ETV Bharat / state

পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান; হাতী স্থানান্তৰক লৈ ক্ষোভিত স্থানীয় ৰাইজ

বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পৰ্যটকৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । প্ৰথম দিনটোতেই পৰ্যটকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ।

Manas National Park
পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 7:13 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি, বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । শুকুৰবাৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হয় । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য প্ৰৱশদ্বাৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পৰ্যটকৰ বাবে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ।

মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চাবলগীয়া আছে ৷ ইয়াত বহু জীৱ-জন্তু আছে ৷ আজি মই ম'হ দেখিলোঁ ৷"

পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (ETV Bharat Assam)
  • মানাহৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

আনহাতে, পৰ্যটকৰ সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "বিটিচিত শান্তি-সমন্বয় আহিছে । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ অহা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা প্ৰতি বছৰতে বৃদ্ধি পাইছে । পূৰ্বৰ তুলনাত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ অহা পৰ্যটকৰ সংখ্যা এইবাৰ চাৰিগুণ বৃদ্ধি পাব । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অধিক উন্নয়ন হ'ব ।"

মানাহৰ উন্নয়ন প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মানাহক অধিক জাকতজিলিকা কৰি তোলাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত ধনৰ আৱণ্টন বিচৰা হৈছে । বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে ধন দিবলৈ প্ৰস্তুত ভাৰত চৰকাৰ । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সকলোপক্ষৰ সহযোগতা লাগিব ।"

ইফালে মানাহৰ বেদখল সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "মানাহৰ বেদখল কোন কাৰণতে নহ'ব ৷"

  • স্থানীয় লোকৰ প্ৰত্যাশা

মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ পৰ্যটকক আমন্ত্ৰণ জনাই এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আজিৰে পৰা পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে । আজি বিটিচি প্ৰধান মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আহিছে মুকলি কৰিবৰ কাৰণে । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে । ইয়াত জীপ চাফাৰী কৰিব পাৰিব, ৰিভাৰ ৰাফ্টিং কৰিব পাৰিব, হাতী চাফাৰী কৰিব পাৰিব ।"

  • চাহ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা

মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক জড়িত কৰি আন এক পৰ্যটন সম্ভাৱনাও আছে । সেয়া হৈছে চাহ পৰ্যটন । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকগৰাকীয়ে কয়, "মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিচেই কাষত ব্লেক পেন্থাৰৰ ছাইটিং এটা ধুনীয়াকৈ হয় । যাৰ কাৰণে যিসকল ফটোগ্ৰাফাৰ ইয়ালৈ আহিব খোজে তেওঁলোক আহিব পাৰে ।"

Manas National Park
পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পৰ্যটকক মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণৰ বাবে আহ্বান জনাই কয়, "ইয়াত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আছে । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষতে প্ৰান্তীয় গাঁৱৰ লোকসকলে কেনে ধৰণে জীৱন যাপন কৰে সেইটোও এটা ভাল অভিজ্ঞতা । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গাতে লাগি থকা চাহ বাগিচাও এইবেলি এক অনন্য ৰূপত মুকলি কৰা হ'ব । আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় চাহ পৰ্যটনৰ এটা আৰম্ভণি হ'ব । ইয়াতে চাহ টেষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা এটাও পৰ্যটকসকলে পাব ।"

  • মানাহৰ হাতী স্থানান্তৰক লৈ ক্ষোভ

ইফালে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা হাতী আন ঠাইলৈ সৰবৰাহক লৈ ক্ষোভিত স্থানীয় লোক । মানাহৰ সম্পত্তিসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই স্থানীয় লোকে কয়, "এটা দুখলগা বিষয়, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা হাতী বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়াটো আমি কোনোপধ্যেই নিবিচাৰোঁ । যাৰে নহওক কিয় যেতিয়া মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এটা সম্পত্তি হৈ উঠে তেতিয়া কিন্তু ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ । গতিকে আগন্তুক দিনত এইধৰণৰ কাণ্ড যাতে আমাৰ ইয়াতে নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যিখিনি সম্পদ আছে সেইখিনি সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষিতভাৱে ৰখাৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে পৰ্যটকৰ বাবে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি অনুষ্ঠানত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক, বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰ, ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰৰ লগতে ভূটানৰ কেইবাজনো প্ৰশাসনিক বিষয়া উপস্থিত থাকে ।

Manas National Park
হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিলে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (ETV Bharat Assam)

ইফালে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাৰ লগে লগে পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, পৰ্যটকক স্থানীয় ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে আদৰণি জনায় ।

  • কি কি দৰ্শন কৰিব পাৰিব মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত

উল্লেখ্য যে চিৰাং আৰু বাক্সা জিলাত অৱস্থিত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে ভাৰতৰ অন্যতম আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল । ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত প্ৰকল্প আৰু হস্তী সংৰক্ষিত অঞ্চল হিচাপে মানাহ পৰিচিত । ইয়াত আছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ অপূৰ্ব সমাহাৰ । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকসকলে উপভোগ কৰিবলগীয়া আকৰ্ষণসমূহ হৈছে:

Manas National Park
মানাহত জীপ চাফাৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ (ETV Bharat Assam)
  • বিৰল আৰু বিলুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণী

মানাহ হৈছে সোণালী বান্দৰৰ অন্যতম প্ৰধান বাসস্থান । ইয়াৰ উপৰি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ সৰু তথা বিলুপ্তপ্ৰায় বনৰীয়া গাহৰিৰ প্ৰজাতি নল গাহৰি কেৱল মানাহতে পোৱা যায় । আনহাতে, ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত প্ৰকল্প হোৱাৰ বাবে মানাহত বাঘ বিশেষকৈ ঢেকীয়াপতীয়া দেখিবলৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।

শেহতীয়াভাৱে মানাহৰ ঘাঁহনি অঞ্চলত এশিঙীয়া গঁড়ৰ সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ উপৰি বিশাল শিং থকা বনৰীয়া ম’হো দেখিবলৈ পোৱা যায় । টুপীমূৰীয়া বান্দৰ, হাতী, নাহৰফুটুকী বাঘ আৰু জহামালৰো বাসস্থান হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ।

  • পক্ষী নিৰীক্ষণ

পক্ষীপ্ৰেমীসকলৰ বাবে মানাহ হৈছে ভূস্বৰ্গস্বৰূপ । ইয়াত প্ৰায় ৪৫০তকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ থলুৱা আৰু পৰীভ্ৰমী চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায় । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰধান হৈছে উলূম’ৰা, ধনেশ চৰাই, ম'ৰা আদি । উদ্যানখনৰ আকাশত উৰি ফুৰা বা ওখ গছত এই বিশাল চৰাইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

  • ৰিভাৰ ৰাফটিং

উদ্যানখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা স্ফটিকসদৃশ পৰিষ্কাৰ পানীৰ মানাহ নদী হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আন এক অন্যতম আকৰ্ষণ । ভূটান পাহাৰৰ পাদদেশত অৱস্থিত এই নদীখনৰ দৃশ্য অতি মনোৰম । পৰ্যটকসকলৰ বাবে ইয়াত সুৰক্ষিত ৰিভাৰ ৰাফটিঙৰ ব্যৱস্থা আছে । এই জলকেলিয়ে পৰ্যটকসকলক এক ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।

  • জীপ আৰু হাতী চাফাৰী

অৰণ্যখনৰ ভিতৰৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ওচৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিবলৈ ইয়াত হাতী আৰু জীপ দুয়োবিধ চাফাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে । পুৱা সোনকালে ঘন হাবি আৰু ঘাঁহনিৰ মাজেৰে হাতীৰ পিঠিত উঠি বন্যপ্ৰাণী দৰ্শন কৰাৰ অভিজ্ঞতা অনন্য । আনহাতে, উদ্যানখনৰ দূৰৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ (যেনে মথনগুৰি) ভ্ৰমণ কৰিবলৈ জীপ চাফাৰী আটাইতকৈ উত্তম মাধ্যম ।

  • মথনগুৰি

ভাৰত-ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত মথনগুৰি হৈছে মানাহৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ স্থান । ইয়াত থকা বন বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলাৰ পৰা মানাহ নদী আৰু সন্মুখৰ ভূটান পাহাৰৰ অপূৰ্ব দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰি । নৈশ যাপনৰ বাবেও এই ঠাই টুকুৰা অতি জনপ্ৰিয় ।

  • স্থানীয় সংস্কৃতি আৰু গাঁও ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ আশেপাশে থকা থলুৱা বড়ো গাঁওসমূহ ভ্ৰমণ কৰি যিকোনো পৰ্যটকে তেওঁলোকৰ চহকী পৰম্পৰা, হস্তশিল্প, পৰম্পৰাগত নৃত্য আৰু স্থানীয় খাদ্যৰ সোৱাদ ল’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰি প্ৰান্তীয় গাঁৱৰ জনসাধাৰণৰ জীৱনশৈলীৰো আভাস তথা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে ।

মুঠতে প্ৰকৃতিৰ বুকুত কিছু সময় কটাবলৈ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ ৰোমাঞ্চ অনুভৱ কৰিবলৈ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এক আদৰ্শ স্থান । নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈকে এই উদ্যানখন ভ্ৰমণ কৰাৰ আটাইতকৈ উত্তম সময় ।

লগতে পঢ়ক :শূন্যৰ পৰা ৫০ ৰো অধিক: মানাহ এতিয়া গঁড়ৰ নতুন সুৰক্ষিত ঠিকনা
লগতে পঢ়ক :তিনি বছৰত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়-বাঘ চিকাৰৰ ঘটনা শূন্য

TAGGED:

মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী
মানাহত হাতী চাফাৰী
মানাহত জীপ চাফাৰী
MANAS NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.