সুৰাপানেই কাল হ'ল ! কনিষ্ঠ ভাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল ককায়েকৰ

সুৰাপানেই কাল হ'ল ! কনিষ্ঠ ভাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল ককায়েকৰ
হত্যাকাৰী ললিত গগৈয়ে বৰপথাৰ থানাত আত্মসমর্পণ কৰে । সুৰাৰ বাবেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ।
Published : May 15, 2026 at 2:23 PM IST
সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত অভংপথাৰত লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড । বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড । ককায়েক দিলীপ গগৈক হত্যা ভাতৃ ললিত গগৈৰ (দদৌ) । অৱশ্যে হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
আনহাতে, হত্যাকাৰী ললিত গগৈয়ে বৰপথাৰ থানাত আত্মসমর্পণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । সুৰাৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় লোক তথা আত্মীয়ই সন্দেহ প্রকাশ কৰিছে । দিলীপ গগৈৰ পুত্ৰই সুৰাৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়াই কয়, "মই গাঁওবুঢ়া হিচাপে গম পালোঁ, মানে ইয়াতে এনেকুৱা ঘটনাটো ঘটা বুলি এজন চুবুৰীয়া মানুহে মোক কৈছে । আৰু চুবুৰীয়া মানুহ ইয়াত নাছিল, বৰপথাৰ গাঁৱত তেওঁলোক আছিল । এওঁৰ নিজৰ দাদাৰ যিটো মূল ঘৰ সেইটো বৰপথাৰতে আছে । যিজন মানুহে এনেকুৱা ঘটনাটো ঘটালে তেওঁ তাত গৈ কৈছে যে মই এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি আহিছোঁ । মানে মানুহ মাৰি আহিছোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ ভায়েক ললিত গগৈ, গাঁৱত তেওঁক দদৌ বুলি মাতে । যিজনৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁৰ নাম হ'ল দিলীপ গগৈ । ককায়েক-ভায়েক দুজন ঠিক মিলাপ্ৰীতিৰে আছিল। তেওঁ থাকে বাংগালোৰত, আহি ঘৰত ভালদৰেই আছিল । ঘৰলৈ অহা ১৫-২০ দিন বা এমাহমান হৈছে । ঘটনাটো কেতিয়া হৈছে ক'বতো নোৱাৰি । কিন্তু এইটো আমি যি অনুভৱ কৰিছোঁ ৭-৮ টামানত হৈছে । ইয়াত বৰ্তমান দিলীপ গগৈ থাকে আৰু তেওঁৰ ভায়েক আহিছিল । লগতে আছিল, দুয়ো একেলগে ৰান্ধি-বাঢ়ি খায় । বেলেগ পৰিয়ালৰ বেলেগ মানুহ নাই । তেওঁলোক থাকে বৰপথাৰত আৰু তেওঁলোকৰ ছোৱালী-ল'ৰা তাতে পঢ়ি আছে, সেই কাৰণে তাতে থাকে । ইয়াত দিনতো আহিছিল আজি । কিবা প্ৰসাদ দি গুচি গ'ল । তাৰ পাছতে এনেকুৱা ঘটনাটো ঘটিল বুলি এতিয়া জানিব পৰা গৈছে ।"