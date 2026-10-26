আৰ্মী হোৱাৰ সপোন আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ
ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পূৰ্বে আৰ্মীত যোগদানৰ সপোন দেখিছিল । যুৱ মহোৎসৱত নিজৰ জীৱনৰ অজানা অধ্যায়ৰ কথা প্ৰকাশ হাগ্ৰামাৰ ।
Published : October 26, 2026 at 8:27 PM IST
বাক্সা : বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৰাজনীতিবিদ নহয় দেশসেৱাত নিয়োজিত হ'ব বিচাৰিছিল । তেওঁৰ সপোন আছিল আৰ্মী বা নিৰাপত্তা বাহিনীত যোগদান কৰাৰ । খোদ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছে । মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত যুৱ মহোৎসৱত অংশ লৈ মহিলাৰীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিলে ।
হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "মই পঢ়ি থকা সময়ত ডিফেন্স লাইনত যাম বুলি যথেষ্ট আগ্ৰহী আছিলো । উচ্চতৰ মাধ্যমিক পাছ কৰি মই আৰ্মী বা নেভি বা চিভিল ডিফেন্সত যাবলৈ আগ্ৰহী আছিলো । সেই সময়ত মই এখন বিশেষ আলোচনী পঢ়িছিলো । এনডিএৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সেই কিতাপখন পঢ়িছিলো । কিন্তু পিছত দাদাই মোক অভিযান্ত্ৰিক কলেজত লৈ গ'ল । নামভৰ্তি কৰাই দিলে । ২-৩ মাহ থাকি আন্দোলন কৰিব লাগে বুলি ওলাই আহিলো ।"
যুৱ মহোৎসৱ উপলক্ষে বিটিচিৰ যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰতিভা বিকাশৰ সুবিধা দিয়াৰ পোষকতা কৰি এনেদৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পুৰণি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিলে । তেওঁ লগতে যুৱ প্ৰজন্মক বিভিন্ন দিশত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে বিটিচি অঞ্চলৰ যুৱ প্ৰজন্মক সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে যুৱ মহোৎসৱৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয়, "বিটিচিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ লুকাই থকা প্ৰতিভা উলিয়াই আনিবলৈ আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা ৷ নিজৰ প্ৰতিভাক উলিয়াই আনি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি এই যুৱ মহোৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ ৷"
উল্লেখ্য যে, বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ বাথৌপুৰীত ৪ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰৰ পৰা যুৱ মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী উপস্থিত থাকে ৷ তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা যুৱক-যুৱতীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷ এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাও উলিওৱা হয় । যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত মানাহ সমষ্টিৰ বিধায়ক থানেশ্বৰ বসুমতাৰী, বাক্সাৰ বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ লগতে বিপিএফ দলৰ বহু বিষয়া তথা নেতাসকল উপস্থিত থাকে ।
উপ-নিৰ্বাচনত বিৰোধীক আত্মসমৰ্পণৰ আহ্বান
এই অনুষ্ঠানতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিটিচিত আহি থকা উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । ৩ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ-নিৰ্বাচনত তেওঁ বিৰোধীক নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
তেওঁ কয়, "খেলি পৰাজিত হৈ ভালে লাগে নে আত্মসমৰ্পণ কৰি ভাল লাগে ? সময় কিয় নষ্ট কৰিব লাগে । এনেও হাৰিব সেয়ে মই আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছোঁ । আত্মসমৰ্পণ কৰি থাকক ইমান পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই । টকা-পইচা খৰত কৰাৰ দৰকাৰ নাই ।" তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে উপ নিৰ্বাচনত বিৰোধীয়ে ১০০ শতাংশই হাৰিব ।
লগতে পঢ়ক : ১৬ নৱেম্বৰত মুকলি হ'ব ৮৬৯ খন বিছনাযুক্ত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়