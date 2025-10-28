ETV Bharat / state

'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি'ৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যৰ অনা হ'ল সৰুপথাৰৰ যুৱকৰ মৃতদেহ

অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত শেহতীয়াভাৱে বহিঃৰাজ্যত মৃত্যুবৰণ কৰা লোকৰ মৃতদেহ ঘূৰাই আনিবলৈ 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি' আৰম্ভ হৈছিল ।

সৰুপথাৰ: অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি'ৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অসম পালেহি যুৱকৰ মৃতদেহ । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ চিণ্টু ৰাজবংশীৰ মৃতদেহ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে নিজগৃহলৈ অনা হয় ।

উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যত মৃত্যুবৰণ কৰা আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ব্যক্তিৰ মৃতদেহ ঘূৰাই আনিবলৈ অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত শেহতীয়াভাৱে 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি' নামৰ এক অভিলাষী আঁচনি আৰম্ভ হৈছিল । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱকজনৰ মৃতদেহ নিজগৃহলৈ অনা হয় ।

'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি'ৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যৰ অনা হ'ল সৰুপথাৰৰ যুৱকৰ মৃতদেহ (ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ২নং টেঙানী গাওঁ নিবাসী কেশৱ ৰাজবংশীৰ পুত্ৰ চিণ্টু ৰাজবংশী কৰ্মসূত্ৰে চেন্নাইত কাম কৰিবলৈ গৈছিল । যোৱা ২৪ অক্টোবৰ তাৰিখে অসুস্থ হৈ তেওঁৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি'ৰ জৰিয়তে মৃত চিণ্টু ৰাজবংশীৰ নশ্বৰদেহ মঙলবাৰে তেওঁৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ অনা হয় । অসম চৰকাৰৰ 'শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আঁচনি'ৰ জৰিয়তে মৃত চিণ্টু ৰাজবংশীৰ মৃতদেহ চৰকাৰী খৰচত আনি পৰিয়ালৰ হাতত শ্ৰদ্ধাসহকাৰে গতাই দিয়া হয় ।

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে কয়, "পশ্চিম বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ২নং টেঙানী গাঁৱৰ চিণ্টু ৰাজবংশী কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছিল । তেখেতৰ পৰিয়ালে আমাক জনালে যে অসুখত মানুহজন ঢুকাল । অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি শ্রদ্ধাঞ্জলি আঁচনিৰ যোগেদি তেখেতক স্বগৃহলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ । বৰপথাৰ প্ৰশাসনৰ লগতে গোলাঘাট প্ৰশাসনৰ সহযোগত সুদূৰ চেন্নাইৰ পৰা নশ্বৰদেহ আনিব পৰা হ'ল ।"

সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ এই অভিলাষী আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱকজনৰ মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

