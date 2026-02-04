উন্নয়নৰ গংগা ! দলং নিৰ্মাণ নকৰিলে নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত

উন্নয়নৰ গংগা ! দলং নিৰ্মাণ নকৰিলে নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত
ভগ্ন বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা । বিধায়কে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতো নহ'ল দলং ।
Published : February 4, 2026 at 7:52 AM IST
মৰাণ: উন্নয়ন আৰু বিকশিত অসমৰ কথাকৈ ৰঙীন বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে । বিকশিত নতুন অসমক লৈ নতুন নতুন পৰিকল্পনাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰৰ নেতা-মন্ত্ৰীয়ে সভা-সমিতিয়ে কৈ আহিছে । বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমৰ ৰাইজৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ল বুলি দাবী কৰাৰ সময়ত ডিমৌ নদীৰ এখন ভগ্ন বাঁহৰ দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে খোৱাঙৰ ৰাইজক ।
বিকশিত অসমত খোৱাং সমষ্টিত ভগ্ন বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগা হৈছে ৰাইজে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিৰ হালধিবাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চিলচিলি কলালোৰ কোচ গাঁওবাসীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি বাঁহৰ দলঙেৰেই যাতায়ত কৰি আহিছে । ডিমৌ নদীৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ দলংখনেৰে দৈনিক কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে যাতায়ত কৰিব লগা হয় ।
বছৰি ৰাইজে শ্ৰমদানেৰে মেৰামতি কৰি লোৱা দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক বাৰম্বাৰ আবেদন-নিবেদন কৰি আহিছে যদিও বিধায়কগৰকীয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে । ৰইজৰ অভিযোগ অনুসৰি নিৰ্বাচনৰ সময়তহে বিধায়কৰ মনত পৰে গাঁওখনলৈ, নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলো পাহৰি যায় । ইফালে, দলং নিৰ্মাণ নকৰিলে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছে ৰাইজে ।
দলং নিৰ্মাণ নকৰিলে নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত:
বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি ৰাইজে আবেদন কৰাৰ পাছতো দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাত স্থানীয় এগৰাকী মহিলাই কয়, "ৰাইজে এইবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দলং নিৰ্মাণ নহ'লে ভোট দিয়া নহ'ব । চিলচিলি কলালোৰ কোচ গাঁৱৰ এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বহুবাৰ চৰকাৰী বিষয়া আহিছিল। জোখ-মাখ কৰে, কিন্তু দলং নিৰ্মাণ নহয় । পথ, দলং নিৰ্মাণ নকৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ল'ৰা-ছোৱালী স্কুললৈ নিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয় । গাঁৱৰ ডেকা-বুঢ়াই মিলি বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি; কিন্তু চৰকাৰে এইবিলাক দেখি নাপায় ।"
বিধায়কে চাবলৈ অহাৰ পাছতো নহ'ল দলং:
এই সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "এইবাৰ মই ভোট দিবলৈ পাইছো । আমাৰ গাঁৱৰ পথটো আৰু দলং নিৰ্মাণ নকৰিলে ভোট নিদিওঁ । আমাৰ দলংখন নোহোৱা বাবে বহুত কষ্ট হৈছে । এইখন দলঙৰ ওপৰেৰে আমি বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে । বাৰিষা পানী বেছি হ’লে দলংখন উটি যায় । মই নিজেই কলৰ ভূঁৰৰ পৰা পৰি গৈছিলো । বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে দহ বছৰে বিধায়ক হৈ থাকিল; কিন্তু আমাৰ দলংখন নিদিলে । প্ৰতি বছৰে দলংখন চাবলৈ আহি দলং নিৰ্মাণ কৰিম বুলি কয় যদিও আজিও দলং নিৰ্মাণ নহ'ল ।"
বাৰিষা কষ্ট কৰি ল'ৰা-ছোৱালীক বিদ্যালয়লৈ নিব লাগে:
প্ৰতিখন চৰকাৰৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে বাৰে বাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতো দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাত অঞ্চলটোৰ এগৰাকী মহিলাই কয়, "এই দলংখনৰ বাবে আমি বহু বছৰৰ পৰা আবেদন কৰি আছো । বিধায়ক আহে চাবলৈ; কিন্তু আজিও দলংখন নহ'ল । দলংখন নিৰ্মাণ নোহোৱাত বাৰিষা অতি কষ্ট কৰি ল'ৰা-ছোৱালী বিদ্যালয়লৈ নিব লাগে । সেয়ে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো আমাক দলংখন বনাই দিয়ক । "