দুই এজনে বেয়া কাম কৰিলে বুলিয়েই সমগ্ৰ আদিবাসী সমাজক দোষাৰোপ কৰা উচিত নহয় : হাগ্ৰামা মহিলাৰী

দুই এজনে বেয়া কাম কৰিলে বুলিয়েই সমগ্ৰ আদিবাসী সমাজক দোষাৰোপ কৰা উচিত নহয় : হাগ্ৰামা মহিলাৰী
চিৰাঙত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন অব্য়াহত, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত । ১৫ জনক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : April 18, 2026 at 8:13 PM IST
তেজপুৰ : চিৰাং জিলাৰ ৰুণীখাটা ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত ৰিপু-চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অনুপ্ৰৱেশৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণত আছে । শনিবাৰে বিটিচিৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে মতবিনিময় কৰাৰ লগতে এনে ঘটনাক গৰিহণা দিয়ে ।
ইয়াৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য় মহিলাৰীয়ে কয়, “কালি সংঘটিত হোৱা ঘটনাক গৰিহণা দিছো । এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল । এজন-দুজন লোকে ভুল কৰিলে বুলি সমগ্ৰ আদিবাসী সমাজক দোষাৰোপ কৰা উচিত নহ'ব ।”
ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰতিবেদন :
বিটিচিৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে ঘটনাৰ ওপৰত এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি বিটিচিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব । কোনো দোষী ব্যক্তি চিনাক্ত হ’লে আইনৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । বৰ্তমানে অঞ্চলটোত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰি পৰিস্থিতি সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে । প্ৰশাসনে বনভূমি সংৰক্ষণ আৰু আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাত নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰিছে ।
ঘটনাৰ আঁৰত কোন ?
এই ঘটনাৰ আঁৰত কোনো ৰাজনীতি আছে নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিটিচিৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য়গৰাকীয়ে কয়,"ৰাজনীতি আছে নে নাই সেয়া তদন্ততহে ওলাব । মই যিহেতু আইনৰ মাষ্টাৰ নহয়,গতিকে সেই বিষয়ে মই দায়িত্ব লৈ কোৱাটো উচিত নহয় । তৃতীয় শক্তি জড়িত আছে নে নাই সেয়া আইনে বিচাৰ কৰিব ।"
ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন অব্য়াহত :
ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন আজিও অব্য়াহত আছে । উল্লেখ্য় যে কালি ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছিল ।
১৫ জনক গ্ৰেপ্তাৰ :
শুকুৰবাৰে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে কমেও ১৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । একে সময়তে অঞ্চলটোত আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে ফ্লেগ মাৰ্চ কৰে । এই কথা সদৰী কৰি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তাই কয় যে বৰ্তমানে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে । অঞ্চলটোলৈ শীঘ্ৰেই স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে বুলি কয় আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে ।
পলিথিন-বাঁহৰ কেম্প কোনে সাজিলে ?
উল্লেখ্য় যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত গছ কাটি অস্থায়ী শিবিৰ স্থানীয়ভাৱে 'পলিথিন-বাঁহৰ কেম্প' স্থাপন কৰাৰ ঘটনাই উত্তেজনাৰ সূত্ৰপাত ঘটায় । ঘটনাস্থলীত কটা গছ, পৰিষ্কাৰ কৰা মাটি আৰু বাঁহ-পলিথিনেৰে নিৰ্মিত অস্থায়ী ঘৰ দেখা গৈছে । ইয়াৰ পিছতেই বন বিভাগে আৰক্ষীৰ সহায়ত এক উচ্ছেদ অভিযান চলাই বেদখল উচ্ছেদ কৰে । প্ৰশাসনে স্পষ্টকৈ জনাইছে যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত যিকোনো ধৰণৰ অনুপ্ৰৱেশ আইন বিৰোধী আৰু ই পৰিৱেশ তথা জীৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে গুৰুতৰ ভাবুকি স্বৰূপ ।
কোনে কৰিছে বেদখল ?
ইতিমধ্যে যোৱা ১৬ এপ্ৰিলত বনভূমি পৰিষ্কাৰ কৰাৰ অভিযোগত ২৫ জনতকৈ অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ উঠে । ইয়াৰ ফলত প্ৰতিবাদ আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘাতৰ ঘটনাও সংঘটিত হয় । এক সূত্ৰ অনুসৰি,পূৰ্বৰে পৰা প্ৰায় ২৫ৰ পৰা ৩০টা পৰিয়ালে এই বনাঞ্চলৰ ভিতৰত বসবাস কৰি আহিছিল । স্থানীয় লোকে দাবী কৰা মতে, কিছুমান পৰিয়াল নৈপাৰত বাসস্থান হেৰুৱা বা অতীতৰ গোষ্ঠীগত সংঘাতৰ বাবে এই অঞ্চলত আশ্ৰয় লৈছিল ।
উল্লেখ্য় যে এই বনাঞ্চল বড়োলেণ্ড টেৰিট’ৰিয়েল ৰিজন (বিটিআৰ)ৰ অন্তৰ্গত । এই বনভূমিত অনুপ্ৰৱেশ বহুদিন ধৰি এক জটিল সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে । পূৰ্বতে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত ৰিপু-চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক পৰৱৰ্তী সময়ত ছিকনা জোহলাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
ছিকনা জোহলাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আয়তন :
এই সন্দৰ্ভত আঞ্চলিক বন বিষয়া কুঞ্জন বসুমতাৰীয়ে জনোৱা মতে, ছিকনা জোহলাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ আয়তন প্ৰায় ১৭,০০০ হেক্টৰ । ইয়াৰে ৰুণীখাটা ৰেঞ্জৰ অধীনত মুঠ ১,৭১৪ হেক্টৰ বনভূমি বেদখল হৈছে । বন বিভাগে পূৰ্বতো এই অঞ্চলত একাধিক উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল । ইয়াৰ মাজতে ৰুণীখাটা ৰেঞ্জ অফিচৰ অধীনত থকা এটা দেউচি ফৰেষ্ট বিট অফিচত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও সীমান্তবৰ্তী অঞ্চলত এছএছবিৰ তহলৰ বাবে ঘটনাটো নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ।" আঞ্চলিক বন বিষয়া বসুমতাৰীয়ে কয়,"বৰ্তমানে অঞ্চলটোত বন বিভাগৰ প্ৰথম বেটেলিয়নৰ প্ৰায় ৫০ জন জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে । লগতে নিৰুদ্দেশ হোৱা এটা ৩০৩ ৰাইফল উদ্ধাৰ হৈছে ।
