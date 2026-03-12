১২ বছৰৰ মূৰত এক মহাযজ্ঞ : পূৰ্ণাহুতিৰ বাবে সাজু ১২০ কেজি শুকান জলকীয়া, ১২০ লিটাৰ ঘি, ১২০টা নাৰিকল...

১২ বছৰৰ মূৰত এক মহাযজ্ঞ : পূৰ্ণাহুতিৰ বাবে সাজু ১২০ কেজি শুকান জলকীয়া, ১২০ লিটাৰ ঘি, ১২০টা নাৰিকল...
দৈত্যৰ কবলৰ পৰা পৃথিৱীখন পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে বিষ্ণুৱে নিজৰ শক্তিৰ বলত পানীৰ মাজৰ পৰা এগৰাকী দেৱীৰ জন্ম দিয়ে । তাৰ পিছত... ?
মঙলদৈ: মা কামাখ্যা ধামৰ দৰে শক্তিপীঠে অসমক শক্তিৰ আৰাধনাস্থলী হিচাপে সমগ্ৰে বিশ্বতে দিছে এক সুকীয়া পৰিচয় । নীলাচলৰ বুকুত থকা কামাখ্যা ধামত আছে দেৱীৰ উপাসনাৰ বিভিন্নস্থলী । একেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো পৃথক পৃথক ৰীতি-নীতিৰে কৰা হয় দেৱীৰ উপাসনা । মঙলদৈৰ চপাইতো প্ৰতি ১২ বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় বগলা দেৱীৰ মহাযজ্ঞ । বিশেষ এৰাব নোৱৰা কাৰণত সুদীৰ্ঘ ১৪ বছৰৰ অন্তত এইবাৰো মঙলদৈবাসীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছে এই মহাযজ্ঞ ।
বৈবাহিক ৰক্ষা, সন্তান ৰক্ষা, আকস্মিক আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা আদি কামনাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই মহাযজ্ঞ । এইবাৰো ২২ মাৰ্চৰ নিশা মঙলদৈৰ চপাইৰ শ্ৰীশ্ৰী নৱগ্ৰহ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বগলা দেৱীৰ মহাযজ্ঞ । এই যজ্ঞ মূলতঃ দশ মহাবিদ্যাৰ ভিতৰত অন্যতম দেৱী বগলামুখী দেৱীৰ পূজা আৰু সাধনাৰ সৈতে জড়িত । অসম আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন তান্ত্ৰিক পৰম্পৰাত এই মহাযজ্ঞই বিশেষ মাহাত্ম লাভ কৰিছে ।
বগলামুখী দেৱীক 'স্তম্ভন শক্তিৰ দেৱী' বুলি কোৱা হয় । বিশ্বাস অনুসৰি এই মহাযজ্ঞ কৰিলে শত্রু দমন আৰু সুৰক্ষা, বিপদ-আপদৰ পৰা ৰক্ষা, বিজয় আৰু সফলতা লাভ, মানসিক শক্তি আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । বগলা মহাযজ্ঞ কেৱল ভৌতিক লাভৰ বাবে নহয়, ই আধ্যাত্মিক সাধনাৰো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় ।
সকলোৰে সৰ্ব্বাংগীণ উন্নতিৰ হকে- শুকান জলকীয়া ১২০ কেজি, ঘি ১২০ লিটাৰ, ১২০টা গোটা বাকলি গুচোৱা নাৰিকল, ৬০ মিটাৰ হালধীয়া বস্ত্র, ৩৭ বিধ ঔষধীয় চন্দন, ১০৮ বিধ কাইটীয়া ঔষধিচূর্ণ, একমুখী মহালক্ষ্মী নাৰিকল (সীমিত), ১০৮ বিধ ফুলচূর্ণ, স্বর্ণচূর্ণ, ৰূপ্যচূর্ণ, মহাঔষধি সামগ্রী, বৈদিক যজ্ঞাহুতি চূর্ণ, ৰাজমোহিনী বীজ, মিলন বীজ, বৃক্ষ শিৱলিংগ বীজ, গোৰোকচনা, মহাঔষধি, সর্বসিদ্ধি ঔষধিচূর্ণ, সর্বজয় ঔষধিচূর্ণ আদিৰে৩০ জন পুৰোহিতৰ দ্বাৰা আহুতি-পূৰ্ণাহুতি কৰা হ'ব এই যজ্ঞত ।
দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলা ব্ৰাহ্মণ সভাৰ উপদেষ্টা তথা অসমৰ এগৰাকী জ্যোতিষী প্ৰবোধ শৰ্মা শৰ্মাই এই বগলা দেৱীৰ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে কয়, "দৈত্যৰ কবলৰ পৰা পৃথিৱীখন পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে বিষ্ণুৱে নিজৰ শক্তিৰ বলত পানীৰ মাজৰ পৰা হালধীয়া আভা হৈ এগৰাকী দেৱীৰ উৎপত্তি কৰে । সেই দেৱীকে বগলা দেৱী বুলি কোৱা হয় । পৃথিৱী ৰক্ষাৰ কাৰণে, মানৱ জাতিৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে বগলা দেৱীৰ উপাসনা কৰা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"অসমৰ কামাখ্যা দেৱীৰ স্থানতো বগলা দেৱীৰ মন্দিৰ আছে আৰু সেই মন্দিৰত বগলা দেৱীৰ নিয়ম-নীতি পালন কৰা হয় । চল্লিশ হাজাৰতকৈ বেছি জলকীয়া সৰ্ব ঔষধি লৈ আহুতি দি ১২ বছৰৰ মূৰত এই যজ্ঞ কৰিব লাগে । আমি প্ৰতি ১২ বছৰৰ মূৰে মূৰে এই যজ্ঞ পাতি আহিছোঁ, এইবাৰ বিশেষ এৰাব নোৱৰা কাৰণত ১৪ বছৰৰ মূৰত কৰিবলৈ লৈছোঁ । এইবাৰ আমাৰ তৃতীয়বাৰ, ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি ১২ বছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত কৰিম ।" ৩০ জন পুৰোহিতৰ দ্বাৰা এই যজ্ঞ হ'ব আৰু অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও বহু লোকে এই যজ্ঞত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰবোধ শৰ্মাই ।