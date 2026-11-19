কংক্ৰিট-কাঠত প্ৰাণ ঢালি দিয়া গোলাঘাটৰ নিপুণ শিল্পী দুলাল বৰা, আজিও বঞ্চিত চৰকাৰী সাহায্যৰ পৰা !
কংক্ৰিট, বাঁহ আৰু কাঠেৰে অসংখ্য ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিও চৰকাৰী সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে গোলাঘাটৰ নিপুণ শিল্পী দুলাল বৰা ।
Published : November 19, 2026 at 6:02 PM IST
গোলাঘাট: দুহাতৰ যাদুৰে কংক্ৰিট, বাঁহ আৰু কাঠত প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰি অহা গোলাঘাট জিলাৰ এগৰাকী শিল্পী হৈছে দুলাল বৰা । অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত সভাপতিক আদৰিবলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এখন 'ময়ূৰ যান'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিলৈকে, নিজৰ নিপুণ কলাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে ৰাজ্যৰ শিল্প জগতলৈ এইগৰাকী ৬০ বছৰীয়া শিল্পীয়ে নীৰৱে অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । কিন্তু দুখৰ বিষয় যে, জীৱনৰ সুদীৰ্ঘ এছোৱা কাল শিল্প সাধনা কৰিও আজি পৰ্যন্ত কোনো চৰকাৰী সা-সুবিধা অথবা আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই স্বাভিমানী শিল্পীগৰাকীয়ে ।
১৯৯৬ চনৰ সেই 'ময়ূৰ যান' আৰু শিল্প যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি
সময়টো আছিল ১৯৯৬ চন । বোকাখাতত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ ৬২ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনত নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি লক্ষ্মীনন্দন বৰাক সভাস্থলীলৈ আদৰি নিবলৈ দুলাল বৰাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল এখন আকৰ্ষণীয় ময়ূৰ যান । সেয়াই আছিল তেওঁৰ বাণিজ্যিক শিল্প যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি । সাহিত্য সভাৰ ময়ূৰ যানে দিয়া প্ৰেৰণাক সমল হিচাপে লৈ তেওঁ তাৰ পাছত আৰু কেতিয়াও পাছলৈ ঘূৰি চোৱা নাই ।
ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰথমটো পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তিৰ পৰা নামঘৰৰ গুৰু আসনলৈকে
কংক্ৰিট, বাঁহ অথবা কাঠৰ নিৰ্জীৱ টুকুৰা এটাত দুলাল বৰাই হাত দিলেই যেন প্ৰাণ পাই উঠে । সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ পাছত বোকাখাত আইটিআইৰ সন্মুখত অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল দুলাল বৰাই । ঠিক তেনেদৰে দেৰগাঁৱতো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল সুধাকণ্ঠৰ আন এটা প্ৰতিমূৰ্তি । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ভিতৰত আছে-
- অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নামঘৰৰ বাবে নিৰ্মিত ৪০ খন কংক্ৰিটৰ তোৰণ
- কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা ৬০ খন গুৰু আসন
- কাঠ আৰু কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মিত ২০ টি গৰুড় পক্ষী, ৫০ ভাগ জয়-বিজয় মূৰ্তি আৰু ২৫ ভাগ বিষ্ণু মূৰ্তি
- কাজিৰঙা হস্তী মহোৎসৱৰ প্ৰতিখন সুদৃশ্য অস্থায়ী তোৰণ (যাৰ বাবে অলপতে ভাৰতীয় গণ নাট্য সংঘই তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছে)
- বৰ্তমান তেওঁ সতী ৰাধিকাৰ এটি প্ৰস্তৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে ।
চৰকাৰী উদাসীনতা আৰু শিল্পীগৰাকীৰ স্বাভিমান
জীৱনৰ ৬০ টা বসন্ত গৰকা দুলাল বৰাৰ এই অনবদ্য কৃতি-কৰ্মৰ প্ৰতি যেন উদাসীন চৰকাৰ, প্ৰশাসন তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি । আজিলৈকে তেওঁ কোনো চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰা নাই । অত্যন্ত স্বাভিমানী শিল্পীগৰাকীয়ে বেংকৰ পৰা ঋণ ল’বলৈ ভয় কৰে আৰু ৰাজনৈতিক নেতাক আবেদন-নিবেদন কৰি তোষামোদ কৰাটো একেবাৰে বেয়া পায় ।
নিজৰ শিল্প যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কি কয় শিল্পী দুলাল বৰাই
নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি শিল্পী দুলাল বৰাই কয়, "মই এই শিল্প কৰ্মৰ লগত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ । পূৰ্বতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী, মাটিৰে প্ৰস্তুত কৰা আম, ৰঙালাও দিবলগীয়া হৈছিল । তেতিয়া আমি কেঁকোৰা গাঁতৰ মাটিৰে সেইবোৰ প্ৰস্তুত কৰি দিছিলোঁ । ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰত এজন মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰোঁতে তেওঁৰ কাম দেখি মই বিশেষকৈ আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ আৰু সেয়া দেখি মই ঘৰত আহি চিমেণ্টৰ কিছুমান সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ কয়, "তেনেদৰে কাঠেৰে কৃষ্ণৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, সেইটো বৰ্তমান আমাৰ গুৰুগৃহত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে । কিন্তু ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ১৯৯৬ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ বোকাখাত অধিৱেশনত সভাস্থলীত নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি লক্ষ্মীনন্দন বৰাক আদৰি নিবলৈ ময়ূৰ বাহন নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘বৰ্তমান মই বাঁহ, বেত, কাঠ, মাটি আৰু কংক্ৰিটৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰোঁ । তাৰ উপৰিও ৫০ৰো অধিক জয়-বিজয় মূৰ্তি, বিষ্ণু মূৰ্তি, কৃষ্ণ মূৰ্তি আদি নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত শিকন প্ৰণালীৰ বাবে ভেকুলী, কাছ, বান্দৰ, ঘঁৰিয়াল, ৰঙালাও আদি কাঠেৰে প্ৰস্তুত কৰি দিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিছিলোঁ ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘এটা সময়ত হাতেৰে লিখা বেনাৰৰ চাহিদা বহুত বেছি আছিল, বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত একে নিশাই ১০০ ৰ পৰা ২০০ বেনাৰ হাতেৰে লিখিছিলোঁ । ইয়াৰ উপৰিও বোকাখাতত অসমৰ প্ৰথম সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । দহ ফুট ওখ এই প্ৰতিমূৰ্তি মই ছয়মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ ।’’
চৰকাৰক আহ্বান জনাই বৰাই কয়, "মই এই শিল্প কৰ্মৰ লগত জড়িত থাকিলে সকলো কথা পাহৰি যাওঁ আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত মই ঋণ লৈ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে অসুবিধা হ'ব । আনহাতে এই সম্পৰ্কে মই কোনোধৰণৰ চৰকাৰী আবেদন কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে । যদি চৰকাৰে মোক যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰে, চৰকাৰী সাহায্য প্ৰদান কৰিলে ভাল পালোঁহেঁতেন ।"