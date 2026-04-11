মঙলদৈত অসমী ব'হাগী মেলা : হাতেবোৱা গামোচা ক্ৰয় কৰিবলৈ আহ্বান

অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত ব'হাগী মেলা ।

Bohagi Fair in Mangaldoi organised under initiative of Assam State Rural Livelihoods Mission
মঙলদৈত অসমী ব'হাগী মেলা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 3:49 PM IST

মঙলদৈ: ৰাজ্য়ত বিগত এমাহ ধৰি চলা নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াৰ অন্ত পৰিল । এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে অহা ৪ মে'লৈকে । নিৰ্বাচনী বতাহৰ পিচত এতিয়া চৌদিশে বৈছে ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি । বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে ব'হাগী মেলা ।

ৰঙালী বিহু উপলক্ষে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত দৰং জিলাৰ মঙলদৈ চহৰত জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানত অসমী ব'হাগী মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে । তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমী ব'হাগী মেলা ২০২৬ত কেইবাটাও মহিলা আত্মসহায়ক গোটে এই মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

জিলাখনৰ ৩০ টাতকৈও অধিক আত্মসহায়ক গোটে গামোচা, মেখেলা-চাদৰ আৰু অন্যান্য সা-সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে । এই মেলাৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই ব'হাগী মেলাৰ শুভাৰম্ভ কৰে জিলা আয়ুক্ত আয়ুষী জৈনে । লগতে উপস্থিত থাকে দৰং জিলা পৰিষদৰ মূখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কৰবী কৰণ শইকীয়া, অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান জিলা প্ৰকল্প প্ৰৱন্ধক দীপক সূত্ৰধৰ আদি ।

জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কৰবী কৰণ শইকীয়াই এই সম্পৰ্কে কয়, "অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ জৰিয়তে আনবাৰৰ দৰে এইবাৰো ব'হাগী মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে । এই মেলাখন অহা ১৩ এপ্ৰিললৈ চলিব । জিলাখনৰ পাঁচটা ব্লকৰ পৰা ৩০ টা ষ্টল আহিছে । সকলোৱে আদৰি লৈছে ।এতিয়া বিহুৰ বতৰ হাতেবোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া গামোচা, মেখেলা চাদৰ ওলাইছে, ৰাইজে আদৰি লৈছে । মহিলাসকলে যি ১০ হাজাৰ টকাকৈ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছিল সেয়া উপযুক্ত ব্য়ৱহাৰ কৰিছে । মহিলাসকল বহু আগবাঢ়ি আহিছে । ব্যৱসায় কৰিব শিকিছে । এইসকল মহিলাই ব্যৱসায় দখল কৰিব পাৰিছে বুলি গম পোৱা যায় ।"

জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে হাতেবোৱা গামোচা, চাদৰ-মেখেলা ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকক আহ্বান জনায় । মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে গ্ৰাহকে হাতেবোৱা কাপোৰ ক্ৰয় কৰিলে ৰাজ্য়ৰ বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা বন্ধ হৈ পৰিব বুলি কয় ।

