আজি নাঙল বিহু; যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়াতো কৃষি পৰম্পৰাক স্মৰণৰ এটা দিন

আজি নাঙল বিহু; যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়াতো কৃষি পৰম্পৰাক স্মৰণৰ এটা দিন
ব'হাগ বিহুৰ পঞ্চমটো দিনত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকে পালন কৰিছে এই নাঙল বিহু । গ্ৰামাঞ্চলৰ চহা জীৱনৰ কৃষকসকলৰ এক অবিচ্ছেদ্য সম্পদ হৈছে নাঙল ।
Published : April 18, 2026 at 8:16 AM IST
ডিব্ৰুগড় : ব'হাগ বিহুৰ আজি পঞ্চমটো দিন । এই দিনটোক নাঙল বিহু হিচাপে পালন কৰা হয় । কৃষিৰ সৈতে নিবিড় সম্পৰ্ক থকা ব'হাগতে প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠে প্ৰকৃতি । এতিয়া ৰঙালীৰ আনন্দ-উলাহত মতলীয়া হৈ আছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী চহা অসমীয়া । প্ৰকৃতিৰ লঠঙা বিৰিখেও পুৰণি সাজ সলাইছে । কপৌ, তগৰ আদি ফুলে নানাৰঙী আচ্ছাদনেৰে ধৰাৰ বুকু সজাই তুলিছে ।
লোকবিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজিৰ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী চহা কৃষকে পালন কৰিছে নাঙল বিহু । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকসকলে এই নাঙল বিহু অতি উলহ-মালহেৰে পালন কৰে । উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰায়বিলাক কৃষকে এই বিহু উদযাপন কৰিছে ।
ডিব্ৰুগড়ৰ নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱৰ কৃষকসকলে এই নাঙল বিহুৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । পুৱাতে কৃষিকাৰ্যত ব্যৱহৃত নাঙল, যুৱলি, মৈ আদি সঁজুলিসমূহ ধুই চাফ-চিকুণ কৰি কৃষিৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছে । ব'হাগ মাহৰ এই চতুৰ্থটো দিন কৃষকসকলে পবিত্ৰ বুলি জ্ঞান কৰি আহিছে ।
আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াৰ মাজত ট্ৰেক্টৰৰ বহুল ব্যৱহাৰ বাঢ়িছে যদিও বহু কৃষকৰ মাজত নাঙলৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও আছে । নাঙলেৰেই গৰুৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মাটি চহায় । যিহেতু বিহুৰ পিছতে খেতিত ব্যস্ত হ'ব লাগিব, সেয়ে তেওঁলোকে মূল সম্পদ নাঙলখন আজি ধুই-পখালি সাজু কৰি তুলিছে ।
নাঙল বিহু পালন কৰি কৃষিৰ বাবে সাজু হয় চহা কৃষকসকল । যিহেতু নাঙলেই আছিল অতীজৰে পৰা কৃষিৰ মূল সজুঁলি, সেয়ে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নাঙল বিহু পালন কৰে চহা কৃষকসকলে ।
এই নাঙল বিহু পালন কৰি এগৰাকী চহা কৃষকে কয়, "ব'হাগ বিহুৰ পঞ্চম দিনটোত আজোককাৰ দিনৰ পৰাই নাঙল বিহু পালন কৰি আহিছোঁ । কৃষি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি নাঙল ওপৰত তুলি ৰাখোঁ আৰু আজি নাঙল বিহুৰ দিনা নাঙলখন নমাই কৃষিৰ বাবে সাজু কৰিছোঁ । বৰ্তমান পথাৰত গৰুৰ হাল নোহোৱা হৈছে যদি আমি নাঙলৰ সহায়ত গৰু হাল বাই খেতি কৰি আছোঁ । পূৰ্বৰ কৃষিৰ যি পৰম্পৰা তাক ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই গৈছোঁ ।"
আধুনিকতাৰ কৱলত অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰা নাঙলেৰে মাটি চহাই খেতি কৰা যি ব্যৱস্থা আছিল ই ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই গৈছে । তেনেস্থলত নিজৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে একাংশ চহা কৃষকে ।
নাঙল বিহু সন্দৰ্ভত আন এজন কয়, "আমাৰ গাঁৱত আমি পূৰ্ব পুৰুষে পালন কৰাৰ দৰে বিহু পালন কৰি আহিছোঁ । আজি নাঙল বিহুৰ দিনা নাঙলৰ লগতে কৃষি সজুঁলিসমূহ পৰিষ্কাৰ আৰু মেৰামতি কৰা হয় । কৃষকসকলে ঘৰে ঘৰে এই বিহু পালন কৰিছে ।"