অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদলৈ পদোন্নতি স্বৰ্ণকন্যা লাভলীনাক
এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা লাভলীনা বৰগোহাঁইক বিশেষ সন্মান অসম চৰকাৰৰ । পদোন্নতিৰ লগতে ৫০ লাখ টকাৰ উপহাৰ ।
Published : October 7, 2026 at 12:52 PM IST
গুৱাহাটী : শেহতীয়াকৈ জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইক চৰকাৰে বিশেষ উপহাৰ দিলে । মাতৃভূমিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে চৰকাৰে বক্সাৰগৰাকীৰ পদোন্নতিৰ ঘোষণা কৰিলে ।
লাভলীনাক অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হয় । লাভলীনা বৰগোহাঁই পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক পদত আছিল । কেৱল এয়াই নহয়, এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইক তেওঁৰ এই কৃতিত্বৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে অসম চৰকাৰে ৫০ লাখ টকাৰ চেকো প্ৰদান কৰে ।
HCM Dr @himantabiswa felicitated ace boxer @LovlinaBorgohai at Lok Sewa Bhawan today for winning gold in the women’s 75kg boxing event at the Asian Games in Japan, presenting her with a cheque of ₹50 lakh in recognition of her historic achievement. HCM noted that Lovlina’s golden triumph is a matter of immense pride for the nation and will inspire the next generation to dream big.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 6, 2026
গোলাঘাটৰ জীয়ৰী লাভলীনা গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ কাৰ্যালয়ত খেলুৱৈগৰাকীক এই উপহাৰ প্ৰদান কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "জাপানত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ মহিলাৰ ৭৫ কিঃগ্ৰাঃ বক্সিং শাখাত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি দেশ তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা অসম জীয়ৰী লাভলীনা বৰগোহাঁইক আজি লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উষ্ম অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।
লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ এই ঐতিহাসিক সাফল্যৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক ৫০ লাখ টকাৰ এখন চেক প্ৰদান কৰি উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । বিশ্ব বক্সিঙত অসম সন্তানৰ আধিপত্য অব্যাহত থাকক । লাভলীনাৰ এই স্বৰ্ণিল সাফল্যই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সপোন দেখিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।"
লাভলীনাক বুধবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কথা । ইফালে মঙলবাৰে নিশা গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা অনুৰাগীয়ে লাভলীনাক উষ্ম আদৰণি জনায় ।
লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অসমৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, লাভলীনাৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীয়ে তেওঁক আদৰণি জনায় ।
কংগ্ৰেছ দলেও বিমানবন্দৰত লাভলীনা বৰগোহাঁইক সম্বৰ্ধনা জনায় । কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দলে গামোচা, ফুলৰ থোপা আৰু জাপিৰে আদৰণি জনায় লাভলীনাক ।
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিপুল গগৈ, বেদব্ৰত বৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নেতা বিমানবন্দৰত উপস্থিত থাকে । ইফালে বৃহৎ বাইক ৰেলীৰে বক্সাৰগৰাকীক বিমানবন্দৰৰ পৰা অনুৰাগীসকলে আদৰি আনে । সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত লাভলীনাই অসমৰ ৰাইজক সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ২ অক্টোবৰত জন্মদিনৰ দিনাই লাভলীনাই মহিলাৰ ৭৫ কিঃগ্ৰাঃ শাখাত ফাইনেলত চীনৰ বাও জিয়িক ৫-০ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰে । ২০১৪ চনত এম চি মেৰী কমে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল ।
লাভলীনাই এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা লাভলীনাই হাংঝৌ এছিয়ান গেমছত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :
মহিলাই মুক্তভাৱে ঘূৰা-ফুৰা কৰাৰ আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিব লাগে : লাভলীনা বৰগোহাঁই