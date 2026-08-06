‘‘বিটিচি চৰকাৰ সৰু হ'লে কি হ’ব, আমিও কম নহয়...’’: বন্যাৰ্তক সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হাগ্ৰামাৰ

‘‘বিটিচি চৰকাৰ সৰু হ'লে কি হ’ব, আমিও কম নহয়...’’: বন্যাৰ্তক সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হাগ্ৰামাৰ
নাজিৰা সমষ্টিৰ বন্যাৰ্তৰ মাজত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিছু সাহায্য আগবঢ়ায় ৷
Published : August 6, 2026 at 6:12 PM IST
নাজিৰা: কোনোদিন নেদেখা প্ৰলয়ংকৰী বানে কেইদিনমান পূৰ্বে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ লগতে চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাক তচনচ কৰি গ’ল ৷ জাঁজী, দিচাং, দিখৌ, দৰিকা আদি নদীৰ বানে বিধ্বস্ত কৰা শিৱসাগৰ বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হয় বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী সহিতে বিপিএফ দলৰ এটা দল ৷
তেওঁলোকে প্ৰথমতে শিৱসাগৰৰ চাউলকৰা মলিয়াভাটা অঞ্চলত উপস্থিত হৈ বন্যাৰ্তৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ বুজ লৈ সাহায্য বিতৰণ কৰে ৷ তাৰ পাছতেই বিটিচি প্ৰধানগৰাকী উপস্থিত হয় সৰ্বাধিক বিধ্বস্ত হোৱা নাজিৰাত ৷
নাজিৰা সমষ্টিৰ বন্যাৰ্তৰ মাজত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিছু সাহায্য আগবঢ়ায় ৷ এয়া নামমাত্ৰ সাহায্যহে বুলি উল্লেখ কৰি মহিলাৰীয়ে প্ৰয়োজনত বিটিচি চৰকাৰে অধিক সহায় আগবঢ়াব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৰাইজক ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, ‘‘চৰকাৰৰ পৰা বানাক্ৰান্তই যি সহায় পাব লাগে সকলো পাব ৷ দুদিন পলম হ'ব পাৰে, কিন্তু পাবলগীয়াখিনি পাব । পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্ভে শেষ হোৱা পাছতে ভাৰত চৰকাৰেই হওক, অসম চৰকাৰে হওক সকলোৱে সহায় কৰিব ৷ বিটিচি চৰকাৰ সৰু হ'লেও আমি অলপ হ'লেও সহায় কৰিম ৷ আমিও কম নহয়, কিবা অলপ হ’লেও দিম । বিটিচিৰ পৰা এটা টীম আহিব । সকলোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা হ’ব ।’’
উল্লেখ্য যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগতে নগৰ আৰু গৃহ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ো বৃহস্পতিবাৰে নাজিৰাত উপস্থিত হয় । নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক ময়ূৰ বৰগোহাঁই আৰু নাজিৰা সমজিলাৰ আয়ুক্ত প্ৰতিভা মেশ্ৰামৰ সৈতে বিশেষ আলোচনাত মিলিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় দুয়োগৰাকী নেতাই । ইতিমধ্যে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডায়ো বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰত বন্যাৰ্তৰ মাজত হাগ্ৰামা, বিধ্বস্ত ৰাইজক পুনঃসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ আশ্বাস