ETV Bharat / state

সুৰাপানেই কাল হ'ল ! কনিষ্ঠ ভাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল ককায়েকৰ

হত্যাকাৰী ললিত গগৈয়ে বৰপথাৰ থানাত আত্মসমর্পণ কৰে । সুৰাৰ বাবেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ।

Sarupathar murder case
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত অভংপথাৰত লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড । বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড । ককায়েক দিলীপ গগৈক হত্যা ভাতৃ ললিত গগৈৰ (দদৌ) । অৱশ্যে হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

আনহাতে, হত্যাকাৰী ললিত গগৈয়ে বৰপথাৰ থানাত আত্মসমর্পণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । সুৰাৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় লোক তথা আত্মীয়ই সন্দেহ প্রকাশ কৰিছে । দিলীপ গগৈৰ পুত্ৰই সুৰাৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে ।

সুৰাপানেই কাল হ'ল ! কনিষ্ঠ ভাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল ককায়েকৰ (ETV Bharat Assam)

ঘটনা সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়াই কয়, "মই গাঁওবুঢ়া হিচাপে গম পালোঁ, মানে ইয়াতে এনেকুৱা ঘটনাটো ঘটা বুলি এজন চুবুৰীয়া মানুহে মোক কৈছে । আৰু চুবুৰীয়া মানুহ ইয়াত নাছিল, বৰপথাৰ গাঁৱত তেওঁলোক আছিল । এওঁৰ নিজৰ দাদাৰ যিটো মূল ঘৰ সেইটো বৰপথাৰতে আছে । যিজন মানুহে এনেকুৱা ঘটনাটো ঘটালে তেওঁ তাত গৈ কৈছে যে মই এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি আহিছোঁ । মানে মানুহ মাৰি আহিছোঁ ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ ভায়েক ললিত গগৈ, গাঁৱত তেওঁক দদৌ বুলি মাতে । যিজনৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁৰ নাম হ'ল দিলীপ গগৈ । ককায়েক-ভায়েক দুজন ঠিক মিলাপ্ৰীতিৰে আছিল। তেওঁ থাকে বাংগালোৰত, আহি ঘৰত ভালদৰেই আছিল । ঘৰলৈ অহা ১৫-২০ দিন বা এমাহমান হৈছে । ঘটনাটো কেতিয়া হৈছে ক'বতো নোৱাৰি । কিন্তু এইটো আমি যি অনুভৱ কৰিছোঁ ৭-৮ টামানত হৈছে । ইয়াত বৰ্তমান দিলীপ গগৈ থাকে আৰু তেওঁৰ ভায়েক আহিছিল । লগতে আছিল, দুয়ো একেলগে ৰান্ধি-বাঢ়ি খায় । বেলেগ পৰিয়ালৰ বেলেগ মানুহ নাই । তেওঁলোক থাকে বৰপথাৰত আৰু তেওঁলোকৰ ছোৱালী-ল'ৰা তাতে পঢ়ি আছে, সেই কাৰণে তাতে থাকে । ইয়াত দিনতো আহিছিল আজি । কিবা প্ৰসাদ দি গুচি গ'ল । তাৰ পাছতে এনেকুৱা ঘটনাটো ঘটিল বুলি এতিয়া জানিব পৰা গৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :যোৰহাটত নিশা বিস্ফোৰণক লৈ হাহাকাৰ,সহায় বিচাৰি মৰণকাতৰ আৰ্তনাদ
লগতে পঢ়ক :চৰাইদেউৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীক প্ৰহাৰ-কাণ্ড; ভুল স্বীকাৰ কৰা নাই অভিযুক্ত শিক্ষকে

TAGGED:

সৰুপথাৰত হত্যাকাণ্ড
ভায়েকে কাটিলে ককায়েকক
সৰুপথাৰত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
SARUPATHAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.