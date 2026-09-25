ETV Bharat / state

কোনো সুৰুঙাৰে সাৰি যাব নোৱাৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰী, দুই অবৈধ বাংলাদেশী মহিলাক আটক

ঢাকাৰ পৰা চিলেট হৈ মেঘালয়ৰ ডাউকীৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি পশ্চিমবংগলৈ যাবলৈ পৰিকল্পনা কৰা দুই অবৈধ বাংলাদেশী আটক ।

Border police arrested two illegal immigrants trying to go to West Bengal
পশ্চিম বংগলৈ যাব খোজা দুই অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আটক কৰে সীমান্ত আৰক্ষীয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 11:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী সদা সষ্টম । এইবাৰ ঢাকাৰ পৰা চিলেট হৈ মেঘালয়ৰ ডাউকীৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি পশ্চিমবংগলৈ যাবলৈ পৰিকল্পনা কৰা দুই অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীক আটক কৰে সীমান্ত আৰক্ষীয়ে । চলিত মাহত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা ৩১ গৰাকী অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক অসম আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ পল্টনবজাৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ পৰা দুগৰাকী অবৈধ বাংলাদেশী মহিলাক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে । শিলচৰৰ পৰা হাওৰালৈ যাত্ৰা কৰা শৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছৰ পৰা আটক কৰা হয় মহিলা দুগৰাকীক । কোনো বৈধ নথি-পত্ৰ নোহোৱাকৈ বাংলাদেশৰ পৰা মেঘালয় আৰু তাৰ পিছত অসমত প্ৰৱেশ কৰি কামৰ সন্ধানত পশ্চিমবংগলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দুয়োগৰাকীয়ে ।

পশ্চিমবংগলৈ যাব খোজা দুই অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আটক কৰে সীমান্ত আৰক্ষীয়ে (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি, দুয়োগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিকে ঢাকাৰ পৰা চিলেটলৈ আহি মেঘালয়ৰ ডাউকী হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল । তাৰপিছত গাড়ীৰে গুৱাহাটীলৈ আহি ৰে’লযোগে পশ্চিমবংগলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।

আটকাধীন মহিলা দুগৰাকীৰ পৰা দুখন ভুৱা আধাৰকাৰ্ড জব্দ কৰা হৈছে । পশ্চিমবংগৰ ঠিকনা উল্লেখ থকা আধাৰ কাৰ্ড দুখন বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ এগৰাকী দালালে যোগান ধৰিছিল বুলি আৰক্ষীৰ জেৰাত মহিলা দুগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত সীমান্ত শাখাৰ ডিচিপি কুলেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "পল্টনবজাৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ অভিযান চলাই শৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছৰ পৰা দুগৰাকী অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হয় । তেওঁলোক বৈধ নথি-পত্ৰ অবিহনে মেঘালয়ৰ ডাউকী হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।"

ডিচিপিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "পল্টনবজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত অসমতো বাংলাদেশী নাগৰিকক অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰা কেইবাগৰাকীও দালালক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । অৱশ্যে বৰ্তমানো দুজন দালাল পলাতক হৈ আছে ।"

তেওঁ কয়, "উন্মুক্ত সীমান্তৰ সুযোগ লৈ বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলি থাকে । চলিত ছেপ্টেম্বৰ মাহতে এতিয়ালৈকে গুৱাহাটীৰ পৰা ৩১ গৰাকী অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: উন্নত চিকিৎসা লৈ বনাঞ্চললৈ উভতিল গজৰাজ

শিৱসাগৰত ঐতিহাসিক স্থান পৰিস্কাৰ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব ল'লে নৱ প্ৰজন্মই

TAGGED:

BORDER POLICE
অনুপ্ৰৱেশকাৰী
বাংলাদেশী
ইটিভি ভাৰত অসম
ILLEGAL IMMIGRANTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.