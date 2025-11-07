মাছ চুৰিৰ অভিযোগত ডিঙি ৰেপি হত্যা ! কাছাৰৰ শিলডুবিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা
দুৰ্গা চৰণৰ গোৱালাক হত্যা কৰি পানীত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ । এই হত্যাকাণ্ডত স্থানীয় সৌৰভ দাস নামৰ যুৱকজন জড়িত থকাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ ।
শিলচৰ : পুখুৰীৰ পৰা মাছ চুৰি কৰাৰ অভিযোগত এগৰাকী ব্যক্তিক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হৈছে । এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শিলচৰ গুংগুৰ আৰক্ষী চকীত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে মৃতকৰ পৰিয়ালে । চাঞ্চল্যকৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কাছাৰৰ শিলডুবিত ।
জানিব পৰা মতে, বুধবাবে আবেলি স্থানীয় দুৰ্গা চৰণ গোৱালা নামৰ এজন ব্যক্তি গৰু আনিবলৈ গৈ নিখোঁজ হয় । ইয়াৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ কাষতে থকা এখন নৈৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ।
পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি, দুৰ্গা চৰণৰ গোৱালাক হত্যা কৰি পানীত পেলাই দিয়া হৈছে । এই হত্যাকাণ্ড স্থানীয় সৌৰভ দাস নামৰ এক যুৱকে সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকৰ । কিয়নো ব্যক্তিজন নিখোঁজ হোৱাৰ পূৰ্বে সৌৰভ দাসসহ আৰু কেইজনমানে ঘৰত আহি দুৰ্গা চৰণ গোৱালাই তেওঁলোকৰ পুখুৰীৰ পৰা মাছ চুৰি কৰাৰ অভিযোগ কৰিছিল । সেয়ে সৌৰভৰ লগতে তেওঁৰ সংগীকেইজনে দুৰ্গা চৰণক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি নৈত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ মৃত দুৰ্গা চৰণ গোৱালাৰ পৰিয়ালৰ ।
ইপিনে এই ঘটনাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "ওচৰত পুখুৰী আছে । হয়তো তাত মাছ ধৰাৰ বাবে যাব পাৰে । সাত-আঠজন লোক গাড়ী লৈ আহিছে । তাৰ পিছত তেওঁক লৈ গৈছে । লৈ গৈ নিৰ্জন স্থানত হত্যা কৰা হৈছে । সেইটো আমি মৃতদেহ দেখি বুজিব পাৰিছোঁ । তেওঁক ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হৈছে । তাৰ পিছত পানীত পেলাই দিছে । এইটো হত্যাকাণ্ড হয় । সৌৰভ দাস ইয়াত জড়িত আছে । এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত যিয়ে জড়িত নাথাকক কিয় এজনক ধৰিলে সকলো ওলাই পৰিব । সৌৰভ দাসৰ বিৰুদ্ধে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিম । আমাক উচিত বিচাৰ লাগে ।"