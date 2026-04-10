ঢোল-পেঁপাৰ মাতে কঁপাইছে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ

হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । মাজুলীত পূৰ্ণগতিত চলিছে বিহুৰ আখৰা ।

Rangali Bihu preparations are in full swing in Majuli
মাজুলীত ৰঙালী বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 8:26 PM IST

মাজুলী: অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ব’হাগ বিহুলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন । নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা সামৰি অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে সমগ্র ৰাজ্যবাসী । ৰঙালী বিহুলৈ কেইটামান দিন বাকি থকা অৱস্থাত ঢোল, পেঁপা, গগণাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য । ব্যতিক্ৰম নহয় সত্ৰ নগৰী মাজুলী ।

মাজুলীৰ আকাশে-বতাহে এতিয়া বিহু বিহু লগা পৰিৱেশ । জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে এতিয়া বিহু কৰ্মশালা । পূব মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু কৰ্মশালা । বনগাঁও এমভি স্কুলৰ খেলপথাৰত এপ্ৰিলৰ ২ তাৰিখৰ পৰা ১১ এপ্ৰিললৈকে ১০ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে এই বিহু কর্মশালা । পূব মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ১৫০ গৰাকীতকৈয়ো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ ৰাজখোৱাই জনোৱা মতে পূব মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা এই বিহু কৰ্মশালাত ১৫০ গৰাকীতকৈও অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এই বছৰ আন বছৰৰ তুলনাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিছু কম । উঠি অহা প্ৰজন্মক এই বিহু সংস্কৃতিক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে ।"

বিহু কৰ্মশালাৰ এক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকীয়ে লগতে কয়, "এই কৰ্মশালাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি অহা ব'হাগৰ দুই তাৰিখে ব'হাগী আদৰণি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ লগতে নিশালৈ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই দুয়োটা অনুষ্ঠানতে মাজুলীৰ সকলো ৰাইজৰ সহায়-সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ ।"

