গুৱাহাটী ব্ৰিকছ সন্মিলন: ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ‘গুৱাহাটী ঘোষণা-পত্ৰ’ গ্ৰহণ
গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ব্ৰিকছৰ দুদিনীয়া বৈঠকৰ অন্তত এই ঘোষণা-পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হয় ।
By PTI
Published : July 7, 2026 at 6:54 PM IST
গুৱাহাটী: ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ড্ৰাগছবিৰোধী সংস্থাৰ মুৰব্বীসকলে মঙলবাৰে ‘গুৱাহাটী ঘোষণা-পত্ৰ’ গ্ৰহণ কৰে । নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সৰবৰাহ আৰু আনুষংগিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠিত অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ়তাৰে দোহাৰি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ব্ৰিকছৰ দুদিনীয়া বৈঠকৰ অন্তত এই ঘোষণা-পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হয় ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই ঘোষণাপত্ৰই সদস্য দেশসমূহৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাধ্যবাধকতা অনুসৰি তথ্য, চোৰাংচোৱা তথ্য আৰু উত্তম পদ্ধতিৰ সময়মতে আদান-প্ৰদানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
এই ঘোষণাপত্ৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰয়োগকাৰী আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক প্ৰচেষ্টা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে উদ্ভাৱনী প্ৰযুক্তি, ডিজিটেল সঁজুলি আৰু তথ্য-চালিত পদ্ধতিৰ প্ৰসাৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বুলি লগতে কোৱা হৈছে ।
ব্ৰিকছ দেশসমূহে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ পৰিৱৰ্তিত প্ৰকৃতি, কৃত্ৰিম ড্ৰাগছ (ছিন্থেটিক ড্ৰাগছ) আৰু নতুন ছাইকোএক্টিভ পদাৰ্থৰ (এনপিএছ) প্ৰসাৰ, ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ, শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু ভাৰ্চুৱেল সম্পদৰ অপব্যৱহাৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধী নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা সামুদ্ৰিক পথ আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ অপব্যৱহাৰক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "সদস্য দেশসমূহে ড্ৰাগছৰ চাহিদা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে । লগতে সুস্থ জীৱনশৈলীক প্ৰসাৰিত কৰা আৰু দুৰ্বল পৰিস্থিতিত থকাসকলক বিশেষকৈ শিশু আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰমাণভিত্তিক, ব্যাপক আৰু জনকেন্দ্ৰিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰিছে ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰথমাৱস্থাত ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাক সামৰি ব্ৰিকছ গঠন হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ২০২৪ চনত ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাই ইজিপ্ত, ইথিওপিয়া, ইৰাণ, চৌদি আৰব আৰু ইউএইক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । আনহাতে, ২০২৫ চনত ইণ্ডোনেছিয়াই এই গ্ৰুপত যোগদান কৰে ।
এই ৰাষ্ট্ৰ গোটটোৱে এক প্ৰভাৱশালী ব্লক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াত ১১ খন প্ৰধান উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিৰ দেশ একত্ৰিত হৈছে । এই গোটটোৰ জনসংখ্যা হৈছে বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৪৯.৫ শতাংশ । আনহাতে, বিশ্বৰ জিডিপিৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ বৰঙনি এই গ্ৰুপটোৰ আৰু বিশ্ব বাণিজ্যৰ প্ৰায় ২৬ শতাংশ অংশগ্ৰহণ ব্ৰিকছৰ দেশসমূহৰ পৰা আছে ।