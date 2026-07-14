ETV Bharat / state

পৰিত্যক্ত লোহাৰ দলঙেই শেষ ভৰসা: মৰণফান্দৰে বিদ্য়ালয়লৈ যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ

ৰোগীক নিবলৈ এম্বুলেঞ্চ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱৰা এটা অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ছবি ।

broken iron bridge over the Dholi River in the Kharikatia Grant of Titabar
পৰিত্যক্ত লোহাৰ দলঙেই শেষ ভৰসা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : এখন বিধ্বস্ত দলঙেৰে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে । মৰণত শৰণ দিয়েই কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই দলঙেৰে অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হয় । কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে ভঙা দলংখনৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাই ।

ধলি নদীৰ ওপৰত থকা দলংখন আজি মৰণফান্দলৈ পৰ্যবসিত হৈছে । যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খৰিকটীয়া গ্ৰাণ্ট জংঘল লাইনৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ ভৰসা ধলি নদীৰ ওপৰত থকা দলংখনৰ অৱস্থা দেখিলে আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব । ইয়াৰ পিছতো কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিয়েই এই দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে আজিলৈকে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । সেয়েহে ৰাইজে সমষ্টিটোৰ পূৰ্বৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

পৰিত্যক্ত লোহাৰ দলঙেই শেষ ভৰসা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "আমাৰ এইটোৱেই একমাত্ৰ পথ । সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বিদ্য়ালয়লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহু সমস্য়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰোগীক নিবলৈকে আনকি জৰুৰীকালীন ব্য়ৱস্থাৰ বাহন বা এম্বুলেঞ্চেই প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে । ৰোগীক সাঙি কৰি দলং পাৰ কৰিবলগীয়া হয় । আনকি হাতী আহিলেও এইখন দলঙৰ ওপৰতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় । সেইবাবে এই দলংখন অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো ।"

খৰিকটীয়া গ্ৰাণ্ট জংঘল লাইনৰ ৰাইজে ব্য়ৱহাৰ কৰি অহা বহু বছৰ পুৰণি এই পৰিত্যক্ত লোহাৰ দলংখনৰ গাৰ্ডাৰ, প্লেট সকলো মামৰ ধৰি ভাঙি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । তাৰ মাজেৰেই প্ৰতিদিনে বিদ্যালয়লৈ যোৱা কণমানি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগী, গৰ্ভৱতী মহিলাই বিপদসংকুলভাৱে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ।

broken iron bridge over the Dholi River in the Kharikatia Grant of Titabar
মৰণফান্দৰে বিদ্য়ালয়লৈ যাত্ৰা কণ কণ শিশুৰ (ETV Bharat Assam)

আন এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "বৰষুণৰ সময়ত দলংখন অতি ভয়াৱহ হয় । মটৰ চাইকেল ঠেলি নিব লাগে । এম্বুলেঞ্চৰ লগতে অন্যান্য বাহন এই দলঙেৰে পাৰ হোৱাটো কল্পনা অতীত ।" জৰুৰীকালীন সময়ত চিকিৎসালয়লৈ যাব নোৱাৰি ইতিমধ্যে ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰো ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে । খৰিকটীয়া, চেঙাজানকে আদি কৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকৰ এইটোৱেই একমাত্ৰ সংযোগী পথ আৰু একমাত্ৰ আশা-ভৰসাৰ থল । জৰাজীৰ্ণ দলংখন ভাঙি পৰিলেই অঞ্চলটোৰ বহিঃজগতৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব । ফলত ৰাইজে দুৰ্বিসহ জীৱন কটাব লাগিব ।

broken iron bridge over the Dholi River in the Kharikatia Grant of Titabar
মৰণফান্দৰে বিদ্য়ালয়লৈ যাত্ৰা কণ কণ শিশুৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে পূৰ্বৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই বিষয়টোত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাক অতি শীঘ্ৰে এখন নতুন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:মৰণফান্দত পৰিণত কাঠৰ দলং, আন গাড়ী বাদেই এম্বুলেঞ্চো সোমাব নোৱাৰে গাঁৱত

সাৱধান ! পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পাতিছে মৰণফান্দ

TAGGED:

যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
মৰণফান্দ
POOR COMMUNICATION
BROKEN IRON BRIDGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.