পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত বোকাখেল
ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে শৰীৰত বোকা লেপন দিয়াৰ পৰম্পৰা ।
Published : April 15, 2026 at 1:08 PM IST
মাজুলী : আজি পহিলা ব’হাগ অৰ্থাৎ মানুহ বিহু ৷ আজিৰে পৰাই আৰম্ভ হৈছে অসমীয়া নৱবৰ্ষ ৷ এই দিনটোতেই সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগত বোকাখেল ৷ পুৱা ঐতিহাসিক সত্ৰখনৰ কণ কণ বৈষ্ণৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱ-বৈষ্ণৱ সকলো ওলাই আহি বোকাত লুতুৰি-পুতুৰি হৈ বোকাখেল খেলে ৷
ভূমিক শান্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰি শৰীৰৰ ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে সকলোৱে শৰীৰত বোকা লেপন কৰে ৷ লোকবিশ্বাস অনুসৰি বোকা লেপন কৰি ছালত লগালে চৰ্মৰোগ নিৰাময় হয় ৷ ঐতিহাসিক সত্ৰখনৰ চাৰি হাটীৰ বৈষ্ণৱ-ভকতসকলে বুধবাৰে পুৱাই বোকাখেলৰ আনন্দ লয় ৷ ইজনে সিজনক ভূমি লেপন কৰে ৷
সত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি মাজুলীৰ বিভিন্ন গাঁৱতো বোকাখেল অনুষ্ঠিত হয় । গাঁৱে গাঁৱে বোকাখেলৰ আনন্দ লৈছে সকলোৱে । লোকৰীতি আৰু পৰম্পৰাৰ মাজেৰে মাজুলীত উদযাপিত বোকাখেলে বসন্ত উৎসৱক এক বিশেষ মাত্ৰা বহন কৰি আহিছে । সত্ৰৰ এগৰাকী বৈষ্ণৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰাই পহিলা ব'হাগৰ দিনা এনেদৰে বোকাখেল খেলি আহিছে ভকত-বৈষ্ণৱসকলে মিলি । এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সত্ৰখনৰ ভকত-বৈষ্ণৱসকলৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি বাঢ়ে । বোকা গাত ঘঁহিলে বছৰটোত চৰ্মৰোগ নহয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।" অৱশ্যে এই পৰম্পৰা মাজুলীৰ উপৰি অসমৰ আন বহু প্ৰান্ততো পালন কৰি অহা হৈছে ৷
মাজুলীৰ ঐতিহাসিক সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ উদাসীন পৰম্পৰাত বৈষ্ণৱসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিৰে ৰঙালীৰ আনন্দত অংশগ্ৰহণ কৰে । মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলৰ লগতে উজনি মাজুলীৰ পৰা নামনি মাজুলীলৈকে সকলোৱে মিলি বোকাখেলত ভাগ লয় ।
