জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাত অংশ গ্ৰহণ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ, ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেল চাবলৈ টিকট নোপোৱাত দুখ প্ৰকাশ
বৃহস্পতিবাৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ শান্তিনগৰত ইচকনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ ৰথযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৷
Published : July 17, 2026 at 8:52 AM IST
কোকৰাঝাৰ: ‘‘গোটেই বিটিচি অঞ্চলত যিমান ধৰ্মৰ লোক আছে বিটিচি চৰকাৰে সকলোকে সমানে সন্মান জনাই আহিছে ৷’’ এই মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ শান্তিনগৰত ইচকনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ ৰথযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সকলো বিটিচিবাসী ৰাইজক পবিত্ৰ ৰথযাত্ৰাৰ শুভেচ্ছা জনাই এই কাৰ্যসূচী সফল হোৱাৰ কামনা কৰে ৷
মহিলাৰীয়ে কয়, ‘‘আমি চৰকাৰ হিচাপে সকলোকে সমানে সন্মান জনাই আহিছোঁ আৰু চৰকাৰীভাৱে যিখিনি সন্মান জনাব লাগে সেইখিনি কৰি যাম ৷ সেই হিচাপে বাক্সা জিলাৰ মথনগুৰি সমষ্টিত জগন্নাথৰ ভক্ত সকলোৰ বাবে ৩০ কোটি টকাৰে এটা ডাঙৰ ইচকন মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে ৷ এই বছৰত এই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ১০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ৷ তিনি বছৰৰ ভিতৰত এই ইচকন মন্দিৰটো সম্পুৰ্ণ কৰা হ’ব আৰু এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ হ’লে ভক্তসকলে আৰু পুৰীৰ জগন্নাথত মন্দিৰলৈ নগ’লেও হ’ব ৷’’
আনহাতে সাংবাদিকৰ আগত এই ৰথযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অতিশয় আনন্দিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে মহিলাৰীয়ে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘কোকৰাঝাৰৰ যিমান বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মৰ লোক আছে সকলোকে লৈ আমি কাম কৰি যাম ৷’’
‘‘বাক্সা জিলাত জগন্নাথ মন্দিৰৰ কাৰণে এইবেলি ১০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে৷ ইয়াৰোপৰি বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰয়াত যোগেন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ স্মৃতিত ভৱন নিৰ্মাণৰ কাৰণে পাঁচ কোটি, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰয়াত সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰীৰ স্মৃতিত প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ১০ কোটি, জুবিন গাৰ্গ পাৰ্কৰ বাবে ১০ কোটি, বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ পাৰ্কৰ নামত ১০ কোটি, গাইডে-হেলেনাৰ নামত পাঁচ কোটি, শংকৰ-আজান প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভৱনৰ কাৰণে পাঁচ কোটি টকা এইবাৰ বিটিচিৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাজেটৰ নামত ধৰা হৈছে৷’’ বিটিচি প্ৰধানগৰাকীয়ে লগতে কয় ৷
আনহাতে, বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ফাইনেল খেল চাবলৈ যাব বুলি হৈ থকা চৰ্চাৰ বিষয়ে সোধাত মহিলাৰীয়ে কয় যে বিশ্বকাপ ফুটবল খেল চাবলৈ যোৱাৰ খুবেই ইচ্ছা আছিল যদিও টিকট নোপোৱাৰ বাবে যোৱা নহ’ব ৷ তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰথমতে ফ্ৰান্সক সমৰ্থন কৰিছিলোঁ যদিও এতিয়া আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইনৰ মাজত খেলখন হ’ব৷ এতিয়া খেলাখন মই ৰিপিট চোৱাৰ পাছতহে ক’ব পাৰিব কাক সমৰ্থন কৰিম ৷’’
বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত ৰথযাত্ৰাৰ অনুষ্ঠানত কাৰ্যবাহী সদস্যদ্বয় দেৰহাছৎ বসুমতাৰী, প্ৰকাশ বসুমতাৰী, বিজনীৰ বিধায়ক অৰূপ কুমাৰ দে’, পাৰিষদ যুৱৰাজ বসুমতাৰীকে ধৰি কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷ ইয়াৰ পাছতে ৰথযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে৷ উল্লেখ্য যে ৰথখন কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজেৰে তিতাগুৰিলৈকে লৈ যোৱা হয় ৷
লগতে পঢ়ক: হাফলঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰত ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱ