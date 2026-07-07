ব্ৰিকছে ড্ৰাগছৰ সমস্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব : ইথিঅ’পিয়াৰ চাৰ্জ ডি এফেয়াৰ্ছৰ আশ্বাস
ভাৰতৰ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ নাৰ্ক’টিক্স কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰোৰ উদ্যোগত আয়োজিত দুদিনীয়া এই বৈঠকত ব্ৰিকছৰ সদস্য দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
By ANI
Published : July 7, 2026 at 12:49 AM IST
গুৱাহাটী: সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে ব্ৰিকছৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী সংস্থাৰ মুৰব্বীসকলৰ বৈঠক ৷ এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা নেতাসকলে ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ এক উমৈহতীয়া লক্ষ্যৰে নিজৰ দায়বদ্ধতা পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে ৷
ভাৰতৰ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ নাৰ্ক’টিক্স কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰোৰ উদ্যোগত আয়োজিত দুদিনীয়া এই বৈঠকত ব্ৰিকছৰ সদস্য দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
ইথিঅ’পিয়াৰ পৰা আহি নতুন দিল্লীলৈ উপস্থিত হোৱা চাৰ্জ ডি এফেয়াৰ্ছ নেবিউ টেডলাই সাংবাদিকৰ আগত কয় যে ব্ৰিকছৰ মঞ্চত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত ড্ৰাগছ বিৰোধী কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ৷
তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰথমে আমাৰ ভাৰতীয় সতীৰ্থসকলক এনে বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰাৰ বাবে আৰু গুৱাহাটীৰ দৰে এখন সুন্দৰ চহৰত আমাক আতিথ্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো । উল্লেখ কৰা অনুযায়ী আজিৰ বৈঠকত ব্ৰিকছৰ পৰিধিৰ ভিতৰত থাকি ড্ৰাগছ প্ৰতিৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব । ড্ৰাগছৰ সমস্যা কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এক গুৰুতৰ বিষয় । গতিকে ব্ৰিকছৰ দৰে মঞ্চই এই সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সহযোগিতা, তথ্য বিনিময়, আৰু উন্নত সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব । গতিকে আজিৰ বৈঠকে সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব বুলি আমি বিশ্বাস ৰাখিছো ।’’
টেডলাই লগতে কয় যে ইথিঅ’পিয়াই এই বিষয়টোত মোকাবিলা কৰাৰ অভিজ্ঞতা ভাগ-বতৰা কৰিব আৰু উপস্থিত থকা আন আন সদস্যসকলৰ পৰা কিছু কথা শিকিব ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইথিঅ’পিয়াৰ দৰে আন যিকোনো দেশেই এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । নিশ্চিতভাৱে আমি ড্ৰাগছৰ প্ৰসাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া আৰু দেশখনৰ আৰ্থ-সামাজিক পৰিস্থিতিত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ অভিজ্ঞতা দাঙি ধৰিম । আমি ইয়াত আন সহকৰ্মীসকলৰ পৰাও শিকিবলৈ আহিছো ৷ আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এই বৈঠকে প্ৰতিটো প্ৰতিনিধি দলৰ পৰা উত্তম পদ্ধতিসমূহ বাহিৰ কৰিব, য'ত আমি ইজনে-সিজনৰ পৰা শিকিব পাৰিম ।’’
তদুপৰি তেওঁ ব্ৰিকছৰ এই বৈঠকত ভাৰতে অধ্যক্ষতা কৰাৰ বাবে উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘ভাৰতৰ অধ্যক্ষতা এই পৰ্যন্ত অসাধাৰণ । ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাই এই পৰ্যন্ত আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়ত যিদৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, তাৰ বাবে আমি শলাগ লৈছো । ভাৰতে প্ৰতিখন বৈঠক সফলভাৱে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ৷ সকলোতে ঐকমত্যৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু তাৰ বাবে আমি অতিশয় শলাগ লৈছো ।’’
লগতে পঢ়ক: কোচিত ব্ৰিকছৰ চাৰিদিনীয়া মহিলা কৰ্মগোটৰ বৈঠক আৰম্ভ