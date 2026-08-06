শিৱসাগৰত বন্যাৰ্তৰ মাজত হাগ্ৰামা, বিধ্বস্ত ৰাইজক পুনঃসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ আশ্বাস

শিৱসাগৰত বন্যাৰ্তৰ মাজত হাগ্ৰামা, বিধ্বস্ত ৰাইজক পুনঃসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ আশ্বাস
চাউলকৰা মলিয়াভাটা অঞ্চলত উপস্থিত হৈ বিটিচি প্ৰধানগৰাকীয়ে বান সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে ।
Published : August 6, 2026 at 3:05 PM IST
শিৱসাগৰ: বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল’বলৈ বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী । চাউলকৰা মলিয়াভাটা অঞ্চলত উপস্থিত হৈ বিটিচি প্ৰধানগৰাকীয়ে বান সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে । বিপিএফৰ বিধায়ক তথা কেবাজনো নেতাক লগত লৈ বিটিচি প্ৰধানগৰাকী বন্যাৰ্তৰ কাষলৈ আহে ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ তেওঁ আগত কয় যে শিৱসাগৰ জিলাখনৰ প্ৰায় ৬০ শতাংশ লোক এই বানত আক্ৰান্ত হৈছে । মানুহৰ ঘৰ-বাৰী, খেতি-পথাৰ, পশুধন আদিৰ ব্যাপক ক্ষতি হ'ল । এই লোকসকলক এতিয়া পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজন ।
‘‘মই দেখিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ৬০ শতাংশ মানুহ আক্ৰান্ত হৈ আছে ৷ বিদ্যুৎ সংযোগ নাই, মথাউৰি বনাব লাগে ৷ মথাউৰি যদি ওখকৈ বনাই তেতিয়া ভাল হ’ব ৷ ময়ো চৰকাৰক জনাম ৷ বিটিচিৰ পৰা আৰু সাহায্য আহিব ৷ মই এতিয়া বুজ লৈছোঁ, ভৱিষ্যতে সংস্থাপনৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন সেয়া চাব লাগিব ৷ চৰকাৰে সহায় কৰিব ৷ বিটিচিৰ পৰাও আমি সহায় কৰিম ৷’’ হাগ্ৰামাই কয় ৷
ইফালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সৈতে উপস্থিত থকা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিটিচি প্ৰধানগৰাকীক বন্যাৰ্তৰ খবৰ ল’বলৈ অহাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘বিটিচি চীফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ । শিৱসাগৰৰ বন্যাৰ্তসকললৈ মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ১০ হাজাৰ খন আঁঠুৱা, ১০ হাজাৰখন বিচনা চাদৰকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে । দুৰ্যোগৰ সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ এই মহানুভৱতাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ ।’’
অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, ‘‘হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই শিৱসাগৰ জিলাৰ বানত আক্ৰান্ত দুই-তিনিখন গাঁও এডপ্ট কৰি পুনৰ সংস্থাপিত কৰিব বুলি কথা দিছে । এয়া সঁচাকৈয়ে বিপদৰ সময়ত আমাৰ বাবে আশাৰ বতৰা ।’’
আনহাতে বৰ্তমানেও অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অসমত উপস্থিত নোহোৱা কাৰ্যত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে অখিল গগৈয়ে ৷ তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এসপ্তাহ-দহদিন অসমত থকা মোদী-শ্বাহে এতিয়া বানৰ খবৰ ল’বলৈ ১৯ দিনৰ পাছত এজন তৃতীয় বৰ্গৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক পঠিয়াইছে ।
লগতে পঢ়ক: মানৱতাৰ সময়ত হিন্দু-মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহ লাজত ডুবি মৰা উচিত : আজমল