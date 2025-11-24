ETV Bharat / state

অস্তিত্বৰ গৰাহত ব্ৰিটিছ যুগৰ খাৰ ঘৰ, আজিও ইতিহাসৰ বহু যুঁজৰ নীৰৱ সাক্ষী

ব্ৰিটিছে শিলঘাটৰ কামাখ্যা পাহাৰত নিৰ্মাণ কৰিছিল খাৰ-বাৰুদ ঘৰটো । সংৰক্ষণৰ অভাৱত সম্প্ৰতি বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে ঘৰটোৱে ।

British army gunpowder storage house
অস্তিত্বৰ গৰাহত ব্ৰিটিছ যুগৰ খাৰ ঘৰ (ETV Bharat)
কলিয়াবৰ : অসমৰ বুৰঞ্জীত বৰ্তমান নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ এক সুকীয়া স্থান আছে । কোচ আৰু মুছলমানৰ আক্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ বিশেষ সম্পৰ্ক আছিল কলিয়াবৰৰ সৈতে । বিশেষকৈ ৰাজ্য ৰক্ষাৰ বাবে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে কলিয়াবৰত প্ৰতিৰক্ষাৰ সকলো দিশ সুদৃঢ় কৰি ৰাখিছিল‌ । কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানত বিস্তাৰিত হৈ থকা গড় তথা কীৰ্তিচিহ্নবোৰে আহোম যুগৰ এয়া ৰণথলী আছিল বুলি প্ৰমাণ কৰে । ১৫৫২ চনৰ তুৰ্বকৰ আক্ৰমণৰ পৰা ১৮২৬ চনত মানক ইংৰাজে খেদি পঠিওৱাৰ পিছত আহোম ৰাজত্বৰ বেলি ডুবাৰ মুহূৰ্তলৈকে কলিয়াবৰৰ সামৰিক গুৰুত্ব চমকপ্ৰদ । বৰ্তমান শিলঘাটৰ দুইমুনি শিলা আহোমৰ সৈতে শত্ৰুপক্ষৰ বহু যুঁজৰ সাক্ষী । পৰৱৰ্তী সময়ত এই শিলঘাট ব্ৰিটিছৰো হৈ পৰিল গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিকেন্দ্ৰ ।

১৭৯১ চনত কেপ্টেইন ৱেলচ্‌ৰ নেতৃত্বত ব্ৰিটিছ বাহিনী অসমলৈ আহিছিল । দলটো প্ৰায় ৩ বছৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ জৰীপ কৰি এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি ব্ৰিটিছ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । কেপ্টেইন ৱেলচ্‌ৰ নেতৃত্বত অহা দলটোৱে প্ৰথমে আহি থাকিবলৈ লৈছিল কণ্যকাশ্ৰমত । কণ্যকাশ্ৰমৰ লুইতৰ পাৰৰ শিলৰ মাজৰ ঘাটত তেওঁলোকে নাও বান্ধিছিল । সেয়ে পিছলৈ কণ্যকাশ্ৰমৰ নাম হৈ পৰিল শিলঘাট । ভৰা লুইতৰ পাৰৰ দ্বিতীয় শ্বিলংৰূপে ব্ৰিটিছে শিলঘাটক দিছিল এক অনন‍্য মৰ্যাদা । ১৮৪০ চনত ডানলোপ কোম্পানীয়ে চাহ বাগিচা স্থাপন কৰাৰ পিছতে শিলঘাটৰ আমূল পৰিৱৰ্তন আৰম্ভ হ'ল । আৰম্ভ হ'ল যাতায়তৰ ন-ন ব‍্যৱস্থা, উন্মোচিত হ'ল নতুন সম্ভাৱনাৰ ।

অস্তিত্বৰ গৰাহত ব্ৰিটিছ যুগৰ খাৰ ঘৰ (ETV Bharat)

১৮২৪ চনত প্ৰথম ইংৰাজ-বাৰ্মা যুদ্ধৰ পাছৰে পৰা শিলঘাট ব্ৰিটিছৰ বাবে সামৰিক ঘাটিলৈ পৰিণত হ'ল । ইয়াৰ মূল কাৰণ আছিল জল পৰিৱহণ ব্যৱস্থা, পাহাৰীয়া হোৱাৰ বাবে সহজে ঢুকি নাপায় । তদুপৰি লুইতৰ গাতে লাগি থকা কামাখ্যা পাহাৰ অসমৰ আন ঠাইতকৈ তুলনামূলকভাৱে ঠাণ্ডা আছিল । এই স্থানৰ পাহাৰত ব্ৰিটিছে সামৰিক বাহিনীৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, খাৰ-বাৰুদৰ এক ভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিছিল । ১৮৬১ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুয়েদি ভাপ নাও চলিল, ১৯১২ চনত ৰে'ল চলিল । শিলঘাটৰ পৰিৱেশ সলনি হৈ পৰিল ।

British army gunpowder storage house
শিলঘাটৰ খাৰ ঘৰ (ETV Bharat)

সময়ৰ গতিত সকলো সলনি হ'লেও একেদৰেই থাকি গ'ল সেই ঐতিহাসিক খাৰ-বাৰুদৰ ঘৰটো । সময়ৰ কালক্ৰমত ই জহি-খহি গ'ল । বৰ্তমান বিধ্বস্ত ৰূপলৈ পৰ্যবসিত হোৱা 'ব্ৰিটিছৰ খাৰঘৰ'টোৰ বিষয়ে কলিয়াবৰৰ ইতিহাসক অধ্যয়নৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত সাহিত্যিক পেন্সনাৰ, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বিপুল চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "ব্ৰিটিছে যেতিয়া মান সেনাৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল, তেতিয়া যথেষ্ট অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, খাৰ-বাৰুদৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । গতিকে তেওঁলোকে কামাখ্যা পাহাৰৰ গোঁসানী টিলাৰ কাষত কংক্ৰিটৰ এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল । ঘৰটোৰ নিৰ্মাণশৈলী আছিল পৃথক । ওপৰৰ ছাদৰ পৰা বৰষুণৰ পানী ফুটা থকা পকা দেৱালৰ মাজেৰে পাৰ হৈ তলত পৰেহি । যাতে খাৰ-বাৰুদ নষ্ট নহয় । তাতেই ব্ৰিটিছে খাৰ-বাৰুদ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল । ১৮২৪ চনত ব্ৰিটিছে মান সেনাৰ লগত কলিয়াবৰৰ হাটবৰত শেষৰখন যুদ্ধ কৰি মানক খেদি অসমক কোম্পানীৰ তললৈ আনিছিল ।"

British army gunpowder storage house
প্ৰাচীন খাৰ বাৰুদ ঘৰ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "পাছলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নিজৰ হাতলৈ নিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত শিলঘাটত পুলিচ চকী স্থাপন হ'ল । তেতিয়াও এই খাৰ ঘৰৰ গুৰুত্ব কমা নাছিল । স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত এই খাৰ ঘৰটো ধ্বংস কৰিবলৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে চেষ্টা চলাইছিল । কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল নহ'ল ।"

ভট্টাচাৰ্যই কয়, "কলিয়াবৰৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী প্ৰয়াত নন্দেশ্বৰ মহন্তক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত খাৰ ঘৰটো জ্বলাই দিবলৈ দায়িত্ব দিছিল । এদিন বিপদসংকুল যাত্ৰাৰে শিলঘাটৰ মহন্তই নিশা গোঁসানী টিলাৰ খাৰ ঘৰ জ্বলাবলৈ আহি কোনোমতে ব্ৰিটিছ বাহিনীৰ হাতত নপৰাকৈ পাহাৰে-পাহাৰে নিশা পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।"

Freedom Fighter
মুক্তিযুঁজাৰু প্ৰয়াত নন্দেশ্বৰ মহন্ত (ETV Bharat)

বৰ্তমানৰ খাৰ ঘৰটোৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বৰ্তমান এই ঘৰটো পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে । গতিকে ঘৰটোৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি ৰাজ্যৰ প্ৰত্নতাত্বিক বিভাগে উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ।"

কলিয়াবৰৰ অ'ত-ত'ত সিচঁৰিত হৈ থকা ঐতিহাসিক সমলসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে এক প্ৰত্নতাত্ত্বিক সংৰক্ষণ সমিতি গঠনৰ পোষকতা কৰা সাহিত্যিক পেন্সনাৰগৰাকীয়ে কয়, "বৰ্তমান খাৰ ঘৰটো থকা ঠাইত অসম সমবায় মৰাপাট কলৰ পানী যোগান ব্যৱস্থাৰ যন্ত্ৰ, পানী টেংক থকাৰ বাবে যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কল কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । লগতে সংশ্লিষ্ট বিভাগে জহি-খহি যোৱা এই ব্ৰিটিছৰ দিনত নিৰ্মাণ হোৱা এই সমলটো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।"

Nagaon Kamakhya temple
শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে ব্ৰিটিছ যুগৰ এই ঐতিহাসিক সমলৰ এনে দুৰৱস্থাই নগাঁওবাসীক উদ্বিগ্ন কৰিছে । ব্ৰিটিছৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদটোৰ সংৰক্ষণৰ লগতে গৱেষণাৰ বহু সমল থকাৰ পিছতো কোনো এখন চৰকাৰে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে । যাৰ বাবে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে স্থানীয় সচেতন মহলে ।

British army gunpowder storage house
কলিয়াবৰৰ শিলঘাট (ETV Bharat)

