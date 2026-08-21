বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীক ৫০ লাখৰো অধিক মূল্যৰ কিতাপ-বহী বিতৰণ সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশ বিক্ৰেতা সংস্থাৰ
দুখন জিলাত ৩০ হাজাৰৰো অধিক বহী বিতৰণ । প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ ১০০খনৰো অধিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এই সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে ।
Published : August 21, 2026 at 12:10 PM IST
গুৱাহাটী: শেহতীয়া বানত উজনিৰ তিনিখন জিলাৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউত ব্য়াপক ক্ষতিসাধন হৈছে । ধন-সম্পত্তিৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীৰ কিতাপ-বহীও বানত উটি গৈছে । সেয়েহে বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সহায় আগবঢ়াইছে সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশ বিক্ৰেতা সংস্থাই ।
বানপীড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ লগতে ৩০ হাজাৰৰো অধিক বহী আৰু প্ৰায় ৪০-৫০ লাখ টকা মূল্যৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ কিতাপ বিতৰণ কৰিছে । সংস্থাটোৱে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত শিৱসাগৰৰ লগতে চৰাইদেউতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত সংস্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰক্তিম ঠাকুৰীয়াই কয় ,"বানপীড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহায় আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিভিন্নজনৰ সহযোগত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ৩০ হাজাৰৰো অধিক বহী । ইয়াৰ লগতে টেষ্ট পেপাৰ, ছাজেচন, ধাৰাপাতকে ধৰি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কিতাপো সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।"
বুধবাৰে নিশাই শিৱসাগৰৰ উদ্দেশ্যে ৰাওনা হোৱা সংস্থাৰ দলটোৱে বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰৰ প্ৰায় ৭২খন বিদ্যালয়ত এই শিক্ষণ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে । আনহাতে, শুকুৰবাৰে নাজিৰা আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰায় ৫০খন বিদ্যালয়ত বিতৰণ কৰিছে বহী-কিতাপ আৰু অন্যান্য শিক্ষণ সামগ্ৰী । প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ ১০০খনৰো অধিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এই সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে । প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঁচখনকৈ বহীৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষণ সামগ্ৰী আৰু কিতাপ প্ৰদান কৰে । নাৰ্ছাৰীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীসকলক এই সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় ।
ৰক্তিম ঠাকুৰীয়াই লগতে কয়, "বানপানীৰ ফলত বহু পৰিয়ালে যি দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক জীৱন যাতে ব্যাহত নহয়, তাৰ বাবে সংস্থাৰ ফালৰ পৰা এই সামান্য সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে । আমি মূলতঃ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহক এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে বাছনি কৰিছো যদিও কিছুসংখ্যক জাতীয় বিদ্যালয় আৰু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ সৈতেও সংস্থাই যোগাযোগ কৰিছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত সীমিত সংখ্যক বিদ্যালয় সামৰি লোৱা হ'লেও পৰৱৰ্তী সময়ত সামৰ্থ্য অনুসৰি অধিক বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ কাষত থিয় দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
সংস্থাটোৰ বিষয়ববীয়া অপূৰ্ব কলিতাই কয়, " শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু নাজিৰাৰ ১০-১৫ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত বহী, কিতাপ বিতৰণ কৰিছো । প্ৰতিজনকে পাঁচখনকৈ বহী আৰু কিতাপ প্ৰদান কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ সামান্য উন্নতি, মৃতকৰ সংখ্যা ১০৫ জনলৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও প্ৰভাৱিত প্ৰায় ৩২ হাজাৰ লোক
দুৰ্দশা ! থানাৰ ভিতৰত একাঁঠু পানী, বাহিৰত ৰৈয়েই কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে