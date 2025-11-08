ETV Bharat / state

'ৰৈ ৰৈ বিনালে' আৰু 'আধা দলং': জুবিন গাৰ্গৰে কি সম্পৰ্ক আছে বৰগাঙৰ এই বিশেষ দলংখনৰ ?

অসমত হঠাৎ চৰ্চিত হৈ পৰিছে এখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ দলং । এই দলঙৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে জুবিন গাৰ্গ আৰু 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ । শ্ৰীমন্ত দাসৰ প্ৰতিবেদন...

Borgang river bridge
জুবিন গাৰ্গৰে কি সম্পৰ্ক আছে বৰগাঙৰ এই বিশেষ দলংখনৰ ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 12:09 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ : প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগত জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মৰ্মাহত হৈ পৰিছে । লগতে সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিবলৈ বাট চাই ৰৈছে । এদিন দুদিনকৈ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই ডেৰ মাহ অতিক্ৰম কৰিলে । যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত নৰ্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা জুবিন গাৰ্গ সাগৰত য়ট যাত্ৰাৰ সময়তে অসুস্থ হৈ পৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়ত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে ।

ইফালে প্ৰাণৰ শিল্পীজনৰ মৃত্যুত ৰাজ্যত আজিও শোকৰ ছাঁ বিৰাজমান হৈ আছে । তাৰ মাজতে জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গে অভিনয় আৰু প্ৰযোজনা কৰা তেওঁৰ সপোনৰ তথা জীৱনৰ অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' মুক্তিলাভ কৰিছে । জীৱিত অৱস্থাতেই জুবিন গাৰ্গে ঘোষণা কৰি গৈছিল যে ছবিখন ৩১ অক্টোবৰত যিকোনো উপায়েৰে মুক্তি দি দৰ্শকৰ মাজলৈ আনিব ।

জুবিন গাৰ্গৰে কি সম্পৰ্ক আছে বৰগাঙৰ এই বিশেষ দলংখনৰ ? (ETV Bharat Assam)

সেইমতেই তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিলে ছবিখনৰ পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই । অসমৰ লগতে ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইতো এতিয়া চৰ্চাত আছে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিখন । কেৱল সিমানেই নহয় অসমীয়া ছবিৰ ইতিহাসত এক অভিলেখ তথা মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিলে ছবিখনে । আগন্তুক ১৫ দিনলৈ অসমত কোনো ছবিগৃহত নচলে অন্য ছবি । চলিব মাথোঁ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ সকলো টিকট বুকিং কৰিছে দৰ্শকে ।

'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ শ্বুটিং হৈছিল বৰগাঙৰ আধা দলঙত

উল্লেখ্য যে ছবিখনৰ শ্বুটিঙৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন স্থান বাছি লৈছিল জুবিন গাৰ্গে । ছবিখনৰ এটা অংশত বিহালী সমষ্টিৰ বৰগাঙৰ এখন বিশেষ দলঙৰ দৃশ্য দাঙি ধৰা হৈছে । সেই দলংখন আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা বৰগাং নৈৰ ওপৰত । বিশেষকৈ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ প্ৰাৰম্ভিক ভিডিঅ' প্ৰকাশ পোৱাৰ পৰাই নেটিজেনসকলৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে এই বিশেষ দলংখন ।

Borgang river bridge
জুবিন গাৰ্গৰে কি সম্পৰ্ক আছে বৰগাঙৰ এই বিশেষ দলংখনৰ ? (ETV Bharat Assam)

কেতিয়া নিৰ্মাণ হৈছিল দলংখন

এই দলংখনক আঢ়ৈ দলং বুলি কোৱাৰ লগতে কোনো কোনো লোকে ইয়াক আধা দলং বুলিও কয় । এই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ সবিশেষ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্ঞাত নহয় যদিও দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ ধৰণ আৰু গঠন ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ লগত বহু মিল দেখা পোৱা যায় ।

বহুতৰ মতে এই দলংখন ১৯৫০ চনৰ ভূমিকম্পত ভাঙিছিল আৰু কিছুমান লোকে কয় যে ১৯৬৮-১৯৭২ চনৰ বানপানীৰ ফলত এনেদৰে ভাঙি ভগ্নাৱশেষ হিচাপে এই আধা দলংখন ৰৈ যায় ।

স্থানীয় লোকে কি কয়

এই সম্পৰ্কত স্থানীয় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অমিত চন্দ্ৰ দাসৰ পৰা আমি জানিব বিচৰাত তেওঁ কয়, "এই দলংখন ১৯৬৮ চনত বহি যায় আৰু এটা অংশ খহি গৈছিল; যাৰ ফলত সেই সময়ৰ চৰকাৰে এই দলংখনৰ কাষতে আন এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি ১৯৭২ চনত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিছিল । তাৰ পিছত এই দলংখন এইদৰেই পৰি থাকে । কিন্তু কোনেও এই দলংখন পুনৰ মেৰামতি বা নিৰ্মাণ কৰাৰ পদক্ষেপ হাতত নল'লে । যাৰ ফলত এইদৰেই থাকি গ'ল দলংখন, ব্যৱহাৰ নোহোৱা হ'ল ।"

Borgang river bridge
প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা বৰগাং নদী আৰু বনাঞ্চল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সকলোৱে এই দল‌ংখনক আঢ়ৈ দলং বুলি কয় । কাৰণ নিচেই কাষতে আন দুখন পকী দলং থকাৰ বাবেই আঢ়ৈ দলং আৰু লগতে আধা দলং বুলিও জনা যায় । এই দলং নদীখনৰ উত্তৰে কাষতে লাগি থকা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা নিগৰি অহা বৰগাং নদীৰ ওপৰত আছে । আমি বহু ভাগ্যৱান ব্যক্তি যে এই দলংখন আমাৰ অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে বিচাৰি বিচাৰি আহি সকলোকে চিনাকি কৰাই দিলে । যাৰ ফলত আমি অঞ্চলবাসী ভাগ্যৱান ।"

জুবিন গাৰ্গ, গৰিমা গাৰ্গ আহিছিল ইয়ালৈ

অমিত চন্দ্ৰ দাসে লগতে কয়, "ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখনৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত মোৰ ঘৰতে জুবিনৰ পত্নী গৰিমাৰ লগতে বহু অভিনেত্ৰী, শিল্পীৰ লগত আমাৰ বুকুৰ আপোন শিল্পী জুবিন গাৰ্গে তিনি-চাৰি দিন মোৰ চোতালতে থাকি এই দলংখনত ছবিখনৰ কিছু দৃশ্য গ্ৰহণ কৰিছিল । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক কাষতে পাই বহু আনন্দ পাইছিলোঁ । কিন্তু আজি হঠাৎ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত তেওঁৰ কথা আলোচনা কৰিলে, তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা চিনেমাখনৰ বিষয়ে ওলালেই বুকুত খুন্দিয়াই ধৰে, ৰ'ব নোৱাৰো । তেওঁৰ কথা শুনিলে দুচকুত নিগৰি যায় চকুপানী ।"

Borgang river bridge
প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা বৰগাং নদী আৰু বনাঞ্চল (ETV Bharat Assam)

অমিত চন্দ্ৰ দাসে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ কথা শুনি হঠাৎ আবেগিক হৈ পৰে আৰু দুচকুৰে চকুলো নিগৰি যায় ।

উল্লেখ্য যে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিখনত এই দলঙৰ দৃশ্যটি দেখা পাই এতিয়া বিভিন্ন স্থানৰ পৰা শ শ অনুৰাগীৰ দলংখন চাবলৈ আগমন ঘটা দেখা গৈছে ।

জুবিন অনুৰাগীৰ সোঁত বৈছে বৰগাং দলঙলৈ

এই দলংখন আৰু প্ৰিয় শিল্পীগৰাকী সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ নিবাসী তথা বৰ্তমান বিশ্বনাথত কৰ্মৰত জুলী দত্ত নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে কয়, "আমি যদিও জুবিনদাক হেৰুৱালোঁ, কিন্তু মনৰ পৰা আজিও বিদায় দিয়া নাই । ভৱিষ্যতেও বিদায় দিব নোৱাৰোঁ । তেওঁৰ প্ৰতিটো কৰ্মক আমি সন্মান জনোৱাৰ লগতে আমি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো বস্তু সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিম । ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই তেতিয়াহে জানিব । তেওঁৰ প্ৰতিটো সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰিম । লগতে এই দলংখনত জুবিনদাৰ সপোনৰ ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ যিহেতু ইয়াতো কিছু অংশ শ্বুটিং কৰিছে, সেয়ে আমি দলংখন ওচৰৰ পৰাই চাবলৈ আহিলোঁ । আমাৰ এয়া জুবিনদাৰ প্ৰতি থকা মৰম ।"

পৰ্যটনৰ সম্ভাৱ্য স্থান

লগতে ভৱিষ্যতে এই স্থানত পৰ্যটকৰ এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰে এখন উদ্যান নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলিও উল্লেখ কৰে জুলী দত্তই । কি কাৰণত পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হ'ব এই সন্দৰ্ভতো জুলী দত্তই কয়, "এই দলংখনৰ কাষতে লাগি আছে ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । এই পথটো তেজপুৰৰ পৰা অৰুণাচল, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে উজনি অসমৰ মূল পথ আৰু এই আধা দলংখন পথটোৰ কাষতে লাগি আছে । অসমীয়া মানেই জুবিনদা, গতিকে এই দলংখনত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে অভিনয় কৰা বুলি লাহে লাহে মানুহে জানিব পাৰিছে । নিশ্চয় দলংখন চাবলৈ সকলোৰে মন যাব ।"

Borgang river bridge
জুবিন গাৰ্গৰে কি সম্পৰ্ক আছে বৰগাঙৰ এই বিশেষ দলংখনৰ ? (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "গতিকে সকলোৱে যাতায়াতৰ সময়ত এপাক দলংখন চাই যাব । লগতে উত্তৰফালে কাষতে উত্তৰ অসমৰ বিহালী সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্য । গতিকে এই দলং চাবলৈ আহিলে ৰাইজে অভয়াৰণ্যখনো উপভোগ কৰিব পাৰিব । যদি চৰকাৰে এই স্থানটো পৰ্যটকৰ স্থান হিচাপে চিহ্নিত কৰি পৰ্যটকৰ বাবে ৰাখিব পাৰে, ভৱিষ্যতে অসমৰ ৰাজহ বৃদ্ধি হোৱাও এটা উৎসও হ'ব পাৰে ।"

সংৰক্ষণ তথা সংবৰ্ধনৰ আহ্বান

ইফালে স্থানীয় সচেতন যুৱক সুৰজিৎ দাসে কয়, "পূৰ্বে এই দলংখন ইমান চৰ্চাত নাছিল যদিও এতিয়া 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিখনত দলংখন দৰ্শকে দেখা পাই বিভিন্ন স্থানৰ পৰা প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অনুৰাগী আহি দলংখন কাষৰ পৰা চাবলৈ হেঁপাহ কৰিছে । এয়া শুভ লক্ষণ । এই পৰিৱেশে অঞ্চলটোলৈ এক ভাল বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব ভৱিষ্যতে । কাৰণ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' অসমীয়া ছবিখন আছিল জুবিনদাৰ আৱেগ, আটাইতকৈ ভালপোৱা ছবিৰ লগতে জুবিনদাৰ জীৱনৰ অন্তিমখন ছবি । গতিকে দাদাৰ ভাললগা প্ৰতিটো বস্তু অসমীয়াই ভালপায়, অসমীয়া মানেই জুবিন গাৰ্গ ।"

Borgang river bridge
জুবিন গাৰ্গৰে কি সম্পৰ্ক আছে বৰগাঙৰ এই বিশেষ দলংখনৰ ? (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গ অবিহনে আজি অসমীয়া আধাৰুৱা । আচলতে জুবিনদা আছিল ঈশ্বৰ পুত্ৰ, তেওঁ য'তেই যায় তাতেই পোহৰ বিলাই যায়, তাৰে এয়া উদাহৰণ । য'ত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা এখন দলং জুবিনদাই উদ্ধাৰ কৰি এখন ছবিত ব্যৱহাৰ কৰি পৃথিৱীৰ ৰাইজক দেখাই দিলে । আমি আশাকৰোঁ অসম চৰকাৰে এই দলংখন সংৰক্ষণ কৰি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিব লাগে । কাৰণ সূৰ্য উদয় হোৱা দেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা নিগৰি অহা এইখন এখন অন্যতম বৰগাং নদী আৰু এই নদীৰ ওপৰতে আছে এই আঢ়ৈ দলং বা আধা দলংখন ।"

জুবিনৰ স্মৃতিত উদ্যান নিৰ্মাণৰ আহ্বান

সচেতন যুৱক সুৰজিৎ দাসে লগতে কয়, "ইয়াত আছে সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ । চাৰিওফালে সেউজীয়া । নদীৰ কাষত আছে উত্তৰ অসমৰ একমাত্ৰ সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্য বিহালী অভয়াৰণ্য । গতিকে আমি প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক সন্মান জনাই জুবিনদাক ইয়াতে জীয়াই ৰাখিবলৈ এই স্থানটো এক পৰ্যটকৰ স্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে জুবিনদাৰ নামত ঠাইটুকুৰা উছৰ্গা কৰি এখন উদ্যান খুলিব লাগে । এই সন্দৰ্ভত আমি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক :ডেস্কত ছবি আঁকি অভ্যাস; এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু তবলা শিক্ষাৰ এক আদৰ্শনীয় কাহিনী
লগতে পঢ়ক :৬৩২ কোটি টকা ব্যয়ৰ নদী টাৰ্মিনেল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট মুকলি কৰিলে নিৰ্মলা সীতাৰমণে

TAGGED:

ZUBEEN GARG
ROI ROI BINALE
জুবিন গাৰ্গ
ইটিভি ভাৰত অসম
BORGANG RIVER BRIDGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.