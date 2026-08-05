ভূটানে এৰিছে কুৰিশ্বু নদী বান্ধৰ পানী, নামনি অসমত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা

ভূটানে এৰিছে কুৰিশ্বু নদী বান্ধৰ পানী, নামনি অসমত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা
নামনি অসমত হঠাৎ আহিব পাৰে ভয়ংকৰ বান, জিলা প্ৰশাসনৰ সতৰ্কবাণী ৷
Published : August 5, 2026 at 6:12 PM IST
বঙাইগাঁও : উজনি অসমৰ তিনি জিলাৰ পাছত নামনি অসমলৈ আহিছে চৰম ভাবুকি ৷ ভূটানে এৰিছে কুৰিশ্বু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা পানী ৷ যাৰ বাবে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী ৷ উল্লেখ্য যে, ভূটানৰ কুৰিশ্বু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ লগতে বঙাইগাঁও জিলাত অধিক বৰষুণ হোৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
সেয়ে মানস আৰু আই-মানস নদীৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ফলস্বৰূপে হঠাৎ বানপানী আৰু নদীত প্ৰবল সোঁতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ লক্ষ্মীনন্দন চহৰীয়াই ৰাইজক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা পালন কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ৷
জিলা প্ৰশাসনৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি,
- পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে মানস আৰু আই-মানস নদীৰ পাৰলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক
- নদীত বা নদীৰ আশে-পাশে মাছ ধৰা, সাঁতোৰা, গা-ধোৱা, নাও চলোৱা অথবা আন যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ বন্ধ ৰাখক
- পানীত বুৰ গৈ থকা পথ, দলং অথবা নলা পাৰ হ’বলৈ কোনো ধৰণৰ চেষ্টা নকৰিব
- শিশু আৰু পশুবোৰক নদীৰ পাৰ আৰু পানীত প্লাবিত অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰত ৰাখক
- বানপ্ৰৱণ এলেকাত বসবাস কৰা লোকসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু প্ৰয়োজন হ’লে সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ বাবে সাজু থাকক
আদি বিষয়ত জিলা প্ৰশাসনে সকলো নাগৰিকলৈ এই জৰুৰী আহ্বান জনাইছে ৷ যাতে কোনো লোক আতংকিত হৈ যিকোনো সিদ্ধান্ত নলবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে জিলা প্ৰশাসনে ৷
লগতে পঢ়ক: নোৱা নৈৰ সোঁতে ছিঙিলে মথাউৰি, মঙলদৈত প্লাৱিত ১০ খনৰো অধিক গাঁও