বোকাজানত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ থিতাতে নিহত চাৰি
বৰষুণৰ বাবে চালকে ভালদৰে দেখা পোৱা নাছিল পথ । মৰিগাঁৱৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ যোৱা বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ।
Published : March 14, 2026 at 11:17 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 12:16 PM IST
গোলাঘাট: বোকাজানত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । শনিবাৰে পুৱা মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা ডিমাপুৰ অভিমুখী AS21 AC3357 নম্বৰৰ এখন যাত্ৰীবাহী বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা এজোপা গছত খুন্দা মাৰে । ফলত বাছখনৰ চালকৰ লগতে এগৰাকী মহিলাসহ চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় ।
এই দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বাছখনত থকা প্ৰায় ১২ গৰাকী যাত্ৰীও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হোৱা লোককেইগৰাকী ক্ৰমে বাছ চালক আব্দুল বাৰিক, আলাল উদ্দিন,খলিল ৰহমান আৰু চাবিনা ছুলতানা বুলি আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই উল্লেখ কৰিছে । আনহাতে আহত যাত্ৰীসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, বৰষুণৰ বাবে পথটো চালকে ভালদৰে দেখা নোপোৱাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
এই সম্পৰ্কে এজন আঘাতপ্ৰাপ্ত যাত্ৰীয়ে কয়,"পুৱা ৪.৩০ মান বজাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । বাছখন দ্ৰুত গতিত নাছিল, ৬০ কিলোমিটাৰ গতিবেগত গৈ আছিল । বাছখনৰ আগফালে আহি থকা এখন বাহনক যাবলৈ দিয়াৰ সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । বাছখনত প্ৰায় ১৫ ৰ পৰা ১৬ গৰাকী যাত্ৰী আছিল । বাছখনৰ চালকসহ মুঠ চাৰিগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । বাছখন নগাঁৱৰ পৰা ডিমাপুৰ অভিমুখে গৈ আছিল । ইয়াৰ উপৰি বাছখনত মানুহৰ লগতে পাচলি অনা হৈছিল ।"
এই সম্পৰ্কে আন এজন যাত্ৰীয়ে কয়," মই শুই আছিলো আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত মই জানিব পাৰিছো । বাছখনত যাত্ৰীৰ লগতে পাচলি অনা হৈছিল । পূৰ্বৰে পৰা এই বাছখনত ডিমাপুৰলৈ পাচলি আনি থকা হয় । মৈৰাবাৰীৰ পৰা ডিমাপুৰ অভিমুখে গৈ আছিল। আঠগৰাকী যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে চাৰিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে । "
উল্লেখ্য় যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাছখনত যাত্ৰীৰ সলনি শাক-পাচলিহে বেছি অনা হৈছিল বুলি এজন আহত যাত্ৰীয়ে কয় । যাত্ৰীয়ে অভিযোগ কৰা মতে, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এনেদৰে যাত্ৰীৰ সলনি শাক-পাচলি আনি আছে যদিও ৰহস্যজনকভাৱে এই ক্ষেত্ৰত নিৰৱতা অৱলম্বন কৰি আহিছে পৰিবহণ বিভাগ ।
