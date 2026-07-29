ETV Bharat / state

১,৫৮৮ কোটি টকাৰ বাজেট দাখিলেৰে বিটিচিৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ : শিক্ষা, আন্তঃগাঁথনি আৰু জনকল্যাণত বিশেষ গুৰুত্ব

২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ৯১.৩৪ কোটি টকাৰ সম্ভাব্য আয়ৰ বিপৰীতে ১৬২.৮৫ কোটি টকাৰ ব্যয় ধৰা হৈছে । ফলত ৭১.৮৪ কোটি টকাৰ বাজেট ঘাটি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷

BTC budget session
বিটিচিৰ দুদিনীয়া বাজেট অধিৱেশন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 10:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ: বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিটিচিৰ দুদিনীয়া বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা ত্ৰিদীপ দৈমাৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা বাজেট অধিবেশনৰ সদনৰ মজিয়াত বিটিচিৰ বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্য বিটিচি প্ৰধান তথা বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্বত থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ১,৫৮৮ কোটি টকাৰ বাজেট সদনত দাখিল কৰে ৷

ইয়াৰ ভিতৰত এছঅ’পিডি(SOPD)ৰ অধীনত ৯০০ কোটি টকাৰ সাধাৰণ বাজেটৰ লগতে বিটিচিৰ নিজা ৰাজহ উৎসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৭১.৮৪ কোটি টকাৰ ঘাটিযুক্ত বাজেট উত্থাপন কৰা হয় । নিজা ৰাজহ উৎসৰ বাজেট অনুসৰি ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ৯১.৩৪ কোটি টকাৰ সম্ভাব্য আয়ৰ বিপৰীতে ১৬২.৮৫ কোটি টকাৰ ব্যয় ধৰা হৈছে । ফলত ৭১.৮৪ কোটি টকাৰ বাজেট ঘাটি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । বাজেটৰ প্ৰতিলিপিখন সদনৰ মজিয়াত পাঠ কৰি শুনাই বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে ৷

BTC budget session
সদনৰ মজিয়াত বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মহেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ বাজেটৰ প্ৰতিলিপি পাঠ (ETV Bharat Assam)

বাজেট দাখিলৰ পাছত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কাৰ্যবাহী সদস্য দেৰহাছাৎ বসুমতাৰীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দাখিল কৰা বাজেটখনক বিটিচিবাসী ৰাইজৰ উন্নয়ন আৰু কল্যাণকামী এখন সৰ্বাংগসুন্দৰ বাজেট বুলি অভিহিত কৰে ৷ দেৰহাছৎ বসুমতাৰীয়ে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ মুঠ বাজেট ১,৫৮৮.৩১ কোটি টকা । ইয়াৰ ভিতৰত এছঅ'পিডিৰ অধীনত ৯০০ কোটি টকা, বিশেষ সহায়ৰ বাবে ২০০ কোটি টকা, বড়ো শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ২০০ কোটি টকা, বিটিচিৰ অধীনস্থ ১০খন প্ৰাদেশীকৃত মহাবিদ্যালয়ৰ অনুদানৰ বাবে ১৭ কোটি টকা আৰু বড়ো আন্দোলনৰ শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহলৈ এককালীন সাহায্য হিচাপে ১০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ।

বসুমতাৰীয়ে কয়, এই বাজেট সম্পূৰ্ণৰূপে জনমুখী, উন্নয়নমুখী আৰু কল্যাণকেন্দ্ৰিক । বিশেষকৈ শিক্ষা, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, সামাজিক সুৰক্ষা আৰু জনসাধাৰণৰ কল্যাণমূলক কাৰ্যসূচীত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । বাজেটখনৰ জৰিয়তে বিটিচি অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন অধিক গতিশীল হ'ব ৷

BTC budget session
সদনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

ইফালে, সদনৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানত ইউপিপিএল দলৰ পাৰিষদ তথা বিৰোধী দলপতি দাওবাইছা বড়োৱে ‘বডোফা ছুপাৰ-৫০ মিছন’ অব্যাহত ৰখাৰ বিষয়ে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে আঁচনিখনৰৰ নাম সলনি কৰি ‘ইউএন ব্ৰহ্ম ফ্ৰী ইউপিএছচি, এপিএছচি, নীট আৰু জেইই কোচিং প্ৰগ্ৰাম’ কৰা হ'ব । লগতে উপকৃত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যাও পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰা হ'ব ।

ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে কয় যে বিপিএফ নেতৃত্বাধীন পূৰ্বৰ বিটিচি চৰকাৰেই ইউপিএছচি আৰু এপিএছচি পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে আইআইটি, আইআইএম, অভিযান্ত্ৰিক আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আৰ্থিক সহায় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল । পিছৰ চৰকাৰে কেৱল আঁচনিৰ নাম সলনি কৰাৰ বাহিৰে বিশেষ নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে সদনৰ মজিয়াত কয় যে ইউপিএছচি আৰু এপিএছচি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ বাবে নতুন দিল্লী আৰু গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও খ্যাতনামা কোচিং প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে ইতিমধ্যে আলোচনা সম্পন্ন হৈছে । ইয়াৰোপৰি কোকৰাঝাৰতেই নীট আৰু জেইই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া কোচিং ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে ।

আনহাতে, বিটিচি অঞ্চলত বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ আৰু সংযুক্তিকৰণৰ সন্দৰ্ভত উত্থাপিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত নাৰ্জাৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কয় যে শিক্ষা নীতি প্ৰণয়নৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ বিটিচিৰ আছে । সেয়ে অসম চৰকাৰৰ বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ নীতি বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় । ৰাজ্য চৰকাৰৰ নীতি অনুসৰি বিটিচি অঞ্চলত কোনো বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ বা সংযুক্তিকৰণ কৰা নহ'ব বুলি তেওঁ সদনত স্পষ্ট ঘোষণা কৰে ।

উল্লেখ্য যে, ২৯ আৰু ৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত হোৱা এই দুদিনীয়া বাজেট অধিৱেশনত বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ, জনকল্যাণ আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত ৩০ জুলাইত বিস্তৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব ৷

ইউপিপিএল দলৰ তথা বিৰোধী দলপতি দাওবাইছা বড়োবে কয় যে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সদনৰ মজিয়াত বিটিচিবাসী জনসাধাৰণৰ উন্নয়নশীল এখন স্পষ্ট বাজেট উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উজুটি খাইছে ৷ অধিৱেশনত ইউপিপিএলৰ হৈ পাৰিষদ ক্ৰমে দাওবাইছা বড়ো, উইলছন হাছদাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

আনহাতে, শাসকীয় পক্ষৰ হৈ উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী ৰিহণ দৈমাৰী, কাৰ্যবাহী সদস্য ক্ৰমে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, দেৰহাছাৎ বসুমতাৰী, লৗমশ্ৰাও দৈমাৰী, ফ্ৰেছ মুছাহাৰী, গণেশ কছাৰী, প্ৰকাশ বসুমতাৰী, বেগম আখতাৰা আহমেদ, মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰী, মহেশ্বৰ বসুমতাৰী, মুন মুন ব্ৰহ্ম আদি উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক: অন্তিম দিনা বিধানসভাত অসম ৰাজ্যিক উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ বিধেয়কৰ লগতে কেইবাখনো বিধেয়ক গৃহীত

TAGGED:

বিটিচিৰ বাজেট অধিৱেশন
বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী
SOPD
বড়ো শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণ
BTC BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.