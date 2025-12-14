ETV Bharat / state

এইবাৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱ

'ছন্দ, শব্দ আৰু শিল্পৰ প্ৰয়াগ - মানৱতাৰ কণ্ঠ উদযাপন' বিষয়বস্তুৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱ ।

Rita Chowdhury
ড৹ ৰীতা চৌধুৰী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 14, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৬ৰ পৰা ৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱ ২০২৬ । শিৱসাগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱৰ এইবাৰৰ বিষয়বস্তু হৈছে 'ছন্দ, শব্দ আৰু শিল্পৰ প্ৰয়াগ - মানৱতাৰ কণ্ঠ উদযাপন' । এই কথা দেওবাৰে সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে বিশিষ্ট লেখক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱৰ সঞ্চালক তথা 'আধাৰশিলা' ন্যাসৰ মুখ্য ন্যাসৰক্ষী ড৹ ৰীতা চৌধুৰীয়ে ।

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ড৹ ৰীতা চৌধুৰীয়ে কয়, "সাহিত্য, সংগীত আৰু মানৱীয় অভিজ্ঞতাৰ অবিস্মৰণীয় এই উৎসৱত সমগ্র দেশৰ লগতে চুবুৰীয়া দেশ আৰু বিশ্বৰ আন আন ঠাইৰ পৰা অহা বহুতো আগশাৰীৰ আৰু জনপ্রিয় কবি, সংগীতজ্ঞ, চিন্তাবিদ আৰু শিল্পীয়ে অংশগ্রহণ কৰিব । শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্ষেত্রত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন আকর্ষণীয় কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব । অংশগ্রহণকাৰীসকলে কলা, স্থাপত্য, কবিতাৰ অনুষ্ঠানৰ লগতে যুৱ কর্মশালাও উপভোগ কৰিব পাৰিব ।"

ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱ (ETV Bharat)

এইবছৰ উৎসৱত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী আৰু জুবিন গাৰ্গৰ শিল্পীসত্তাক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই উৎসৱত কেইবাটাও শিতানত বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব । শিশু সাহিত্যিক দিব্যলতা দত্তলৈ ৰূপা চৌধুৰী শিশু সাহিত্য বঁটা, বিকিয়ান বাইলুং আৰু দিনকৰ কুমাৰলৈ সৃজনীশীল সাহিত্য বঁটা, মলিনা চৌধুৰী সাহিত্য বঁটা পৰিস্মিতা বৰদলৈক আৰু অৰূপ কুমাৰ দত্তলৈ ৰংমন বঁটা আগবঢ়োৱা হ'ব । প্ৰতিটো বঁটাতে এক লাখ টকাকৈ মাননি থাকিব ।"

তদুপৰি এই উৎসৱত বড়ো আৰু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ স্বকীয় পৰম্পৰা, শিল্পকলা আৰু সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।

ৰাজ্যৰ উদীয়মান শিল্পীলৈ জুবিন গাৰ্গ পুঁজি

ড৹ ৰীতা চৌধুৰীয়ে লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গে মানৱতাবাদী চিন্তা-চেতনা, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভালপোৱা, নিজে জীয়াই থাকি আনক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া আৰু বৰ অসমক বিশ্বাস কৰিছিল । সকলোকে সমানভাৱে লৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছিল । কিন্তু অসময়ত গুচি গ'ল ।

জুবিনবিহীন এই সময়ত যি শূন্যতা তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ সন্মুখত দেখা দিছে তেওঁলোকৰ বাবে আমি আমাৰ মঞ্চৰ পৰা পদক্ষেপ হিচাপে জুবিনৰ সৈতে হোৱা প'ডকাষ্টৰ পৰা লাভ কৰা ২,৯০৯ ডলাৰ ৰাজহ আগন্তুক ২০ বছৰৰ বাবে ফিক্সড ডিপ'জিট কৰা হ'ব । তাৰ পৰা সুতযোগে লাভ কৰা আয় উদীয়মান শিল্পীক উদগনি যোগোৱাৰ বাবে ব্যয় কৰিম ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সম্পৰ্কীয় চাৰ্জশ্বীটক লৈ কি কয় ড৹ ৰীতা চৌধুৰীয়ে ?

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত এছ আই টিয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীট সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "যিহেতু বিষয়টো বিচাৰাধীন, সেয়ে এই বিষয়ত মই মন্তব্য কৰিব নিবিচাৰো । মই কলমৰ মাজেৰে যিখিনি কৰি আছোঁ কৰি যাম । জুবিন গাৰ্গৰ সকলো কৰ্মক গোট খোৱাই আমি এটা তৰা সাজিব বিচাৰো । মই এছ আই টিৰ চাৰ্জশ্বীটখন দেখা নাই । কিন্তু আমি সকলোৱে বিচাৰিছো জুবিনে ন্যায় পাওঁক ।"

লগতে পঢ়ক :সোণাপুৰত আছিয়ান-ভাৰত পৰ্যটন পেছাদাৰী বিনিময় কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি

TAGGED:

RITA CHOWDHURY
ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাহিত্য উৎসৱ
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG DEATH PROBE
BRAHMAPUTRA LITERATURE FESTIVAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.