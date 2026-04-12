দৰঙৰ নামখলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ছয় দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা

ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন ৷ ঢোল, পেঁপা, গগণাৰ অমিয়া সুৰত ৰজনজনাইছে ৰাইজৰ আকাশ বতাহ ৷

দৰঙৰ নামখলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ছয় দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 4:13 PM IST

দৰং : ফাগুনে লঠঙা কৰা গছ গছনিৰ কোমল কুঁহিপাতে বিনন্দীয়া কৰি তুলিছে চৌপাশৰ পৰিৱেশ। বসন্তৰ ঋতুৰ আগমনৰ লগে লগে কুঁহিপাতৰ আঁৰত ৰৈ বিনাইছে কুলি-কেতেকীয়ে । পদুলিমুখত অসমীয়াৰ বাপোটি সাহোন হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত এটা দিন বাকী । ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ চৌপাশে ব্যস্ত এতিয়া অসমীয়া চহা লোকৰ । সমান্তৰালকৈ নগৰে-চহৰে এতিয়া শুনা গৈছে ঢোল, পেঁপা, গগণাৰ অমিয়া সুৰ ৷

ৰাজ্যৰ চৌদিশে ৰঙালীক আদৰিবলৈ চলিছে প্ৰস্তুতি । দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে উৎসাহ-উদ্দীপনা । নামখলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছে সপ্তাহজোৰা বিহুনাচৰ প্ৰশিক্ষণ-কৰ্মশালা । অঞ্চলটোৰ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাগ লৈছে বিহু কৰ্মশালাত ।

দৰঙৰ নামখলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ছয় দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা (ETV Bharat Assam)

আয়োজক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "নামখলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ছয় দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ দেওবাৰে পঞ্চম দিনত ভৰি দিলে । আমাৰ এটাই লক্ষ্য আমাৰ লৰা-ছোৱালীয়ে যাতে বিহুটি সঠিক ৰূপত, শুদ্ধভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে যেন এইখন খেলপথাৰৰ পৰাই বিহুৰ সম্যক ধাৰণা লৈ বিশ্ব দৰবাৰত বিহুটিক উপস্থাপন কৰিব পাৰে সেয়াই আমাৰ লক্ষ্য । যি জাতিয়ে ভাষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে, যি জাতিয়ে সংস্কৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে, সেই জাতি কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অসমীয়া জাতিতো, আমাৰ ভাষা, আমাৰ চেনেহৰ বিহুটি আমি এই সকলো বোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই, প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই, প্ৰতিখন শাখা ছাত্ৰ সন্থাই বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰো । এই লক্ষ্য আগত ৰাখি বিগত বছৰবোৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি আমিও এই বিহু নাচৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিলো ।"

ইফালে বহু নাচৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে দিপাঞ্জলী দাস বৰুৱাই ৷ এই কৰ্মশালাত মই মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাম কৰি সুখী বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে, কৰ্মশালাত বিহু নাচৰ ভংগীমা, বুলনী চাপৰ চেও, বিহু নাম, যোজনা, পেপা নাম আদি শিকোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে বৰুৱাই ৷

