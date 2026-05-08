উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৌশলগত সেৱাৰ ৬৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ BRO-ৰ প্ৰজেক্ট ভৰ্তকৰ

১৯৬০ চনত 'প্ৰজেক্ট টাস্কাৰ' নামেৰে আৰম্ভ হোৱা এই উদ্যোগটো পিছত 'প্ৰজেক্ট ভৰ্তক' নামেৰে পুনৰ নামকৰণ কৰা হয় ।

Published : May 8, 2026 at 11:31 AM IST

তেজপুৰ: সীমান্ত পথ সংস্থা (BRO)-ৰ ঐতিহাসিক উদ্যোগ ‘প্ৰজেক্ট ভৰ্তক’-এ ৭ মে’ত তেজপুৰস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৬৬ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৰ্গম সীমান্ত অঞ্চলসমূহত পথ আৰু কৌশলগত আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ছয় দশকৰো অধিক সময় ধৰি আগবঢ়োৱা নিৰবচ্ছিন্ন অৱদানক এই উপলক্ষে স্মৰণ কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱতে ।

১৯৬০ চনত ‘প্ৰজেক্ট টাস্কাৰ’ নামেৰে আৰম্ভ হোৱা এই উদ্যোগটো পিছত ‘প্ৰজেক্ট ভৰ্তক’ নামেৰে পুনৰ নামকৰণ কৰা হয় । ই সীমান্ত পথ সংস্থাৰ পুৰণি তথা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ নিৰ্মাণ প্ৰকল্প হিচাপে পৰিগণিত হয় । আৰম্ভণিৰে পৰা এই প্ৰকল্পই ভাৰত-চীন সীমান্ত সংলগ্ন দূৰ্গম আৰু কৌশলগতভাৱে সংবেদনশীল অঞ্চলসমূহত যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।

কেইবা দশকজুৰি প্ৰজেক্ট ভৰ্তকে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল, ঘন অৰণ্য আৰু উচ্চভূমিত বহু কঠিন নিৰ্মাণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাম সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিছে । ইয়াৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য সফলতা হৈছে ভালুকপুং-টাৱাং সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ উন্নয়ন আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ । এই পথত ব’মডিলা, ছেলা পাছ আৰু ৰূপা আদি অতি দুৰ্গম অংশ অন্তৰ্ভুক্ত ।

টেংগা, চেপাৰ কেম্প আৰু খিৰ্মুস্থিত টাস্ক ফ’ৰ্চসমূহৰ জৰিয়তে বৰ্তমান প্ৰজেক্ট ভৰ্তকে সীমান্ত অঞ্চলত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বহু কৌশলগত পথৰ তদাৰক কৰে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, বৰ্তমান এই প্ৰকল্পই ২,০০০ কিলোমিটাৰৰো অধিক পথৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে । ইয়াৰ ভিতৰত বুমলা, য়াংচে আৰু নাগুলা আদি সীমান্ত অঞ্চললৈ যোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত । তুষাৰাবৃত আৰু দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত অবিৰত যোগাযোগ বজাই ৰাখিবলৈ BRO-ৰ কৰ্মীসকলে নিয়মীয়াকৈ পথ মেৰামতি, পুনৰুদ্ধাৰ আৰু শীতকালীন তুষাৰ পৰিষ্কাৰৰ কাম চলাই আহিছে ।

কৌশলগত আন্তঃগাঁথনি গঢ়াৰ উপৰিও, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়তো BRO-এ মানৱীয় সহায়ৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । BRO-ৰ দলে নিয়মীয়াকৈ ভূমিস্খলন, বান আৰু অন্যান্য বিপর্যয়ৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত পথসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আহিছে ।

৬৬ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উদযাপনৰ জৰিয়তে কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো কৰ্তব্য পালন কৰি থকা BRO কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, পেছাদাৰী মনোভাৱ আৰু সহনশীলতাক সন্মান জনোৱা হয় । বিষয়াসকলে পুনৰ উল্লেখ কৰে, প্ৰজেক্ট ভৰ্তক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সীমান্ত আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰা আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা অধিক উন্নত কৰাৰ দিশত আগন্তুক দিনতো সমানভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ থাকিব ।

