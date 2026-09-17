জুবিনক্ষেত্ৰত জুবিন দিৱসৰ শুভাৰম্ভ, উপস্থিত চেলিম মাৰ্চেণ্ট
জুবিনক্ষেত্ৰত জুবিন দিৱস । উপস্থিত বলীউডৰ সংগীত শিল্পী । আবেগিক গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।
Published : September 17, 2026 at 11:23 PM IST
সোণাপুৰ: তিনিদিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত বহুপ্ৰত্যাশিত 'জুবিন দিৱস'ৰ শুভাৰম্ভ । অনুৰাগীৰ দুচকুৰ অশ্ৰু আৰু বুকুৰ গভীৰৰ পৰা নিগৰি অহা অকৃত্রিম মৰমেৰে বৃহস্পতিবাৰে সোণাপুৰৰ ‘জুবিনক্ষেত্ৰ’ত এক ঐতিহাসিক তথা হৃদয়স্পৰ্শী অনন্য দৃশ্যপট পৰিলক্ষিত হয় ।
মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ আত্মিক উপস্থিতি বুকুৰ গভীৰতাত অনুভৱ কৰিবলৈ পুৱাৰে পৰাই জুবিনক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ চুকে-কোণে থকা হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ সমাগমে এক জনসমূদ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰে ।
সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰে শুভাৰম্ভ হোৱা সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীয়ে মুহূৰ্ততে এক পবিত্ৰ আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশলৈ পৰিণত হয় । অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আই-মাতৃসকলৰ সমবেত হৰিনাম, দিহানাম আৰু পৱিত্ৰ উৰুলিৰ ধ্বনিয়ে জুবিনক্ষেত্ৰৰ আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৰি তোলে ।
আৱেগবিহ্বল ধৰ্মপত্নী গৰিমা
স্বামীৰ পৱিত্ৰ স্মৃতি আৰু কায়িক অনুপস্থিতিত ধৰ্মপত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ অত্যন্ত আৱেগিক হৈ পৰে । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এক স্পৰ্শকাতৰ মুহূৰ্তত তেওঁ ব্যক্ত কৰে, "মই আজিও তেওঁৰ সৈতে সদায় কথা পাতিয়েই থাকোঁ । ইয়ালৈ আহিলে পৰিৱেশটো অলপ গহীন লাগে, তেওঁক বেছি ওচৰৰ পৰা পোৱা যেন অনুভৱ হয় । মোৰ যেতিয়াই যি সমস্যা নহওক কিয়, মই তেওঁৰ পৰাই পৰামৰ্শ লওঁ, আৰু তেৱেঁই আজিও মোক পোহৰৰ বাট দেখুৱাই আছে ।"
শ্মশান নহয়, এয়া জাতি-ধৰ্মৰ উৰ্ধ্বত এক মহামিলনৰ তীৰ্থভূমি
শিল্পীগৰাকীৰ অন্তৰংগ বন্ধু পাৰ্থ গোস্বামীয়ে অতি আৱেগিকভাৱে স্মৰণ কৰি কয়, "জুবিন কাৰো এজনৰ একক সম্পত্তি নাছিল, তেওঁ আছিল সমগ্ৰ জাতিৰ, সকলোৰে । সোণাপুৰৰ জুবিনৰ ৰেষ্ট হাউছ, গছৰ ছাঁ আৰু প্ৰাকৃতিক নিৰ্জনতা তাৰ অতি প্ৰিয় আছিল, যি আজি সমগ্ৰ ৰাইজৰ বাবে এক পবিত্ৰ ধামলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।"
গোস্বামীয়ে লগতে কয়, "সাধাৰণতে শ্মশানৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে মানুহে গা ধোৱে, কিন্তু জুবিনক্ষেত্ৰ এনে এক বিৰল আৰু অদ্ভুত স্থান, য’ত অনুৰাগীসকলে গা ধুই অত্যন্ত শুদ্ধচিত্তেহে প্ৰৱেশ কৰে । বিশ্বৰ ইতিহাসত বোধহয় এয়াই একমাত্ৰ শেষ শয়নৰ ঠাই, যি জাতি-ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি এখন পৱিত্ৰ প্ৰাৰ্থনা মন্দিৰত পৰিণত হৈছে ।
বলিউডৰ সুৰীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
বলিউডৰ প্ৰখ্যাত সংগীত পৰিচালক তথা কণ্ঠশিল্পী চেলিম মাৰ্চেণ্টেও জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । তেওঁ উল্লেখ কৰে, "জুবিন কেৱল এজন ব্যক্তিয়েই নাছিল, তেওঁ আছিল এক অমৰ সুৰীয়া স্পন্দন, যি সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰতিজন সংগীতপ্ৰেমীৰ হৃদয়ত চিৰকাল মহীয়ান হৈ জীয়াই থাকিব ।"
ইতিহাসৰ বুকুত অমৰ হ’ব মানৱতাৰ জয়গান
বলীউডৰ সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "এই পবিত্ৰ ভূখণ্ডত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া বৃহৎ লাইব্ৰেৰী, সাংস্কৃতিক মঞ্চ আৰু চৰকাৰ তথা অনুৰাগীৰ ভৱিষ্যত প্ৰকল্পসমূহে এক ঐতিহাসিক ৰূপ ল’ব । জাতি-বৰ্ণত আৰু সম্প্ৰদায়ৰ বিভাজনৰ উৰ্ধ্বত উঠি হিন্দু-মুছলিম সকলোৱে একেলগে বৈদিক প্ৰাৰ্থনা আৰু নমাজ পাঠ কৰা বিৰল দৃশ্যই জুবিনৰ চিৰন্তন 'মানৱতাৰ জয়গান'ৰে প্ৰতিফলন ঘটাইছে ।"
ইপিনে জুবিনদিৱসত জুবিনক্ষেত্ৰত কেইবাজনো চিত্ৰশিল্পীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি অনুৰাগীসকলৰ হৃদয় জয় কৰে ।
জুবিনক্ষেত্ৰত আগন্তুক দুই দিনৰ কাৰ্যসূচী
- ১৮ ছেপ্টেম্বৰ(দ্বিতীয় দিন):
দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা সন্ধ্যা ৭ বজালৈ জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী সৃষ্টিৰাজিক সুঁৱৰি 'গীতে-মাতে জুবিন বন্দনা' অনুষ্ঠান ।
- ১৯ ছেপ্টেম্বৰ (অন্তিম দিন):
পুৱা ৯ বজাৰ পৰা বিয়লি ৬ বজালৈ ভাগৱত পাঠ । সন্ধ্যা ৭ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ যোৰহাটৰ ডেকাগিৰী সাংস্কৃতিক সংঘৰ দ্বাৰা 'বিপ্ৰ দামোদৰ আখ্যান' ভাওনা পৰিৱেশন ।