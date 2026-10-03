যোৰহাটত কোনে দিছে ভুৱা স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ? বিএছএফ জোৱানক নিলম্বন

যোৰহাটত কোনে দিছে ভুৱা স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ? বিএছএফ জোৱানক নিলম্বন
যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ তদন্তৰ ভিত্তিত নিলম্বন বিএছএফ জোৱান ৷ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি লাভ কৰিছিল জোৱানজনে ৷
Published : October 3, 2026 at 5:08 PM IST
যোৰহাট: অসমৰ এক অন্যতম সমস্য়া হৈছে নিবনুৱা সমস্যা । হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীয়ে এটা চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে একাংশই ভুৱা স্থায়ী প্ৰমাণ পত্ৰ, ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰে বিএএছএফ, চিআৰপিএফ আদিত নিযুক্তি লাভ কৰিছে ।
এনে এক অভিযোগৰ ভিত্তিতে এজন বিএছএফ জোৱানক নিলম্বন কৰা হয় । যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ এক তদন্তৰ প্ৰতিবেদন লাভ কৰা পাছতে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হয় গান্ধী নগৰৰ ৫৪ নং বি এছ এফ ৰেজিমেণ্টৰ জোৱান সতীশ চান্দক । এই কথা সদৰী কৰে যোৰহাটৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত পংকজ বৰাই । এই ঘটনাক তেওঁ তদন্তৰ সফলতা বুলি উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট জিলাত স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন চৰকাৰী নথি-পত্ৰ ভুৱা বা জালিয়াতিৰে ব্যৱহাৰ কৰি ১১ গৰাকী যুৱকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিত যোগদান কৰাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে জিলাখনত তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল । যোৰহাট জিলা প্রশাসনৰ বাবে চিআৰপিএফ, বিএছএফ আদি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহে প্রার্থীৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্রমাণ পত্রসমূহ পৰীক্ষাৰ বাবে প্রেৰণ কৰা সময়ত পোহৰলৈ এই তথ্য আহিছিল ।
এইসমুহ প্রমাণ পত্রত ব্যৱহাৰ হোৱা ক্রমিক নম্বৰ আন ব্যক্তিৰ নামত থকা প্রমাণ পত্রৰ সৈতে একেই বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল । আনহাতে এই প্রমাণ পত্রসমূহত উল্লেখ থকা জিলা ন্যায়িক বিভাগটো ভুল বুলি চিহ্নিত হৈছিল । কাৰণ যোৰহাট তথা অসমত এনে প্রমাণ পত্রসমূহ জিলা প্রশাসন বিভাগে প্রদান কৰে । ইয়াৰ পৰা প্রমাণ হয় যে এইসমূহ ভুৱা অথবা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে অনলাইন বা অফলাইনভাৱে এডিট কৰি উলিওৱা বুলি ।
অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা নোহোৱা একাংশ যুৱকে যোৰহাটৰ স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে দেখুৱাই বিভিন্ন প্ৰমাণপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে সেই নথি-পত্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছিল । বিষয়টো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে প্ৰশাসনৰ ভিতৰচ'ৰাতো তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছিল । এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত পংকজ বৰাই যোৰহাট সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি মন্তব্য কৰে ।
এজাহাৰত ভুৱা নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাকৰি লাভ কৰাৰ অভিযোগত ১১ গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল । অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা ব্যক্তিসকল হৈছে— অৰ্জুন সিনৱাৰ, নেত্ৰ পাল, অৰুণ মীনা, সতীশ চন্দ্ৰ, নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ, হৰগোবিন্দ সিং, দানবীৰ সিং, গিৰীশ চন্দ্ৰ, ৰাহুল সিং, পৱন কুমাৰ আৰু আমান কুমাৰ পেটেল ।
অভিযোগৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আছে ভুৱা স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ ।
এই নথি-পত্ৰসমূহ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, কোনে প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিছিল আৰু এই নথিৰ ভিত্তিত কেনেদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিত নিযুক্তি লাভ কৰা হ’ল—সেই বিষয়সমূহ তদন্তৰ আওতালৈ আহিছিল । বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন নিযুক্তিত ৰাজ্যভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক অথবা সংৰক্ষণৰ সুবিধা লাভৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰৰ সত্যতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
ইয়াৰ পিছতে এই দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ লগতে ভুৱা নথি প্ৰস্তুত বা যোগান ধৰাৰ আঁৰত থকা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন হৈছে । ইফালে এই ঘটনাৰ আঁৰত কোনো বৃহৎ দালাল চক্ৰ বা নথি-পত্ৰ জালিয়াতিৰ নেটৱৰ্ক জড়িত আছে নেকি, সেয়াও তদন্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিত ইতিমধ্যে যোগদান কৰা বুলি অভিযোগ উঠা ব্যক্তিসকলৰ নথি-পত্ৰ, নিযুক্তিৰ সময়ত দাখিল কৰা প্ৰমাণপত্ৰ আৰু সেইবোৰ কোনটো কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে জাৰি হৈছিল, সেই সম্পৰ্কেও তদন্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।