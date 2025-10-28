'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি'ৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যৰ অনা হ'ল সৰুপথাৰৰ যুৱকৰ মৃতদেহ
অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত শেহতীয়াভাৱে বহিঃৰাজ্যত মৃত্যুবৰণ কৰা লোকৰ মৃতদেহ ঘূৰাই আনিবলৈ 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি' আৰম্ভ হৈছিল ।
Published : October 28, 2025 at 2:49 PM IST
সৰুপথাৰ: অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি'ৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অসম পালেহি যুৱকৰ মৃতদেহ । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ চিণ্টু ৰাজবংশীৰ মৃতদেহ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে নিজগৃহলৈ অনা হয় ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যত মৃত্যুবৰণ কৰা আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ব্যক্তিৰ মৃতদেহ ঘূৰাই আনিবলৈ অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত শেহতীয়াভাৱে 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি' নামৰ এক অভিলাষী আঁচনি আৰম্ভ হৈছিল । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱকজনৰ মৃতদেহ নিজগৃহলৈ অনা হয় ।
সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ২নং টেঙানী গাওঁ নিবাসী কেশৱ ৰাজবংশীৰ পুত্ৰ চিণ্টু ৰাজবংশী কৰ্মসূত্ৰে চেন্নাইত কাম কৰিবলৈ গৈছিল । যোৱা ২৪ অক্টোবৰ তাৰিখে অসুস্থ হৈ তেওঁৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি'ৰ জৰিয়তে মৃত চিণ্টু ৰাজবংশীৰ নশ্বৰদেহ মঙলবাৰে তেওঁৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ অনা হয় । অসম চৰকাৰৰ 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি'ৰ জৰিয়তে মৃত চিণ্টু ৰাজবংশীৰ মৃতদেহ চৰকাৰী খৰচত আনি পৰিয়ালৰ হাতত শ্ৰদ্ধাসহকাৰে গতাই দিয়া হয় ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে কয়, "পশ্চিম বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ২নং টেঙানী গাঁৱৰ চিণ্টু ৰাজবংশী কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছিল । তেখেতৰ পৰিয়ালে আমাক জনালে যে অসুখত মানুহজন ঢুকাল । অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি শ্রদ্ধাঞ্জলি আঁচনিৰ যোগেদি তেখেতক স্বগৃহলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ । বৰপথাৰ প্ৰশাসনৰ লগতে গোলাঘাট প্ৰশাসনৰ সহযোগত সুদূৰ চেন্নাইৰ পৰা নশ্বৰদেহ আনিব পৰা হ'ল ।"
সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ এই অভিলাষী আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱকজনৰ মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।