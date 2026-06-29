ঘূণাসুঁতি... ন-সাজেৰে সজীৱ হ'ব মিৰি-জীয়ৰী উপন্যাসৰ পটভূমি
মিৰি-জীয়ৰী উপন্যাসৰ পটভূমিৰে জগত সভালৈ গৈছিল ঘূণাসুঁতি । কিন্তু উপন্যাসোপম সৌন্দর্যৰ ঘূণাসুঁতিৰ বাস্তৱ ছবিখন বৰ বেদনাদায়ক । সম্প্ৰতি এখন দলঙে আনিছে ঘূণাসুঁতিলৈ আশাৰ বতৰা ।
Published : June 29, 2026 at 6:01 PM IST
জীৱন গোস্বামী
লখিমপুৰ : ন-ৰূপত সজীৱ হবলৈ ওলাইছে মিৰি-জীয়ৰীৰ দেশ খ্যাত লখিমপুৰৰ ঐতিহাসিক ঘূণাসুঁতি । মিৰি-জীয়ৰী । এখন অমৰ প্ৰেমগাথাৰ কালজয়ী উপন্যাস । উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ অন্যতম অনুপম সৃষ্টি মিৰি-জীয়ৰী । ১৮৯১ চনৰ পৰা লখিমপুৰত উপপতি সমাহৰ্তা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ত লখিমপুৰৰ সোৱণশিৰিপৰীয়া ঐতিহাসিক ঘূণাসুঁতিৰ পটভূমিত তেওঁ এই উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল ।
সহজ-সৰল মিচিংসকলৰ সমাজ জীৱনক অনন্য ৰূপত তুলি ধৰি জংকী-পানেইৰ অমৰ প্ৰেমৰ কাহিনী চিত্ৰিত কৰা হৈছিল উপন্যাসখনত । উপন্যাসখন প্ৰকাশ হয় ১৮৯৪ চনত । উপন্যাসখনৰ পটভূমি ঘূণাসুঁতিক বৰ্ণিল ৰূপত প্ৰোজ্বল কৰিছিল ঔপন্যাসিকগৰাকীয়ে । বহিঃবিশ্বৰ আগত মিৰি-জীয়ৰী উপন্যাসৰ জৰিয়তে ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে ঘূণাসুঁতিক পৰিচয় কৰাই দিছিল নিটোল ৰূপত । পিছে উপন্যাসত সুন্দৰ হ'লেও বাস্তৱত বৰ কৰুণ ঘূণাসুঁতিৰ প্ৰকৃত ছবিখন ।
ঘূণাসুঁতিৰ বাস্তৱ ছবি
মিৰি-জীয়ৰী উপন্যাসৰ পটভূমি ঘূণাসুঁতি পৰৱৰ্তী সময়ত মিৰি-জীয়ৰীৰ দেশ বুলি খ্যাত হৈছিল । এক নিটোল প্ৰেম কাহিনীৰ মিৰি-জীয়ৰীত চিত্ৰিত হৈছিল ঘূণাসুঁতিৰ প্ৰাকৃতিক মনোৰম নৈসর্গিক চিত্র । পিছে বাস্তৱত ঘূণাসুঁতিৰ ছবিখন বৰ দুখজনক ।
যাতায়াত, শিক্ষা, চিকিৎসা আদি সকলো দিশতে বিধ্বস্ত পৰিৱেশ ঘূণাসুঁতিত । সোৱণশিৰিৰ বানে গৰকা ঘূণাসুঁতিৰ ৰাইজ মূলত কৃষিজীৱী । বানে বাৰে বাৰে আঁচোৰ পেলাই যায় ঘূণাসুঁতিৰ কোমল বুকুত । তাৰ উপৰি আছে খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ ।
বান-খহনীয়াই বছৰি অঘৰী কৰে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজক । শস্য ক্ষেত্রৰ ওপৰেৰে বৈ যায় ভৰা সোৱণশিৰি । গাঁও, কৃষি ক্ষেত্র জাহ যায় নদীৰ গৰ্ভত । নদীৰ বক্ষত ঘৰ-মাটি হেৰুৱাই জীয়াই থকাৰ যুঁজত লিপ্ত হ'বলগীয়া হয় ঘূণাসুঁতিবাসী ।
যাতায়াত ব্যৱস্থা বুলিলে খৰালিতো বোকা-পানীৰে উপচি থকা কেতবোৰ পথ । যিবোৰ পথত যান-বাহনৰ কথা বাদেই, পথচাৰী যোৱাৰে সমস্যা । বিদ্যালয়লৈ যোৱা কণ কণ ছাত্র-ছাত্রীয়ে এনেবোৰ পথত যাতনা ভোগে ।
ঘূণাসুঁতিবাসীৰ দুখ-দুৰ্দশা
তদুপৰি বিভিন্ন জান-জুৰিত থকা ভঙা-ছিঙা দলং, সাঁকো অথবা টুলুঙা নাৱেৰে পাৰ হৈ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে । ৰাইজেও তেনে পথেৰে যাতায়াত কৰিব লাগে । যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ এনে সংকটৰ বাবে ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগে থেলাত ভৰাই । অথবা গৰুগাড়ী, ঘোঁৰাগাড়ী আদিত । এনেদৰে নি আকৌ নাৱেৰে ভৰা সোৱণশিৰি পাৰ হৈ লখিমপুৰ নগৰত চিকিৎসালয়ত ৰোগীক ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হয় ।
এনে কাৰণতে পথতে বহু ৰোগীৰ মৃত্যু হয় । একমাত্র দুৰ্গম যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ বাবেই ঘূণাসুঁতি সৰ্বদিশতে পিছপৰা বুলি ক'লেও বঢ়াই কোৱা নহয় । ঘূণাসুঁতিৰ এনে বিধ্বস্ত অৱস্থাৰ বাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল তালৈ যাব নোখোজে । কেনেবাকৈ বিভাগীয় নিৰ্দেশত গ'লেও ঘূণাসুঁতিৰ পৰা গৰিষ্ঠসংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে পুনৰ বদলি হৈ অহাৰ চেষ্টা কৰে ।
উল্লেখ্য, লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা সোৱণশিৰিপাৰলৈ যোৱাৰ পাছত নাৱেৰে ভৰা সোৱণশিৰি পাৰ হ'লেহে ঘূণাসুঁতিত উপস্থিত হ'ব পাৰি । বিশেষকৈ বাৰিষাকালত নাৱেৰে ভৰা সোৱণশিৰি পাৰ হওঁতে সকলোৱে চুলিৰ আগত জীউতো লৈ যোৱা যেন অনুভৱ কৰে ।
স্বাধীনোত্তৰকালৰ পৰাই চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে ঘূণাসুঁতিক
লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা ঘূণাসুঁতি সংযোগী পথত মাজতে আছে সোৱণশিৰি নদী । ঘূণাসুঁতিলৈ যাবলৈ হ'লে নাৱেৰে সোৱণশিৰি নদী পাৰ হোৱাৰ বাদে বিকল্প নাই । এই নদীখনৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ হ'লে ঘূণাসুঁতিৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হ'ব । এই দাবী স্বাধীনোত্তৰকালৰ পৰাই ঘূণাসুঁতিবাসীয়ে কৰি আহিছে ।
সোৱণশিৰিৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে ঘূণাসুঁতিৰ সামগ্রিক বিকাশৰ হকে কাম কৰিবলৈ ৰাইজে স্বাধীনোত্তৰকালৰ পৰাই দাবী জনাই আহিছে । পিছে কোনো এখন চৰকাৰেই ঘূণাসুঁতিবাসীৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনোৱা নাছিল । ফলত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বদিশতে এক দুৰ্গম অঞ্চললৈ পৰিণত হয় ঘূণাসুঁতি । যাতনা বৃদ্ধি হয় ৰাইজৰ । দশকৰ পাছত দশক ধৰি জংকী-পানেইৰ দেশৰ মানুহে চকুলো টুকি থাকিবলগীয়া হ'ল ।
শেহতীয়াকৈ আশাৰ সঞ্চাৰ
স্বাধীনোত্তৰকালৰ পৰাই দুৰ্ভোগ ভোগ কৰি অহা ঘূণাসুঁতিলৈ শেহতীয়াকৈ ভাল খবৰে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ৷ বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে সোৱণশিৰিৰ ওপৰত প্ৰায় ৫০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে প্ৰায় ৩ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন পকী দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলাই আছে । হয়তো আৰু এবছৰৰ ভিতৰতে দলংখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূর্ণ হ'ব । ইয়াকে লৈ ক্ৰমে মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে ঘূণাসুঁতিবাসীৰ ।
উন্নয়নৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন হ'লে ঘূণাসুঁতি পুনৰাই সজীৱ হৈ উঠিব । দলংখন সম্পূর্ণ হ'লে লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা ঘূণাসুঁতিলৈ ৰিং এটাৰ বাট হ'ব । ইতিহাস হৈ পৰিব ঘূণাসুঁতিলৈ নৌকাযাত্ৰা ।
স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰত্যাশা
স্থানীয় ব্যক্তি প্ৰশান্ত গগৈয়ে কয়, "আচলতে আমি বুজোঁ এখন প্ৰেমৰ ঠাই, য'ত মিৰি-জীয়ৰী সৃষ্টি হৈছিল । ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ সেই অমৰ সৃষ্টি মিৰি-জীয়ৰীয়ে ঘূণাসুঁতিক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰাই দিছিল । আৰু সেই ঘূণাসুঁতিৰ প্ৰতি কিন্তু বিগত সময়ত কোনো চৰকাৰৰ সদিচ্ছা নাছিল যে তাত এখন দলং লাগে, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত দেখা গ'ল যে তাত যোগাযোগ সুচল কৰিবৰ বাবে এখন প্ৰায় ৫০০ কোটি টকাৰ দলং প্ৰতিষ্ঠাৰ কাম হৈ আছে ।"
সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থাই ঘূণাসুঁতিক ন-সাজেৰে বহিঃবিশ্বৰ লগত সংযোগ কৰিব । এতিয়া সেই সুদিনৰ অপেক্ষাত ঘূণাসুঁতিবাসী । তাহানিতে মিৰি-জীয়ৰী উপন্যাসৰ জৰিয়তে ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে ঘূণাসুঁতিক যিদৰে মৰ্যাদা দি বহিঃবিশ্বৰ আগত চিনাকি কৰাই দিছিল, এতিয়া দলং নিৰ্মাণ হ'লে সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থাই পুনৰ ঘূণাসুঁতিক ন-সাজেৰে জগত সভাত চিনাকি কৰাই দিব । জংকী-পানেইৰ অমৰ প্ৰেমগাথা আকৌ এবাৰ গুঞ্জৰিত হ'ব হৃদয়ৰ পৰা হৃদয়লৈ । সোনকালে আহক সেই সুদিন । তাৰবাবে এতিয়া সকলোৰে অন্তহীন অপেক্ষা ।