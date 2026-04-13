তাঁতশালৰ পৰাই জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবী গাঁৱৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ

তাঁতশালৰ পৰাই জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবী গাঁৱৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ
মঙলবাৰে গৰু বিহু ৷ তাঁতশালৰ খিটখিটনি, গছৰ ডালত বহি কুলি-কেতেকীৰ মিঠা বিননি, চৌদিশে কপৌ-তগৰৰ সুগন্ধিয়ে বসন্তৰ উমান দিছে ৷
Published : April 13, 2026 at 3:16 PM IST
সৰুপথাৰ : "অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা, তাতোকৈ চেনেহৰ মাকো । তাতোকৈ চেনেহৰ ব'হাগৰ বিহুটি,নাপাতি কেনেকৈ থাকো ।" সোমবাৰে উৰুকা ৷ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই গাঁৱৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ ৷
ঢোল-পেঁপাৰ মাতত ৰজনজনাইছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ ৷ তাঁতশালৰ খিটখিটনি, গছৰ ডালত বহি কুলি-কেতেকীৰ মিঠা বিননি, চৌদিহে কপৌ-তগৰৰ সুবাসে বসন্তৰ আগজাননী দিছে ৷
বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে গাঁৱৰ চুকে-কোণে এতিয়া কেৱল বিহুৰ উছাহ। মঙলবাৰৰ পৰা সাতবিহু আৰম্ভ হ’ব ৷ সেয়েহে অন্তিম পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাত সকলো মগন হৈ পৰিছে । চেনেহৰ বিহুৱানখন বৈ উলিয়াবলৈ মাকো চলোৱাৰ পৰা গাঁৱৰ জীয়ৰীৰ যেন আহৰি নাই । চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ ভৰিৰ চাৱত উদ্ভাসিত হৈছে ঢেঁকীৰ শব্দ ৷ চিৰা-সান্দহ-কঢ়াইগুৰি-পিঠাগুৰি, তিল পিঠা-মিঠৈ লাৰু, তিলৰ লাৰু,নাৰিকলৰ লাৰু আদি নানাবিধ পিঠা-পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ ব্যাপক আয়োজন ৷
বিহুৰ বাবে সাজু প্ৰতিজন অসমীয়া । প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন এতিয়া উলাহতে সাতখন-আঠখন। বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে কুলি-কেতেকীৰ মিঠা বিননিয়ে চুই গৈছে অসমীয়াৰ হৃদয় ৷ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সৰুপথাৰৰ বৰবিল-বচাপথাৰ গাঁৱত এতিয়া বিহুৰ ব্যাপক উছাহ । গাঁৱৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীসকল একত্ৰিত হৈ নামি পৰিছে বিহুৰ প্ৰস্তুতিত । কোনোবাই যদি হাতত জেতুকা বুলাইছে আন কোনোবা আকৌ ব্যস্ত তাঁতশালত ৷
এগৰাকী শিপিনীয়ে কয়, "প্ৰথমতে অসমবাসীলৈ হিয়াভৰা বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো । আমি গামোচা, চেলেং, মেখেলা-চাদৰ বোৱালো আৰু এতিয়া আমাৰ যোৰকাপোৰ লগাই থোৱা হৈছে । যিহেতু কাইলৈৰ পৰা আমাৰ সাতবিহু আৰম্ভ হ'ব আৰু ঘৰে ঘৰে বিহু গোৱা হ’ব, তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত প্ৰস্তুতি কৰি থকা হৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "এইবাৰ আন কালৰ নিচিনা, আন বছৰৰ নিচিনা আমাৰ বিহু নহয় । যিহেতু আমাৰ মাজত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ নাই । এতিয়ালৈকে আমি একো ন্যায় পোৱা নাই। আমি বিচাৰো তেখেতে সোনকালে ন্যায় পাওঁক, তাৰে আশা কৰিছো । বিহুৰ বাবে আমাৰ এতিয়া পিঠা-পনা বনোৱা হৈ গৈছে ।"