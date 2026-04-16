অতীতৰ পৰম্পৰাৰে আজিও কন্দলীৰ জাপিসজীয়া গাঁৱত বৰদৈচিলা উৎসৱ উদযাপন
বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বৰদৈচিলাক আদৰণি ৷ নগাঁও জিলাৰ কন্দলীৰ জাপিসজীয়া গাঁৱত শতিকা প্ৰাচীন বৰদৈচিলা উৎসৱ উদযাপন ।
Published : April 16, 2026 at 1:25 PM IST
বঢ়মপুৰ : পৰম্পৰা আৰু জনবিশ্বাসৰ অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰি প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰৰ কন্দলীৰ জাপিসজীয়া গাঁৱত শতিকাৰ প্ৰাচীন বৰদৈচিলা উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । অসমীয়াৰ নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মিলি হৰি মন্দিৰত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে এই উৎসৱ উদযাপন কৰে ।
বৰদৈচিলাই যাতে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ বাবেই গাঁৱৰ ৰাইজে নাম-কীৰ্ত্তন কৰাৰ লগতে গাঁওখনৰ সামূহিক উন্নয়ন আৰু মাৰি-মৰক তথা অপায়-অমংগৰ দূৰ হ'বৰ বাবেই প্ৰতিবছৰে পহিলা ব'হাগত উদযাপন কৰি আহিছে এই উৎসৱ । ৰাইজে নাম কীৰ্তন কৰি অপায়-অমংগল থৈ আহে দূৰৰ বটগছৰ তলত । অস্থায়ী দৰা-কইনাক অযান্ত্ৰিক বাহনত উঠাই ৰাইজে শোভাযাত্ৰা কৰে ।
এই সম্পৰ্কত গাঁৱৰ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পোনানন্দ গগৈয়ে কয়, "আমাৰ এই কন্দলী অঞ্চলটোৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ ব’হাগী আদৰণি পৰ্বভাগ প্ৰতিবছৰে ব’হাগৰ এক তাৰিখত আমি ইয়াতে সমবেত হৈ পালন কৰো ৷ ঢোলে-দগৰে ব’হাগীক ধুনীয়াকৈ আদৰণি জনাই এক কিলোমিটাৰ মান নাম-কীৰ্ত্তন কৰি এজোপা বৃহৎ আঁহতৰ তলত ব’হাগীক তাতে নি থওগৈ । এয়া আমাৰ এক পৰম্পৰা ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘জনবিশ্বাস আছে যে ব’হাগী বৰদৈচিলা সদায় ব’হাগত আহে । গতিকে তেখেতে যাতে ৰাইজৰ কোনো অহিত চিন্তা নকৰে, তাৰ বাবে আমি তেখেতক ধুনীয়াকৈ আদৰণি জনাওঁ । পৰম্পৰা হিচাপে আমি আগৰ পৰাই কৰি আহিছো আৰু আগলৈও কৰি থাকিম ।’’
গাঁওখনৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নৱীন চন্দ্ৰ গগৈ কয়, "পাৰ্বতী হেমন্ত ৰজাৰ জীয়েক । পাৰ্বতী বৰদৈচিলাৰ ৰূপধাৰণ কৰি এফালৰ পৰা তহিলং কৰি নিয়ে ৷ সেয়ে ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমি মা পাৰ্বতীক সেৱা জনাওঁ ।"
উল্লেখ্য যে, এয়া আমাৰ সমাজৰ পৰম্পৰা আৰু জনশ্ৰুতি । এই জনশ্ৰুতি আৰু পৰম্পৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা চলি আহিছে ৷