পহিলা ব'হাগত উদুলি-মুদুলি ৰংঘৰৰ বাকৰি
স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজত্বকালত বিহুক ৰংঘৰৰ বাকৰিলৈ আনি ৰাজকীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল ।
Published : April 15, 2026 at 5:26 PM IST
শিৱসাগৰ : আজি পহিলা ব'হাগ । ৰাজ্যৰ চৌদিশ এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ আনন্দত মতলীয়া । অৱশ্যে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত এইবাৰৰ বিহুৰ পৰিৱেশ কিছু সেমেকা যদিও বাপতি সাহোন বিহুটিক অসমীয়াই নাপাতি কেনেদৰে থাকে । সেয়ে সকলো দুখ-শোক কাটি কৰি হ'লেও প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই ৰঙালীক আদৰিছে । ব্যতিক্ৰম নহয় শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিও । বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা ৰংঘৰৰ বাকৰিত এতিয়া উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশ ।
১৭৪৬ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল । আনহাতে, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজত্বকালত বিহুক ৰংঘৰৰ বাকৰিলৈ আনি ৰাজকীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল । এই ৰংঘৰৰ চৌহদতে বুধবাৰে পহিলা ব'হাগত বৃহত্তৰ ৰংপুৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অষ্টাদশ বৃহত্তৰ ৰংপুৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হয় ।
ৰংঘৰৰ চৌহদত ন-পুৰণি বিহুনাম গাই কঁকাল ঘূৰাই নাচে ডেকা-গাভৰুৱে । পুৱা আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন, পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ কৰা ৰংঘৰৰ ৰঙালী বিহু উদ্বোধন কৰে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ সব্যসাচী মহন্তই ।
চৰাইদেউ হুঁচৰি দল, নিমাইজান, বকতা হুঁচৰি দলকে ধৰি বহুকেইটা দলে হুঁচৰি পৰিবেশন কৰি ৰংঘৰৰ চৌহদ জীপাল কৰি তোলে ।
ইপিনে ৰংঘৰৰ ৰঙালী বিহুত প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউ হিচাপে উপস্থিত থাকে অভিজিত গগৈ । প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউক তলাতল ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা ৰংঘৰলৈকে হাতীত তুলি ঢোলে-দগৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰি আদৰণি অনা হয় ।
তদুপৰি ৰঙালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি জয়জ্যোতি গগৈ, প্ৰদীপ গগৈৰ সম্পাদনাত 'ৰংঘৰৰ ৰণশিঙা' শীৰ্ষক এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় ।
বিহু আয়োজন সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "আজি ৰংঘৰৰ বাকৰিত বৃহত্তৰ ৰংপুৰ ৰঙালী বিহু সমিতিয়ে বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এই বছৰো আমি উলহ-মালহেৰে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছোঁ ।"