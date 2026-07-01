৭ মাহতে ভাঙিল দলং, নিম্নমানৰ কাঠ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ
বিগত বছৰৰ ২৬ আগষ্টত শাকতোলা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈছিল কাঠৰ দলংখন । ১২ লাখ ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হোৱা দলংখন পুনৰ মেৰামতিৰ দাবী ৰাইজৰ ।
Published : July 1, 2026 at 3:30 PM IST
মঙলদৈ: মঙলদৈত চৰকাৰী কামৰ নমুনাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে । নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা কাঠৰ দলং এবছৰ নৌহওঁতেই ভাঙি পৰাৰ ঘটনাই ৰাইজক সমস্যাত পেলাইছে । দলং নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে ।
মঙলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যোগীপাৰাত ১২ লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কাঠৰ দলংখন । যোগীপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ ভৰসা এই দলংখন । কিন্তু দলঙৰ কাঠবোৰ নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে ভাঙি গৈছে । যাৰ বাবে উপায়ন্তৰ ৰাইজে নিজেই মেৰামতি কৰিছে ভঙা দলংখন । যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা এখন কাঠৰ দলঙৰ দুৰৱস্থাই ৰাইজক এতিয়া ভয়ংকৰ সমস্যাত পেলাইছে । যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা । সেয়ে এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গাঁওখনৰ এজন যুৱকে কয়, "আমাৰ গাঁওখনৰ নাম যোগীপাৰা । এই দলং নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে বহুতো নিউজ হৈছিল । দলং নথকাৰ বাবে মই ৰছীত ওলমি ওলমিও গাঁৱৰ লোকক ঔষধ আনি দিছিলোঁ । তেতিয়া ইয়াত বাঁহৰ দলং আছিল । বহু বিধায়ক, মন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ গৈ গৈ আমি এইখন দলং পাবলৈ সক্ষম হৈছিলো । দলং খন সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ ৭ মাহ মান হ'ল । আমাৰ গাঁৱৰে দুজনে লগ লাগি দলংখনৰ ঠিকা কৰিম বুলি ক'লে । গাঁৱৰ মিটিঙত লোক দুজনে ক'লে যে দলঙৰ ঠিকাটো তেওঁলোকে কৰিব । সেই অনুসৰি তেওঁলোকে কামখিনি কৰিলে । দলংখনত তেওঁলোকে শিমলু কাঠ ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ । কিন্তু এবছৰে নগ'ল দলংখন ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি চৰকাৰ আৰু মামাক (মুখ্যমন্ত্ৰী) অনুৰোধ কৰিছোঁ এই দলংখনৰ বিষয়টোৰ ওপৰত এটা তদন্ত কৰক । আমাক ন্যায় লাগে, কাৰ গাফিলতিৰ বাবে হৈছে ? এবাৰ চাব লাগে । দলং খনেই এই গাঁৱৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা । প্ৰায় ২০০ টা পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ ভৰসা এই দলংখন । বজাৰ কৰিবলৈ, ঔষধ আনিবলৈ এই দলঙেৰেই যাব লাগে ।দলংখন নহ'লে কোনো বিকল্প নাই আমাৰ ।"
উল্লেখ্য যে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ অধীনত পশ্চিম মঙলদৈ উন্নয়ন খণ্ডৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ২৬ আগষ্টত শাকতোলা নদীৰ ওপৰত যোগীপাৰা সংযোগী এইখন দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । যোগীপাৰা অঞ্চলৰ প্ৰায় ২০০ পৰিয়ালক সংযোগ কৰাৰ বাবে পূৰ্বে আছিল এখন বাঁহৰ দলং । উক্ত বাঁহৰ দলংখনো বছৰে বছৰে গাঁওবাসীয়ে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছিল ।
অৱশেষত ৰাইজৰ অনুৰোধত পূৰ্বৰ বিধায়ক বসন্ত দাসে কাঠৰ দলঙৰ বাবে ১২ লাখ টকা মোকলাই দিছিল । কিন্তু ঠিকাদাৰ, বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে অধিক লাভৰ আশাত নিম্নমানৰ কাঠ ব্যৱহাৰ কৰি নিশাৰ ভিতৰতে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । ফলত কম দিনৰ ভিতৰতে দলংখন ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । সেয়ে ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত তদন্তৰ দাবী জনাইছে । লগতে বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীক এবাৰ দলংখন চাই যাবলৈও অনুৰোধ জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
চপৰা-চপৰে খহিছে বেঁকী নৈৰ গৰা, সাংসদ ৰকিবুলৰ সন্ধান বিচাৰিছে খহনীয়াগ্ৰস্তই