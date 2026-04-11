বিহুলৈ দিনচেৰেক, গামোচা বোৱাত ব্যস্ত শিপিনী, বিচনী বনোৱাত ব্যস্ত বাঢ়ৈ
নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত বিহুৰ প্ৰস্তুতি । বিচনী বনোৱাত ব্যস্ত ৮০ বছৰীয়া ককা । আনফালে তাঁতশালত গামোচাত ফুল তুলাত ব্যস্ত শিপিনী ।
Published : April 11, 2026 at 5:01 PM IST
বঢ়মপুৰ: এতিয়া বিহুৰ বতৰ । প্ৰতিঘৰ অসমীয়া ব্যস্ত ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিত । চৌদিশে অসমীয়া জীয়ৰী-বোৱাৰী, যুৱক-যুৱতীৰ পৰা বৃদ্ধ-বৃদ্ধালৈ ব্যস্তু হৈ পৰিছে বিহুটিক আদৰিবলৈ । কোনোৱে যদি আপোনজনক উপহাৰ দিবলৈ তাঁতশালত গামোচা বোৱাত ব্যস্ত কোনোৱে আকৌ বিহুত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত ।
নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তুৰ্গত কঠীয়াতলীৰ মিকিৰগাঁৱতো এতিয়া ব্যস্ততাৰ সীমা নাই । গাঁওখনৰ হিটলাল দাস নামৰ আশী বছৰীয়া ককা জনৰো ব্যস্তুতাৰ অন্তু নাই । ককা ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিচনী বনোৱাত । বিগত ৫০ বছৰে হিটলাল দাাসে বিচনী বনাই বজাৰত বিক্ৰী কৰি নিজৰ পৰিয়ালত ভৰণ-পোষণ দি আহিছে ।
উল্লেখনীয় যে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথম দিনটো গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰে । সেইদিনা প্ৰয়োজন হয় বিচনীৰ । পুৱা গৰুক মাহ-হালধিৰে গা ধুৱাই পথাৰত এৰি দিয়া হয় আৰু সন্ধিয়ালৈ পথাৰৰ পৰা ঘৰৰ গৰু ঘূৰি অহাৰ পাছতেই খেৰ, বিহলঙনি আদিৰে জাক দি গৰুৰ আগত তাৰ ধোঁৱা বিচনীৰে বিচি দিয়া হয় । প্ৰবাদ আছে যে, অসমবাসীয়ে গৰু বিহুৰ দিনা ঘৰৰ গৰুকেইটাক জাগ দিয়াৰ পিছতহে বিচনী ব্যৱহাৰ কৰে ।
এই সম্পৰ্কত হিটলাল দাসে এনেধৰনে মন্তব্য কৰে, "বিহুৰ সময়ত গৰুক নতুন বিচনীৰে বিচিব লাগিব । গোহালিলৈ গৰু আনি জাগ দিব লাগিব । এই বিচনী বেচিয়েই আমাৰ পৰিয়ালটো পোহ পাল দি আছোঁ । ৫০ বছৰে কৰি আছো ।"
আনফালে ঠিক একেদৰে মামু দাস নামৰ মহিলাগৰাকী ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাঁতশালত গামোচা বোৱাত । কাৰণ বিহুত আপোনজনৰ লগতে জ্যেষ্ঠজনক গামোচাৰ উপহাৰ দিব লাগিব । মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে এনেদৰ, "এয়া অসমীয়াৰ পৰম্পৰা । বহাগৰ বিহু আহি আছে । বিহুত গামোচাৰ প্ৰয়োজন হয় । আপোনজনক দিব লাগে । জ্যেষ্ঠজনক দিব লাগে । তাৰেই প্ৰস্তুতি চলি আছে ।"