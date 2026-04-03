প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে যুৱকে
প্ৰেমিকাক লগ কৰাৰ দোষতে অমানুষিকভাৱে প্ৰহাৰ প্ৰেমিকক । প্ৰাণ হেৰুৱালে প্ৰেমিকে ।
Published : April 3, 2026 at 6:59 PM IST
সোণাপুৰ: ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক উখল-মাখল পৰিৱেশ চলি থকাৰ মাজতে মহানগৰীৰ সোণাপুৰৰ ডিগাৰু জাৰিকুছিত সংঘটিত এক জঘন্য হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ আহি এজন ১৯ বছৰীয়া যুৱকে প্ৰেমিকাৰ পৰিয়াল আৰু একাংশ গাঁওবাসীৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় ।
আৰক্ষীসূত্ৰে সদৰী কৰা অনুসৰি, আমচিং যোৰাবাটৰ নিবাসী ১৯ বছৰীয়া যুৱক শিৱ চৌহানে যোৱা নিশা ডিগাৰুৰ জাৰিকুছিত থকা তেওঁৰ প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ গৈছিল । নিশা প্ৰায় ২ বজাত প্ৰেমিকাৰ পৰিয়ালৰ লোকে যুৱকজনক ধৰা পেলায় । ইয়াৰ পিছতে প্ৰেমিকাৰ পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ কেইজনমান লোকে মিলি শিৱক অমানুষিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰে । আক্ৰমণকাৰীসকলে যুৱকজনক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰি মুৰ্মূৰ্ষ অৱস্থাত পেলাই থৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত একাংশ স্থানীয় লোকে সোণাপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।
চিকিৎসা আৰু মৃত্যু:
ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু তেওঁৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱা বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ (GMCH) প্ৰেৰণ কৰা হয় । দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে জি এম চি এইছত শিৱ চৌহানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
আৰক্ষীৰ পদক্ষেপ আৰু ৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ:
এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নিহত যুৱকজনৰ পৰিয়ালে সোণাপুৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত চলাই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত সাতজন লোকক আটক কৰিছে । বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আটকাধীন লোকসকলক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ঘটনাৰ সৈতে আন কোনো জড়িত আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভতো তদন্ত চলাই থকা হৈছে ।
এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়,"নিশা দুইমান বজাত আমাৰ ১১২ লৈ এক ফোন আহে যে জাৰিকুছি গাঁৱৰ পথত এজন যুৱক আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত দেখা গৈছে । খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আমাৰ ১১২ পাৰ্টী গৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি সোণাপুৰ জিলা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ল'ৰাজনৰ ঘৰ হ'ল আমচিং যোৰাবাটৰ । পৰিয়ালৰ লোকে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত বৰ্তমানলৈকে ৭ জন অভিযুক্তক আটক কৰিছোঁ ।" নিৰ্বাচনৰ সময়ত আইন-শৃংখলা কটকটীয়া হৈ থকাৰ মাজতে সংঘটিত হোৱা এই কাণ্ডই সচেতন মহলক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ।