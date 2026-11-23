বাংলাদেশী চোৰাং সৰবৰাহকাৰীক ধৰিবলৈ গৈ বৰাক নদীত সন্ধানহীন বিএছএফ জোৱান
বৰাক নদীত পৰি সন্ধানহীন সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ এগৰাকী জোৱান । সন্ধানহীন জোৱানজনক অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা কনিষ্টবল কে. বেনু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
Published : November 23, 2026 at 6:46 PM IST
তেজপুৰ: কাছাৰ জিলাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ হৰিনগৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী চোৰাং সৰবৰাহকাৰীক খেদি যোৱাৰ সময়তে বৰাক নদীত পৰি সন্ধানহীন সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী (BSF)ৰ এগৰাকী জোৱান । সন্ধানহীন জোৱানজনক অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা কনিষ্টবল (GD) কে. বেনু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । জোৱানজনৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (SDRF)ৰ সহযোগত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
কাছাৰ আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত হৰিনগৰ সীমান্ত চকীৰ (BOP) কোম্পানী কমাণ্ডাৰে অঞ্চলটোত ৪-৫জন অচিনাক্ত লোকৰ সন্দেহজনক চলাচলৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰে । লোককেইজনে সীমান্ত অঞ্চলটোৰে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল । এই তথ্যৰ ভিত্তিত দুগৰাকী BSF জোৱান ক্ৰমে হেড কনিষ্টবল জিতেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু কনিষ্টবল কে. বেনুৱে সন্দেহযুক্ত লোককেইজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান চলায় ।
কিন্তু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ লগে লগে সন্দেহযুক্ত ৪-৫ জন লোকে নদীত জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰে । তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে BSFৰ জোৱান দুগৰাকীও পানীত নামি পৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত হেড কনিষ্টবল জিতেন্দ্ৰ যাদৱ কোনোমতে সুৰক্ষিতভাৱে নদীৰ পাৰলৈ উঠি আহিবলৈ সক্ষম হয় যদিও কনিষ্টবল কে. বেনুৰ সন্ধান পোৱা নগ'ল ।
ইফালে, ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে SDRF ৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু জোৱানজনৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰে । বৰ্তমানলৈকে জোৱানজনৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা হোৱা নাই । আনহাতে, নদীত জঁপিয়াই পলায়ন কৰা সন্দেহযুক্ত লোককেইজনৰ বিষয়েও অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই ।
কাছাৰৰ জেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতিম দাসে জনায় যে উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে যদিও জোৱানজনক বিচাৰি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত চোৰাং সৰবৰাহ ৰোধৰ দায়িত্ব পালন কৰি থকা BSF জোৱানসকলৰ বাবে এনে অভিযান কিমান বিপদসংকুল, এই ঘটনাই পুনৰ এবাৰ সেয়া পোহৰলৈ আনিছে । শেহতীয়াকৈ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানৰ সৈতে দুটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ মেঘালয়ৰ জোঁৱাই সীমান্তৰ চিলেট জিলাত ভুলবশতঃ বাংলাদেশ সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰা এজন BSF জোৱানক বাংলাদেশ সীমান্তৰক্ষীয়ে ধৰি লৈ যায় আৰু পৰবৰ্তী সময়ত দুইপক্ষৰ বুজাবুজিৰ পাছত মোকলাই দিয়ে । এইঘটনাৰ প্ৰায় এসপ্তাহ পিছত অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ সীমান্তত এজন জোৱান সন্ধানহীন হোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।
লগতে পঢ়ক: ত্ৰিপুৰাত বিএছএফৰ তিনি জোৱানৰ ওপৰত আক্ৰমণ; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, নজনক গ্ৰেপ্তাৰ