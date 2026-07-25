উদং শৰীৰ, মূৰত হেলমেট... তেনেকৈয়ে ঘৰৰ ভিতৰত ঘূৰাফুৰা কিয় ?

উদং শৰীৰ, মূৰত হেলমেট... তেনেকৈয়ে ঘৰৰ ভিতৰত ঘূৰাফুৰা কিয় ?
কোনে দলিয়াই বাচন-বৰ্তন, কোনে অন-অফ কৰে ফেনৰ ছুইচ ? কি হৈছে এখন ঘৰত ?
Published : July 25, 2026 at 12:10 PM IST
বঙাইগাঁও: শুকুৰবাৰৰ পৰা এখন ঘৰত হাহাকাৰ লাগিছে । লাগিবলগীয়া কথাই, হঠাতে অন হৈ যায় ফেনৰ ছুইচ, ছিটিকি পৰে পাকঘৰৰ সামগ্ৰী । দিনটো ঠিকেই থাকে, কিন্তু সন্ধিয়া হ'লেই আৰম্ভ হয় আতংক । শুকুৰবাৰে আকৌ দিনতে আৰম্ভ হ'ল উপদ্ৰৱ, আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল ঘৰৰ গৰাকী । উপায়ন্তৰ হৈ ঘৰৰ ভিতৰতে পিন্ধি আছে হেলমেট ।
এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানাত । কাকৈজানা পূব ঠাকুৰাণীপাৰাৰ অজিত ৰায় আৰু প্ৰাঞ্জল ৰায়ৰ ঘৰত কোনে এই উপদ্ৰৱ চলাইছে বৰ্তমানলৈ পোহৰলৈ অহা নাই । তেওঁলোকৰ মতে এয়া কোনো অচিন শক্তিৰ উপদ্ৰৱ । সেয়েহে পূজা-পাতল কৰি অচিন শক্তি খেদিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ।
কিন্তু পূজা-পাতলেও কাম দিয়া নাই । দিনে দিনে উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । বাচন-বৰ্তন, কাঁহী-বাতি সকলো দলিয়াই লণ্ড-ভণ্ড কৰিছে অচিন শক্তিয়ে । দলিওৱা সামগ্ৰীৰ আঘাতত প্ৰাঞ্জল ৰায়ৰ মূৰ ফাটি গৈছে । সেয়েহে পৰিয়ালৰ আন এজন সদস্যই এইকেইদিন ঘৰৰ ভিতৰত হেলমেট পিন্ধিয়েই ঘূৰাফুৰা কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰাঞ্জল ৰায়ে কয়,"১৭ জুলাইৰ পৰা চলি আছে । দিনত ভালেই থাকে, ৰাতি ৰাতি বাতি, গিলাচ দলিয়াব । পাকঘৰৰ পৰা দলিয়াই । ভিতৰৰ পৰাই দলিয়াই । শুকুৰবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । কিবা এটা দলিয়াওঁতে চিলিঙত লাগি ধৰিছিল । সেইটো নমাবলৈ যাওতেই মোৰ মূৰলৈ মিঠাতেলৰ বটল দলিয়াইছে ।"
এতিয়া এই পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিয়ালটোৱে কেনেকৈ উদ্ধাৰ পাব ? তাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজ মাতি আনি পৰিয়ালটোৱে উপায় বিচাৰিছে । এয়া অচিন শক্তি নে কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ কু-কৰ্ম সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে পোহৰলৈ আহিব ।