্ৰথমটো ওপজাদিন ৷

কোকৰাঝাৰৰ গৌৰাং নৈৰ পাৰৰ চান্দামাৰীত জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিনটোত বি টি চি চৰকাৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জনাই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম ৷ ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ বি টি চি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কেতবোৰ পদক্ষেপ ৷ তাৰ ভিতৰত আছে জুবিন গাৰ্গৰ নামত উদ্যান স্থাপনৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন, ৰক্তদান শিবিৰকে ধৰি বিভিন্ন পদক্ষেপ ৷

প্ৰিয় শিল্পীক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ সমবেত বি টি চি চৰকাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বি টি চিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত জুবিন গাৰ্গৰ নামত ৩০ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব এখন উদ্যান । বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মঙলবাৰে প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ ওপজাদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি স্থাপন কৰে জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী উদ্যানৰ আধাৰশিলা আৰু ৰোপণ কৰে নাহৰৰ পুলি । প্ৰিয় বন্ধু জুবিনৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ আন বহু পৰিকল্পনা হাতত লোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে বি টি চি প্ৰধানগৰাকীয়ে ৷

ZUBEEN GARG BIRTHDAY
শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধা নিবেদন বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ (ETV Bharat Assam)

তাৰপিছতে মহিলাৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি শিল্পীগৰাকীৰ নামত উৎসৰ্গিত জীৱন সুৰভি নামৰ ৰক্তদান শিবিৰটো মুকলি কৰি প্ৰথমজন ৰক্তদাতা হিচাপে ৰক্তদান কৰে ।

ZUBEEN GARG BIRTHDAY
ৰক্তদান শিবিৰ (ETV Bharat Assam)

মঙলবাৰে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ওপজাদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি এক বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বি টি চি চৰকাৰে ৷ বড়োভূমিৰ পাঁচখন জিলাৰ পৰা অহা ২৫ হাজাৰ শিল্পী তথা অনুৰাগীয়ে আজি সন্ধিয়া একেলগে অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাত পৰিবেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ ‘‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত’’ শীৰ্ষক গীতটি ।

ZUBEEN GARG BIRTHDAY
জুবিনৰ প্ৰিয় নাহৰৰ পুলি ৰোপণ (ETV Bharat Assam)

সমগ্ৰ অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, ‘‘আজি আমাৰ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী, সেইটো শেষ কৰিলো ৷ ইয়াৰ পিছত আমি চীফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো গোটেই অসমত ৰক্তদান কাৰ্যসূচী হৈছিল , তাক অনুষ্ঠিত কৰিলো ৷ জুবিন গাৰ্গৰ নামত হ’বলগীয়া উদ্যান আৰু প্ৰতিমূৰ্তিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলো ৷ শেষত গছ ৰোৱা কাৰ্যসূচীও কৰিলো ৷ ক’বলৈ এয়াই যে আমি কেতিয়াও তেওঁক পাহৰি যাব নোৱাৰো ৷ বিটিচিবাসীয়ে বিচৰাৰ দৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলো ৷ গোটেইখিনি অনুষ্ঠান ভালদৰে হৈ গ’ল ৷ বাকী সন্ধিয়া আমাৰ অনুষ্ঠান আছে

৷’’

লগতে পঢ়ক: কাহিলীপাৰাৰ বকুল জোপাৰ কাষতে উন্মোচন প্ৰাণৰ শিল্পীৰ আবক্ষ মূৰ্তি

TAGGED:

BTC GOVT ON ZUBEEN BIRTHDAY
মায়াবিনী
ইটিভি ভাৰত অসম
HAGRAMA MOHILARY
ZUBEEN GARG BIRTHDAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.