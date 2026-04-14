সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক দিশৰ উপৰি বিহুত নিহিত হৈ আছে বিজ্ঞান
ৰঙালী বিহু কেৱল এক ৰং-আনন্দৰ উৎসৱ নহয় । ই সাংস্কৃতিক, সামজিক, আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞান আদি দিশক সামৰি লৈছে । এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : April 14, 2026 at 4:47 PM IST
লখিমপুৰ : বিহু কেৱল ৰং-ৰহইচৰ উৎসৱ নহয় । ইয়াত সংপৃক্ত হৈ আছে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি আৰু আধ্যাত্মিক দিশ । অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ তিনিটি বিহুৰ অন্যতম হ'ল ব'হাগ বিহু । ব'হাগ বিহুৰ ৰং-আনন্দত উটি যায় সমগ্ৰ জাতি ।
পিছে বিহু কেৱল ৰং-আনন্দৰ উৎসৱে নে ? বিহুৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিত সংপৃক্ত হৈ আছে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি তথা আধ্যাত্মিক দিশ । যিবোৰ কাৰকে বিহুক সমৃদ্ধ কৰিছে, তেনে দিশক আলোকপাত কৰি বিজ্ঞ লোকৰ বিশ্লেষণত জিলিকি উঠে বিহুৰ অনন্য ৰূপ ।
কি নিহিত হৈ আছে অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ বিহুটিত ?
এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লেখক, নিবন্ধকাৰ নৃপেন ফুকনে কয়, "বিহু কেৱল ৰং-আনন্দৰ এটা উৎসৱ নহয় । বিহুত নিহিত হৈ আছে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি আৰু আধ্যাত্মিক দিশ । পুৰণি দিনৰ পৰা অসমীয়া সমাজৰ চেনেহৰ বিহুৱে জাতিটোক নিৰোগী কৰি ৰখাৰ লগতে সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধাৰণাক সজীৱ কৰি ৰাখিছে ।"
খেতিয়কৰ বল গৰুৰ বাবে এটা দিন
তেওঁ কয়, "কৃষিৰ আৰম্ভণিতে ব'হাগ বিহু পালন কৰা হয় । প্ৰথমদিনা গৰু বিহু । গৰু হ'ল খেতিয়কৰ বল । খেতি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে গৰুক পূজা কৰা হয় । গৰুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয় । আস্থা আৰু শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰি খেতিয়কৰ বলৰ প্ৰতি সন্মান প্রদর্শন কৰাৰ উপৰি মা- হালধিৰে নোৱাই-ধুৱাই বছৰটোলৈ নিৰোগী কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰা হয় । এই ৰীতি-নীতিত বিজ্ঞানৰ ধাৰণা সংপৃক্ত হৈ আছে ।"
বিহুনাম-গানত সামাজিক দিহা
তেনেদৰে বিহুনাচ বা নৃত্য, বিহুগীত বা গানৰ যোজনা আদিত সমাজক দিয়া বহু দিহা সংযুক্ত হৈ আছে । তাহানিৰ অনাখৰী সমাজখনক যোজনাই বহু দিহা দি সমাজখনক সুন্দৰ ৰূপত পৰিচালনা কৰাৰ ধাৰা মৌখিক ৰূপত প্ৰচলিত হৈ আছিল । আজিও তেনে দিহাৰ উমান পোৱা যায় ।
যৌৱনৰ উন্মাদনা প্ৰশমিত কৰে বিহুগীত-নাচে
আনহাতে যৌৱনৰ উন্মনা দিশক প্ৰশমিত কৰে বিহুগীত বা নাচে । বিহুগীত বা নাচে মহাদেৱে যেনেদৰে মদন কামদেৱক প্ৰশমিত কৰিবলৈ তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিছিল, তেনেদৰে মানুহৰ যৌৱনৰ উন্মদনা প্ৰশমিত কৰে । কুটীৰ শিল্পকো সমৃদ্ধ কৰে বিহুৱে ।
বিহু আৰু হস্তশিল্প
বিশিষ্ট লেখকগৰাকীয়ে কয়, "বিহু বুলি ঘৰতে বিহুৱান বোৱা, চুৰীয়া, চেলেং, খনীয়া কাপোৰ বোৱা দিশটোৱে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পক প্ৰতিভাত কৰিছিল । তেনেদৰে বৰদৈয়া, সৰুদৈয়া, হালোৱা জাপি সজা, তাঁতশালৰ সঁজুলি, পৰম্পৰাগত সুকীয়া খাদ্যসম্ভাৰ আদিয়ে কুটীৰ শিল্পৰ দিশটো সমৃদ্ধ কৰিছিল ।"
বিহু আৰু বিজ্ঞান
বিজ্ঞানসন্মত বহু দিশ জড়িত হৈ আছে বিহুটোত । বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ ক্ষেত্রত বহু অৰিহণা আছে বিহুৰ । বিহুৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিত সোমাই আছে স্বাস্থ্যৰক্ষা, সমাজ-সংহতিৰ বহু দিশ । এশ এবিধ শাক খোৱাৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিত স্বাস্থ্য ভালে ৰখাৰ দিশটো জড়িত হৈ আছে । জেতুকা, মাহ-হালধিৰ ব্যৱহাৰ, মাখিয়তী-দীঘলতি, তৰাপঘা আদিৰ ব্যৱহাৰ বিশেষকৈ চৰ্মৰোগ নিবাৰণৰ ক্ষেত্রত গুৰুত্ব আছে ।
বছৰটোলৈ সুস্থ হৈ থকাৰ বাবে শাক-পাত খোৱাৰ ব্যৱস্থা, চৰ্মৰোগ নিবাৰণৰ বাবে মাহ-হালধি আদি গাত সনাৰ নিয়ম, মহ-মাখি দূৰ কৰাৰ বাবে জাগ দিয়া, মাখিয়তী-দীঘলতি ব্যৱহাৰ কৰা আদি দিশসমূহে পৰিৱেশ ৰক্ষা, স্বাস্থ্যৰক্ষা আদি দিশসমূহৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিছে ।
অসমীয়া জাতিৰ সামগ্রিক দিশক সমৃদ্ধ কৰা উৎসৱ বিহু
তেওঁ লগতে কয়, "বিহুৱে জাতিটোক সজীৱ কৰি ৰাখে । আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে । সমাজ জীৱনৰ সম্প্ৰীতি সুদৃঢ় কৰে । এখন শৃংখলিত সমাজ গঢ়াত বিহুৰ ৰীতি-নীতিয়ে অৰিহণা যোগায় । সেয়ে বিহু কেৱল ৰং-আনন্দৰ এটা উৎসৱ নহয়, বিহু হ'ল অসমীয়া জাতিৰ সামগ্রিক দিশক সমৃদ্ধ কৰা এক উৎসৱ ।
এইদৰে অসমীয়াৰ চেনেহৰ বিহুটোৰ কেতবোৰ দিশ বিশ্লেষণ কৰি মন্তব্য কৰে বিশিষ্ট লেখকগৰাকীয়ে ।